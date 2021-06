Le cratère du Darvaza : le mystère le plus secret de l'URSS

il y a 18 minutes

Le cratère de Darvaza, une fosse de gaz en fusion qui crache du feu depuis des décennies, et qui est surnommé "les portes de l'enfer"

Vous pourriez vous promener pendant des jours dans ces terres arides de 350 000 km² et ne voir que les crêtes et les vallées sans fin de la nature sauvage du Karakum.

Mais si vous vous rendez dans la plaine du centre-nord du désert, vous risquez de tomber sur un site vraiment surréaliste : le cratère de Darvaza, une fosse de gaz en fusion qui crache du feu depuis des décennies et que l'on appelle "les portes de l'enfer".

Afin d'empêcher le méthane de s'échapper dans l'atmosphère, on raconte que les géologues ont mis le feu à l'un d'entre eux, pensant qu'il s'épuiserait en quelques semaines.

Selon les géologues turkmènes locaux, le cratère béant de 69 m de large sur 30 m de profondeur s'est formé dans les années 1960 et n'a été allumé que dans les années 1980.

Cependant, le gaz et le pétrole étant des denrées très prisées au Turkménistan sous le régime soviétique, il semble que toute trace de la création du cratère soit désormais classée top secret.

Ce qui est certain, c'est que cet improbable foyer brûlant du méthane est devenu l'une des attractions touristiques les plus populaires d'un pays qui ne reçoit qu'environ 6 000 visiteurs par an.