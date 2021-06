Les Illuminati en 12 questions

Emma Slattery Williams

BBC History Revealed

il y a 21 minutes

Légende image, Emblème des Illuminati de Bavière

Les Illuminati sont un nom donné à la fois à une société réelle formée il y a 245 ans et à une société fictive.

Cette organisation fictive alimente les théories du complot depuis des années, les gens affirmant qu'il s'agit d'une organisation mondiale secrète et mystérieuse dont l'intention est de prendre le contrôle du monde, et qu'elle est à l'origine de certaines des plus grandes révolutions et meurtres de l'histoire.

Mais qui étaient vraiment les Illuminati et contrôlaient-ils vraiment le monde ?

Voici ce que nous savons sur l'une des sociétés secrètes les plus fascinantes de l'histoire.

1. Qui étaient les véritables Illuminati ?

L'Ordre des Illuminati ou les Illuminati était une société secrète formée en Bavière (qui fait aujourd'hui partie de l'Allemagne moderne) qui a existé de 1776 à 1785 ; ses membres se qualifiaient à l'origine de perfectibilistes.

Le groupe, inspiré par les idéaux des Lumières, a été fondé par le professeur de droit canonique Adam Weishaupt. Il voulait promouvoir l'éducation de la raison et la philanthropie et s'opposer à la superstition et à l'influence religieuse dans la société .

Weishaupt cherchait à changer la façon dont les États étaient gérés en Europe, en supprimant l'influence de la religion sur le gouvernement et en donnant au peuple une nouvelle source de "lumière".

On pense que la première réunion des Illuminati bavarois a eu lieu dans une forêt près d'Ingolstadt le 1er mai 1776. Là, cinq hommes ont établi les règles qui allaient régir l'ordre secret.

Au fil du temps, les objectifs du groupe se sont concentrés sur l'influence des décisions politiques et la perturbation des institutions telles que la monarchie et l'Église.

Certains membres des Illuminati ont rejoint les francs-maçons pour recruter de nouveaux membres.

Un oiseau connu sous le nom de "hibou de Minerve" (Minerve est l'ancienne déesse romaine de la sagesse) a fini par devenir le principal symbole du groupe.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Athene noctua, ou chouette européenne, était l'animal sacré de la déesse Athéna dans la mythologie grecque, et dans la culture romaine, l'oiseau de Minerve.

2. Quel est le lien entre les Illuminati et les francs-maçons ?

Les francs-maçons sont un ordre fraternel qui s'est développé à partir des guildes de tailleurs de pierre et de bâtisseurs de cathédrales du Moyen Âge.

Dans certains pays, notamment aux États-Unis, il y a toujours eu une certaine paranoïa à l'égard des francs-maçons. En 1828, un mouvement politique à but unique, connu sous le nom de Parti antimaçonnique, a même été créé.

Comme les Illuminati recrutaient à l'origine des francs-maçons, les deux groupes ont souvent été confondus.

3. Comment pouvait-on rejoindre les Illuminati ?

Pour rejoindre les Illuminati, il fallait avoir le plein consentement des autres membres, être riche et avoir une bonne réputation au sein d'une bonne famille.

En outre, il existait un système hiérarchique pour l'adhésion aux Illuminati.

Après être entré en tant que "novice", vous deveniez un "minerval" puis un "minerval éclairé", bien que cette structure soit devenue plus compliquée, nécessitant 13 degrés d'initiation pour devenir membre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une représentation du 19ème siècle d'un rituel d'initiation des Illuminati. En fait, peu de détails subsistent sur la véritable nature de la cérémonie.

4. Les Illuminati utilisaient-ils des rituels ?

Ils utilisaient des rituels - bien que la plupart restent inconnus - et utilisaient des pseudonymes pour garder secrète l'identité des membres.

Toutefois, grâce à des documents secrets saisis, on sait comment les novices pouvaient accéder à un niveau supérieur dans la hiérarchie des Illuminati :

ils devaient rédiger un rapport sur tous les livres qu'ils possédaient,

écrire une liste de leurs faiblesses,

et révéler les noms des ennemis qu'ils avaient.

La recrue devait ensuite promettre de sacrifier ses intérêts personnels pour le bien de la société.

5. Qu'est-ce que l'œil qui voit tout ?

L'"Œil de la Providence", un symbole qui ressemble à un œil dans un triangle, apparaît sur des églises du monde entier, ainsi que sur des bâtiments maçonniques et sur le billet de banque américain.

En plus d'être associé à la franc-maçonnerie, il a également été associé aux Illuminati en tant que symbole du contrôle et de la surveillance du monde par ce groupe.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La pyramide et l'œil qui voit tout, symboles utilisés sur le Grand sceau des États-Unis et imprimés sur le papier-monnaie américain.

Or, stricto sensu, c'est un emblème chrétien, "l'œil qui voit tout" a été utilisé dans des peintures pour représenter la vigilance de Dieu sur l'humanité.

Au XVIIIe siècle, il a commencé à être utilisé de manière nouvelle, par exemple dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de Jean-Jacques-François Le Barbier, une version illustrée du document sur les droits de l'homme adopté par l'Assemblée nationale constituante de la France en 1789.

Dans ce cas, il s'agit d'un instrument de la raison paternaliste, qui surveille la nouvelle nation démocratique.

Il n'existe aucun lien officiel entre l'œil magique et les Illuminati ; le lien qui lui est attribué est probablement dû au fait que le groupe d'origine partageait des similitudes avec les francs-maçons, qui utilisaient l'image comme symbole de Dieu.

6. Les Illuminati ont-ils pris le contrôle du monde ?

Certaines personnes pensent que les Illuminati contrôlent le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont si secrets que peu le savent.

Comme de nombreux membres de l'ordre des Illuminati ont infiltré les francs-maçons et vice versa, il est difficile de juger du succès des Illuminati, mais la plupart des historiens pensent que le groupe original n'a réussi qu'à avoir une influence modérée.

7. Y avait-il des Illuminati célèbres ?

En 1782, les Illuminati comptaient environ 600 membres, dont des nobles allemands tels que le baron Adolph von Knigge, qui, en tant qu'ancien franc-maçon, a contribué à l'organisation et à l'expansion du groupe.

Au début, les étudiants de Weishaupt étaient les seuls membres, mais des médecins, des avocats et des intellectuels se joignirent bientôt à eux.

En 1784, il y avait entre 2 000 et 3 000 membres Illuminati. Certaines sources affirment que le célèbre écrivain Johann Wolfgang von Goethe a également rejoint le groupe, mais cela est contesté.

8. Pourquoi les Illuminati ont-ils disparu ?

En 1784, Karl Theodor, duc de Bavière, interdit la création de tout type de société non autorisée auparavant par la loi et, l'année suivante, il adopte un deuxième édit, interdisant expressément les Illuminati.

Lors de l'arrestation de membres présumés des Illuminati, des documents compromettants (prônant des idées telles que l'athéisme et le suicide) ont été trouvés en leur possession, ainsi que des instructions pour pratiquer des avortements.

Cela a renforcé la conviction que le groupe était une menace pour l'État et l'Église.

Après cela, l'Ordre des Illuminati semble avoir disparu, bien que certains pensent qu'il a continué à vivre.

9. Qu'est-il arrivé à Adam Weishaupt ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Johann Adam Weishaupt (1748-1830), philosophe allemand, fondateur de l'ordre de la société secrète des Illuminati.

Adam Weishaupt est finalement démis de son poste à l'université d'Ingolstadt.

Après avoir été exilé de Bavière, il a passé le reste de sa vie à Gotha, en Thuringe, et est mort en 1830.

10. Pourquoi le mythe des Illuminati a-t-il perduré ?

Dès leur dissolution, les théories de la conspiration sur les Illuminati ont commencé à se répandre.

En 1797, le publiciste français et prêtre jésuite Abbé Augustin Barruel a suggéré que des sociétés secrètes telles que l'Ordre des Illuminati avaient été le fer de lance de la Révolution française.

L'année suivante, le premier président des États-Unis, George Washington, a écrit une lettre disant qu'il pensait que la menace des Illuminati avait été écartée, ajoutant ainsi de l'eau au moulin de l'idée que l'ordre existait toujours.

Plus tard, des livres et des sermons condamnant le groupe ont été publiés, et le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, a été faussement accusé d'en être membre.

11. Pourquoi les gens croient-ils encore aux Illuminati aujourd'hui ?

L'idée des Illuminati dominant le monde n'a jamais vraiment disparu et s'insinue toujours dans la culture populaire.

En 1963, un texte intitulé "Principia Discordia" a été publié, promouvant un système de croyance alternatif connu sous le nom de "Discordianisme". Appelant à l'anarchisme et à la désobéissance civile en perpétrant des canulars ses adeptes comprenaient l'écrivain Robert Anton Wilson.

Certains adeptes du discordianisme ont envoyé de fausses lettres à des magazines, affirmant que des événements comme l'assassinat du président américain John F. Kennedy étaient l'œuvre des Illuminati.

Wilson a ensuite publié un livre avec Robert Shea, "The Illuminatus ! Trilogie ", qui est devenu un succès et a inspiré un nouveau genre de fiction conspirationniste, notamment le roman (et le film qui a suivi) de Dan Brown "Angels & Demons".

Les Illuminati étaient également liés au satanisme et à d'autres idéaux qui étaient très éloignés de ceux associés au groupe bavarois d'origine du 18e siècle.

12. Qu'est-ce que le Nouvel Ordre Mondial et quel est son lien avec les Illuminati ?

Ceux qui croient en la théorie du Nouvel Ordre Mondial pensent qu'un groupe d'élite tente de diriger le monde.