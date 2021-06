Covid : y a-t-il une limite à la gravité des variantes ?

James Gallagher

Correspondant Santé et Science

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les bouteilles d'oxygène en Inde, où la variante Delta, plus transmissible, a été vue pour la première fois.

Il est clair que nous avons désormais affaire à un virus qui se propage beaucoup plus facilement - probablement plus de deux fois plus facilement - que la version qui a émergé à Wuhan fin 2019.

La variante Alpha, identifiée pour la première fois dans le Kent, au Royaume-Uni, a fait un grand bond dans sa capacité à se transmettre. Maintenant, la variante Delta, vue pour la première fois en Inde, a fait un bond encore plus grand.

C'est l'évolution en action.

Sommes-nous donc condamnés à un défilé sans fin de variantes nouvelles et améliorées, de plus en plus difficiles à contenir ? Ou y a-t-il une limite à l'aggravation du coronavirus ?

Il est bon de rappeler le parcours de ce virus. Il est passé de l'infection d'une espèce complètement différente - ses parents les plus proches sont les chauves-souris - à la nôtre. C'est comme vous, qui commencez un nouveau travail : vous êtes compétent, mais vous n'êtes pas encore au point. La première variante était assez bonne pour déclencher une pandémie dévastatrice, mais elle apprend maintenant sur le tas.

Lorsqu'un virus se propage chez l'homme, il est "très rare qu'il soit parfait", a déclaré le professeur Wendy Barclay, virologue à l'Imperial College de Londres. "Ils s'installent et ensuite ils s'amusent bien".

Il existe des exemples de virus, dit-elle, des pandémies de grippe aux épidémies d'Ebola, qui font le saut puis s'améliorent.

Jusqu'où cela peut-il aller ?

Le moyen le plus simple de comparer le pouvoir de propagation biologique pur des virus est d'examiner leur R0. Il s'agit du nombre moyen de personnes auxquelles une personne infectée transmet un virus si personne n'est immunisé et si personne ne prend de précautions supplémentaires pour éviter d'être infecté.

Ce nombre était d'environ 2,5 lorsque la pandémie a débuté à Wuhan et pourrait atteindre 8,0 pour la variante Delta, selon les modélisateurs de maladies de l'Imperial College.

"Ce virus nous a beaucoup surpris. Il dépasse tout ce que nous craignions", a déclaré le Dr Aris Katzourakis, qui étudie l'évolution virale à l'université d'Oxford. "Le fait que cela se soit produit deux fois en 18 mois, deux lignées (Alpha puis Delta) chacune 50 % plus transmissible constitue un changement phénoménal."

Il est "stupide", pense-t-il, d'essayer de mettre un chiffre sur l'ampleur que cela pourrait prendre, mais il peut facilement voir de nouveaux sauts dans la transmission au cours des deux prochaines années. D'autres virus ont des R0 bien plus élevés et le détenteur du record, la rougeole, peut provoquer des flambées explosives.

"Il est encore possible d'aller plus loin", a déclaré le professeur Barclay. "La rougeole se situe entre 14 et 30 selon la personne à qui vous demandez, je ne sais pas comment cela va se passer."

Alors, comment les variantes s'y prennent-elles ?

Il existe de nombreuses astuces que le virus pourrait employer pour améliorer sa propagation :

améliorer la façon dont il ouvre la porte des cellules de notre corps

survivre plus longtemps dans l'air

augmenter la charge virale de sorte que les patients expirent ou toussent davantage de virus

modifier le moment où l'infection se propage à une autre personne.

L'un des moyens par lesquels la variante Alpha est devenue plus transmissible a été de mieux réussir à se faufiler à l'intérieur des cellules de notre organisme en contournant l'alarme qui se déclenche en présence d'un intrus, appelée réponse interféron. Mais cela ne signifie pas que, lorsque nous aurons parcouru l'alphabet grec des variantes pour atteindre la variante Oméga, nous nous retrouverons avec une bête invincible.

"En fin de compte, il y a des limites et il n'existe pas de virus super-ultime qui présente toutes les mauvaises combinaisons de mutations", a déclaré le Dr Katzourakis.

Il y a aussi le concept de compromis évolutif : pour devenir meilleur dans un domaine, on devient souvent moins bon dans un autre. Le programme de vaccination le plus rapide de l'histoire donnera au virus un obstacle différent à surmonter et le poussera dans une autre direction évolutive.

"Il est tout à fait possible que les modifications du virus qui le rendent plus apte à éviter les vaccins finissent par compromettre sa capacité de transmission dans l'absolu", a déclaré le Dr Katzourakis.

Il pense que la variante Beta - qui présente une mutation appelée E484K permettant d'échapper au système immunitaire mais qui n'a pas réussi à décoller - en est un exemple. En revanche, la variante Delta présente des mutations qui l'aident à se propager et à échapper partiellement à l'immunité.

Il est encore difficile de prévoir quelle sera la stratégie optimale pour les coronavirus. Les virus utilisent des techniques différentes pour continuer à infecter. La rougeole est explosive, mais elle laisse une immunité à vie, de sorte qu'elle doit toujours trouver quelqu'un d'autre à infecter. La grippe a un R0 beaucoup plus faible, à peine supérieur à 1, mais elle mute constamment pour contourner l'immunité.

"Nous sommes dans une phase vraiment intéressante, intermédiaire et quelque peu imprévisible, il est difficile de prévoir comment cela va se passer dans un an", a déclaré le professeur Barclay.

Une chose que l'on prétend souvent, mais qui suscite le mépris des scientifiques, est que le virus doit s'adoucir pour se propager plus facilement. La pression évolutive exercée sur le virus pour que cela se produise est très faible. Le virus se transmet déjà à la personne suivante bien avant de tuer celle qu'il a infectée. Et les personnes qui le propagent le plus (les jeunes) sont celles qui ne sont pas très malades.

Dans les pays riches où les campagnes de vaccination sont bonnes, on espère que les prochaines variantes ne pourront pas poser de problème majeur en raison de l'immunité généralisée. Mais ces variantes progressivement plus transmissibles sont un cauchemar pour le reste du monde où elles rendent de plus en plus difficile la maîtrise du Covid.

