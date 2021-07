Pollution plastique : les plats à emporter polluent les océans

il y a une heure

Les sacs en plastique et les récipients alimentaires sont rejetés sur les plages.

Le plastique des plats à emporter et des aliments prêts à consommer jonche les rivières et les océans, mais les pailles ne sont pas la pire menace, selon une nouvelle étude.

Les scientifiques ont analysé des inventaires mondiaux répertoriant plus de 12 millions de déchets trouvés dans et autour des rivières, des océans, des rivages et des fonds marins.