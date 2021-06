Comment les produits chimiques toxiques qui nous entourent peuvent affecter la fertilité féminine

Crédit photo, AFP via Getty Images

On sait beaucoup de choses sur l'impact de ces produits chimiques sur la fertilité masculine, mais il n'y a pas eu beaucoup d'études sur la façon dont ils affectent les femmes.

Et ils sont toujours présents dans l'environnement et dans les aliments comme les poissons gras.

Moins d'ovules

Nous avons mesuré les niveaux de 31 produits chimiques industriels courants, tels que le HCB (un fongicide agricole) et le DDT (un insecticide), dans le sang de 60 femmes.

Comme les ovaires sont situés à l'intérieur du corps et que leur accès nécessiterait une intervention chirurgicale, l'équipe a choisi des femmes enceintes qui devaient subir une césarienne, car cela permettait d'accéder aux échantillons de tissus sans avoir à subir d'opération supplémentaire.

Nous avons constaté que les femmes dont l'échantillon sanguin contenait des niveaux plus élevés de substances chimiques avaient également moins d'ovules immatures dans leurs ovaires.

Nous avons trouvé des liens significatifs entre la réduction du nombre d'ovules et certains produits chimiques, notamment le PCB (utilisé dans les réfrigérants), le DDE (un sous-produit du DDT) et le PBDE (un retardateur de flamme).

Plus de produits chimiques, moins d'ovules

Nous avons également constaté que les femmes présentant des niveaux élevés de produits chimiques dans le sang avaient plus de mal à tomber enceintes.

Pour celles qui présentaient les niveaux les plus élevés de produits chimiques dans le sang, il fallait plus d'un an.