Comment l'attitude envers trois parties du corps a changé au cours des siècles

1. La bataille des seins aux États-Unis

Le 21 juin 1986, sept femmes américaines ont été arrêtées pour s'être montrées nues dans un parc de Rochester, à New York.

Elles protestaient contre une loi interdisant aux femmes de ne pas se couvrir pas les seins...

Le juge a estimé que l'Etat avait eu raison d'exiger que "le sein féminin ne soit pas exposé dans les lieux publics", car "les normes de la communauté (...) considèrent le sein féminin comme une partie intime du corps humain".

"Les normes communautaires ne considéraient pas l'exposition des seins des hommes comme une atteinte" aux bonnes mœurs, a conclu le juge. Dès lors, les hommes ont été autorisés à se promener torse nu.

En d'autres termes, les seins des femmes étaient offensants ; ceux des hommes ne l'étaient pas.

Cela n'a pas toujours été le cas. Le corps a une histoire, et les attitudes à son égard ont évolué au cours des siècles.

Crédit photo, Getty Images

La poitrine des hommes était tout aussi choquante que celle des femmes. En fait, il était illégal pour les hommes, aux États-Unis, d'exposer leur poitrine en public.

À partir du début des années 1930, sur les plages de Coney Island, Westchester et Atlantic City, des hommes ont commencé à protester. Les nageurs masculins ont retiré leurs chemises et maillots de bain. Ils ont été ridiculisés, traités de ''gorilles'', condamnés à une amende et menacés d'arrestation.

Un magistrat les a réprimandés en ces termes : "Camarades, vous vous sentez peut-être comme un Adonis, mais il y a beaucoup de gens qui s'opposent à ce qu'une telle partie du corps humain soit exposée."

Cependant, à la fin de la décennie, les "Adonis" avaient gagné le droit d'afficher leurs seins. Ce n'est pas parce que les seins des femmes sont très différents de ceux des hommes.

A la naissance, les seins des filles et des garçons sont les mêmes. Les femmes adultes ont tendance à avoir des seins plus gros que ceux des hommes, mais beaucoup d'hommes ont de gros seins, et de nombreuses femmes en ont de petits.

Les seins masculins et féminins sont constitués de tissus, de dépôts graisseux, de muscles pectoraux et de glandes mammaires. Ils ont tous un nombre similaire de terminaisons nerveuses et un degré de "capacité érectile".

Les seins masculins sont clairement érogènes. Avec les bonnes hormones, les hommes peuvent allaiter…

De toute évidence, les règles de l'indécence publique et les libertés corporelles ont quelque chose à voir avec le genre.

(La bataille juridique a ensuite été gagnée à New York et dans d'autres régions des États-Unis où les femmes sont libres d'exposer leurs seins dans n'importe quel endroit où un homme peut le faire. Le mouvement Topfreedom continue son combat).

2. Des angoisses masculines liées au pénis

Le pénis peut être un organe incertain et erratique.

Crédit photo, Getty Images

Au Royaume-Uni et aux États-Unis du XIXe siècle, les angoisses masculines étaient causées par la propagation d'une maladie nouvelle et odieuse (quoique fantôme) : la spermatorrhée. Il s'agit de la décharge excessive et involontaire de sperme.

On croyait que cela était causé par la masturbation ou "l'autocontamination". Ou encore par l'indulgence pour tout ce qui était sexuel.

C'était aussi une maladie de civilisation… Bien que les femmes aient été affectées, la spermatorrhée est principalement liée aux hommes.

Considérée comme un fluide vital, voire une forme raffinée de sang, la fuite de sperme était extrêmement débilitante.

Comme un gentleman victorien anonyme se faisant appeler Walter l'écrivait dans ses mémoires, "Ma vie secrète", il avait été prévenu : "Tu as l'air malade... tu t'es masturbé... Je peux le voir sur ton visage, tu vas mourir dans une maison de fous."

La spermatorrhée pourrait être une cause de constipation, de "nervosité", de flaccidité et d'impuissance. Cela faisait pleurer et affaiblir les hommes.

Les remèdes contre la spermatorrhée peuvent être aussi pénibles que la maladie elle-même.

Les médecins ont tout recommandé, des sangsues et des laxatifs aux cloques sur le pénis, à la dilatation de l'anus et à l'insertion du pénis dans un anneau urétral, avec des "dents" pointues. L'exercice en plein air, la gymnastique et les bains froids étaient également proposés comme remèdes.

Crédit photo, Wellcome Collection Légende image, Anneau urétral avec des "dents" pointues... un remède.

La panique face aux décharges excessives de spermatozoïdes est survenue en même temps que la peur d'un débit insuffisant.

Les hommes d'affaires et les médecins désireux de gagner de l'argent rapidement exploitaient cette anxiété liée à la performance du pénis.

Ils commercialisaient des produits portant des noms tels que "tablettes aromatiques d'acier" ou "élixir de vie".

Des dispositifs ingénieux qui promettaient de renforcer ou d'allonger le pénis ont également été vantés.

3. Les yeux, reflet du monde

Crédit photo, Getty Images

Des temps anciens aux livres d'autoassistance les plus populaires d'aujourd'hui, les yeux ont été considérés comme les ''fenêtres de l'âme''.

Ils sont profondément mythologiques, métaphoriques et historiques.

Pensez aux yeux divins des Égyptiens ; le mauvais œil grec ; le dieu hindou de la destruction, Shiva, qui a un terrifiant troisième œil sur son front "dont le regard réduit le monde en cendres".

Il y a d'énormes variations culturelles dans les yeux.

En Occident, l'honnêteté se reflète dans le regard, "les yeux dans les yeux", un acte considéré comme impoli au Japon et chez les peuples autochtones d'Australie et du Canada.

En effet, les jugements portés sur les yeux ont été incroyablement préjudiciables aux peuples autochtones : par exemple, les envahisseurs considéraient l'échec des peuples autochtones à établir un contact visuel comme une preuve de leur malhonnêteté.

Au Royaume-Uni, les Victoriens considéraient le corps comme l'emplacement de l'essence humaine, et les yeux jouaient un rôle dominant dans leurs évaluations.

Sir Charles Bell en était un des partisans les plus éminents.

Crédit photo, Getty Images

Dans son ''Anatomie et philosophie de l'expression en rapport avec les beaux-arts'' (1806), Bell affirmait que les yeux humains avaient été conçus pour "indiquer les émotions les plus élevées et les plus saintes" qui "distinguent l'homme des brutes".

Par conséquent, lorsque les gens étaient "enveloppés dans des sentiments de dévotion", leurs yeux se levaient instinctivement au ciel.

Les réflexions de Bell ont été très influentes, en particulier dans le développement de la physionomie à l'époque victorienne (la pratique consistant à évaluer le caractère d'une personne à partir de son apparence extérieure, en particulier du visage).

L'urbanisation et l'industrialisation rapides signifiaient que les gens devaient trouver un moyen d'évaluer rapidement le caractère d'un grand nombre d'étrangers. C'était la promesse de la physionomie.

Comme le dit un physionomiste : "Quand notre stock d'expressions est épuisé, nous recourons à l'éloquence silencieuse des yeux qui, libérés de l'esclavage des règles grammaticales, disent d'un coup d'œil ce que des phrases nombreuses et compliquées n'auraient pu exprimer."

Selon cette vision, les yeux ne trompent jamais. Les yeux ne voient pas seulement le monde, ils le reflètent aussi.