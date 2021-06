Benyamin Netanyahou : un dirigeant habile qui a remodelé Israël

Par Yolande Knell

BBC News, Jérusalem

il y a 9 heures

Crédit photo, Reuters Légende image, Le parti Likoud de Benjamin Netanyahu a remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections générales non concluantes de mars

On l'avait appelé "le roi d'Israël" et "le grand survivant" : pendant une génération, Benjamin Netanyahou, ou "Bibi", comme on l'appelle communément, domine la politique israélienne.

Connu pour son style combatif, le plus ancien dirigeant du pays joue un rôle clé dans la dérive du pays vers une vision plus droitière et nationaliste.

Sur la scène internationale, il est le visage d'Israël, s'exprimant couramment dans un anglais à l'accent américain et veillant à ce que son petit pays se hisse au-dessus de son poids.

Pour un biographe, une grande partie de l'héritage de M. Netanyahou consiste à superviser un changement qui "modifie totalement le paradigme", qui consiste à ne plus voir Israël uniquement à travers le prisme de son conflit de longue date avec les Palestiniens.

"Il était considéré comme la clé de la résolution de tous les problèmes du Moyen-Orient", explique Anshel Pfeffer, auteur de "Bibi : The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu" . "Cela a été retourné dans tous les sens".

"Bien qu'il soit plus éloigné que jamais de la résolution du conflit, [M. Netanyahou] vient de conclure quatre accords diplomatiques avec des États arabes, Israël a de meilleures relations avec le monde et, avant Covid, il y a eu une décennie de croissance économique ininterrompue."

Le plus jeune dirigeant

Il y a un quart de siècle, M. Netanyahou est devenu le plus jeune Premier ministre de l'histoire d'Israël, grâce à une victoire étroite sur le leader travailliste de l'époque, Shimon Peres.

Les élections ont eu lieu quelques mois seulement après l'assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, qui avait signé l'accord de paix décisif, les accords d'Oslo, avec les Palestiniens.

M. Netanyahu avait séduit les électeurs en s'opposant fermement aux pourparlers de paix, qu'il considérait comme une menace pour la sécurité d'Israël.

Crédit photo, Getty Images Légende image, M. Netanyahu a participé à des entretiens avec le dirigeant palestinien Yasser Arafat (à gauche) et le roi Hussein de Jordanie (2ème à gauche) à la Maison Blanche en octobre 1996

Mais une fois au pouvoir, il a cédé aux pressions de Washington pour signer de nouveaux accords avec les dirigeants palestiniens, ce qui a finalement conduit à l'effondrement de son premier gouvernement de droite.

Par la suite, en dehors du bureau du premier ministre, il est resté une figure populaire du parti Likoud et a été ministre au moment de la deuxième Intifada palestinienne de 2000-2005, ou soulèvement contre l'occupation israélienne.

Il a renforcé ses références en matière de sécurité, critiquant les concessions faites aux Palestiniens, notamment le retrait d'Israël de la bande de Gaza et de plusieurs colonies de Cisjordanie.

Le processus de paix s'enlise

Revenu au pouvoir en 2009, M. Netanyahu a exprimé un soutien nuancé à un État palestinien indépendant, à condition qu'il soit démilitarisé et qu'il reconnaisse officiellement Israël comme État juif.

Les dirigeants palestiniens ont rejeté ces conditions et, sous la direction de M. Netanyahu, la présence israélienne a continué de s'étendre en Cisjordanie occupée.

Les pourparlers avec les Palestiniens ont été relégués au second plan.

Crédit photo, AFP Légende image, Benjamin Netanyahu est revenu au pouvoir après que le Likoud soit arrivé en deuxième position lors des élections générales de 2009

M. Netanyahu préférait croire que le conflit non résolu pouvait être géré comme une question de sécurité. Ses partisans ont affirmé qu'il n'y avait pas de partenaire pour la paix.

Des combats meurtriers ont continué d'éclater entre Israël et les militants de Gaza. En 2014, le nombre élevé de Palestiniens tués lors d'une opération militaire de grande envergure visant à mettre fin aux tirs de roquettes vers le sud d'Israël a fait l'objet de critiques internationales.

Cela a fait monter les tensions avec l'administration Obama, qui s'accumulaient déjà au sujet de sa politique iranienne.

Crédit photo, Reuters Légende image, En 2012, M. Netanyahu a mis en garde l'Assemblée générale des Nations unies contre les dangers du programme nucléaire iranien

Au début de l'année 2015, alors que les États-Unis menaient des pourparlers pour freiner les ambitions nucléaires de l'Iran, M. Netanyahou a provoqué la colère du président en s'adressant directement au Congrès américain derrière son dos.

Il a déclaré aux législateurs qu'un accord éventuel constituait une "grave menace, non seulement pour Israël mais aussi pour la paix du monde entier".

Le partenariat avec Trump

Mais bientôt, les relations avec le plus puissant allié d'Israël allaient changer radicalement.

M. Netanyahou a qualifié le président Trump de "meilleur ami" de son pays à la Maison Blanche.

Les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et y ont transféré leur ambassade de Tel Aviv, bouleversant ainsi des décennies de politique américaine et de consensus international.

Cette décision a rendu furieux les Palestiniens, qui veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de leur propre État, et les a poussés à rompre leurs liens avec Washington.

Crédit photo, Reuters Légende image, Donald Trump a négocié des accords historiques normalisant les relations entre Israël et quatre États arabes

Les Américains se sont également retirés du pacte nucléaire iranien de 2015, dans une démarche saluée par M. Netanyahu.

Lorsqu'il est enfin arrivé, le plan de paix tant attendu de Trump pour Israël et les Palestiniens - très annoncé par ses partisans comme "l'accord du siècle" - était fortement orienté en faveur d'Israël. Il n'a jamais été mis en œuvre.

M. Netanyahou s'est personnellement attribué le mérite des développements diplomatiques, ainsi que des accords historiques, négociés par les États-Unis, visant à normaliser les relations israéliennes avec les pays de la Ligue arabe : les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc.

Procès pour corruption

Malgré son succès sur la scène internationale, M. Netanyahou connaît des problèmes croissants dans son pays.

Le Premier ministre a fait l'objet d'une enquête de police pour avoir prétendument accepté des cadeaux somptueux de la part d'hommes d'affaires en guise de pots-de-vin et pour avoir offert des faveurs afin d'obtenir une couverture médiatique plus positive.

Il est toujours en procès, niant les accusations portées contre lui et les qualifiant de chasse aux sorcières politique.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les opposants à M. Netanyahu ont exigé sa démission après son procès pour corruption.

Israël est de plus en plus polarisé : à l'extérieur d'une récente audience du tribunal, deux contre-manifestations avaient lieu.

"Il fait tout ce qu'il peut pour échapper à la justice et il va faire plonger 9 millions de citoyens uniquement pour échapper à la justice", a déclaré Nurit Gil dans le camp anti-Netanyahou.

"Ils essaient de faire un coup d'État gouvernemental", a affirmé une partisane de Netanyahou, Shoshana Idisis. "Nous pensons que Netanyahou est le seul et unique leader. Il n'est pas parfait mais il n'a rien fait de ce qu'ils disent."

Crédit photo, Reuters Légende image, M. Netanyahu et ses partisans ont rejeté les allégations de corruption comme une chasse aux sorcières politique

Pour de nombreux Israéliens, la longue procédure judiciaire est liée à une longue période d'impasse politique - qui s'est traduite par quatre élections générales non concluantes en deux ans.

"C'est absolument fou", m'a dit Tal Schneider, correspondant politique du Times of Israel, après le dernier vote. "Nous n'avons jamais connu une telle situation depuis la création du pays en 1948".

"Cela a été vraiment fatigant pour les gens. Le problème, bien sûr, c'est que si vous n'avez pas un gouvernement qui fonctionne, vous n'avez pas de budget et des services complets qui fonctionnent."

L'opposition s'unit

Reste à savoir si le nouveau et fragile gouvernement d'union sera en mesure de remettre Israël "sur les rails", comme l'a promis le remplaçant de M. Netanyahu, Naftali Bennett.

Des partis de tout l'éventail politique se sont rassemblés pour tenter de se débarrasser de l'ombre de M. Netanyahou qui divise.

Toutefois, compte tenu de leurs profondes différences idéologiques, ils voudront mettre de côté de nombreuses politiques sensibles.

Crédit photo, Reuters Légende image, Naftali Bennett était autrefois considéré comme un protégé de M. Netanyahu

M. Netanyahu, âgé de 71 ans, a indiqué qu'il comptait rester à la tête de son parti, le Likoud, qui contrôle un quart des sièges parlementaires.

Fin stratège politique, il cherchera dans l'opposition à exploiter les faiblesses de la coalition gouvernementale.

Il a déjà tenté de discréditer M. Bennett, son ancien chef de cabinet, en l'accusant d'avoir commis "la fraude du siècle" pour créer un gouvernement de gauche qui, selon lui, mettrait Israël en danger.

L'ancien roi n'a pas perdu l'espoir de reconquérir sa couronne.

