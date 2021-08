Covid : les symptômes neurologiques et psychiatriques du covid-19 sont " la norme plutôt que l'exception "

L'anosmie ou perte d'odorat, les maux de tête, l'anxiété, la dépression et d'autres symptômes psychologiques et neurologiques sont fréquents chez les personnes souffrant de cas graves de Covid-19 comme de cas plus légers.

C'est ce que révèle une méta-analyse de 215 études sur le COVID-19 menées dans 30 pays et portant sur un total de 105 638 personnes présentant des symptômes aigus de la maladie.

"C'est en fait quelque chose qui nous a surpris. On s'attendrait à ce que ces symptômes apparaissent dans les cas les plus graves, mais ce n'est pas ce que nous avons trouvé, et nous avons même vu le contraire dans le cas de certains de ces symptômes", explique Jonathan Rogers à BBC Mundo , chercheur à l'University College London et auteur de la recherche.

"Il semble que le fait que le covid-19 affecte la santé mentale et le cerveau soit la norme, plutôt que l'exception".

Les symptômes neurologiques et psychiatriques les plus courants sont l'anosmie (43%), la faiblesse (40%), la fatigue (38%), la perte du goût (37%), les douleurs musculaires (25%), la dépression (23%), les maux de tête (21%) et l'anxiété (16%).

Rogers pense qu'une explication possible du fait que des symptômes tels que les maux de tête ou l'anosmie sont plus fréquents dans les cas légers est qu'il est très probable qu'un patient qui " est transféré dans une unité intensive parce qu'il ne peut pas respirer, ne signale pas quelque chose comme un mal de tête ". "

Dans certains cas, les symptômes neurologiques ou psychiatriques peuvent apparaître en premier, voire être la seule manifestation de la maladie, précise-t-il.

" Les recherches sur le délire, notamment chez les personnes âgées, montrent que cela peut être le premier signe de covid-19, avant même l'apparition des symptômes respiratoires ", précise le chercheur.

Si certains des symptômes sont également associés à d'autres infections respiratoires - comme l'anosmie ou la myalgie - d'autres, comme l'anxiété ou la dépression, sont plus fréquents dans le cas du covid-19 que dans celui de la grippe, par exemple.

Selon l'étude, il existe également d'autres affections neurologiques plus graves, bien qu'elles soient plus rares ; entre autres, les accidents ischémiques cérébraux (1,9 %), les accidents hémorragiques cérébraux (0,4 %) et les crises d'épilepsie (0,06 %).

Causes

Bien que l'étude n'ait pas porté sur les causes, les chercheurs pensent qu'un certain nombre de facteurs peuvent expliquer les symptômes neurologiques et psychologiques.

"Certaines données montrent qu'elles ne se produisent pas parce que le virus envahit les cellules nerveuses, c'est très rare, mais l'inflammation que le covid-19 provoque dans la circulation sanguine est probablement un facteur contributif", explique M. Rogers.

La fatigue et les maux de tête sont deux symptômes répertoriés.

"Elle contribue certainement au délire et probablement à la dépression et à l'anxiété", ajoute-t-il.

Un autre élément est l'hypoxie cérébrale (la réduction de l'apport d'oxygène au cerveau), et enfin les facteurs sociaux et psychologiques.

Rogers note que le fait de contracter le SRAS-CoV-2 dans le contexte de la pandémie peut amener le patient à s'inquiéter de l'évolution de sa maladie (admission dans une unité de soins intensifs ou possibilité de mourir), et à ressentir l'impact de l'isolement de sa famille et de l'absence d'interaction habituelle avec le personnel hospitalier.