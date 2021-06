El Chapo : que signifie pour l'épouse du baron de la drogue le fait de plaider coupable de trafic de drogue et d'éviter un procès comme son mari ?

il y a 52 minutes

Le rendu du verdict est prévu pour le 15 septembre et elle restera en prison jusqu'à cette date.

Seule la première des trois charges retenues contre elle pour conspiration en vue de distribuer de la cocaïne, de l'héroïne et d'autres drogues aux États-Unis pourrait entraîner une peine maximale de prison à vie.

Le juge chargé de l'affaire, Rudolph Contreras, a déclaré au cours de l'audience qu'il ne savait pas quelle peine il allait infliger à Coronel, qui a nié qu'on lui ait promis une peine plus légère pour avoir plaidé coupable.

Mais les experts juridiques estiment que Coronel aurait dû faire face à une bataille difficile si elle avait été jugée comme "El Chapo", qui purge actuellement une peine de prison à vie aux États-Unis, et qu'elle a plutôt accepté les accusations dans le but de réduire sa peine de prison.

"Plaider coupable vous donne certainement l'espoir de recevoir une peine plus légère", déclare à BBC Mundo Todd Yoder, un avocat de la défense qui a travaillé sur plusieurs affaires de drogue aux États-Unis.

En effet, dans l'accord de plaidoyer signé par Coronel, les procureurs proposent qu'elle reçoive entre 108 et 135 mois (de 9 à un peu plus de 11 ans) de prison.

Drogue et argent

Coronel, qui possède la double nationalité mexicaine et américaine, est la mère de deux jumeaux qu'elle a eus avec "El Chapo". Elle a été arrêtée en février à l'aéroport international de Dulles, près de Washington.

Les chefs d'accusation retenus contre lui, outre le trafic de stupéfiants, comprenaient la conspiration en vue de blanchir de l'argent et la participation à des transactions avec un narco.

Le procureur Anthony Nardozzi a déclaré lors de l'audience de jeudi que Coronel a aidé le cartel de Sinaloa dirigé par son mari à faire entrer aux États-Unis plus de 450 kilos de cocaïne, 90 kilos d'héroïne, 90 tonnes de marijuana et 45 kilos de méthamphétamine entre 2011 et 2017.