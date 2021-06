Voiture électrique : comment les bornes de recharge pourraient remplacer les stations-service ?

Par Justin Rowlatt

Correspondant en chef Environnement

il y a une heure

Crédit photo, Dorien Monnens Légende image, Les stations-service sont menacées.

Pour la plupart des gens qui envisagent d'acheter une voiture électrique, la principale préoccupation est de savoir comment la recharger.

Mais la vraie question que vous devriez vous poser est de savoir comment vous allez faire le plein de votre véhicule à essence ou diesel si vous ne passez pas à l'électrique.

En effet, les voitures électriques vont entraîner les stations-service dans une spirale fatale au cours des deux prochaines décennies, faisant des véhicules électriques l'option par défaut de tous les propriétaires de voitures.

Pourquoi ? Parce que le chargement des véhicules électriques va devenir beaucoup plus simple que le ravitaillement des voitures à essence et diesel.

Ce n'est pas seulement parce que le gouvernement a interdit la vente de nouvelles voitures à essence et diesel à partir de 2030.

Imaginez que nous allions dans l'autre sens, en remplaçant les voitures électriques par des carburants fossiles.

Vous êtes en train de rédiger l'évaluation des risques pour une nouvelle station-service. Vous voulez creuser un grand trou dans le sol au milieu de la ville, y installer des réservoirs et les remplir d'une énorme quantité de carburant hautement inflammable.

Vous proposez ensuite d'installer une pompe très puissante et d'inviter des membres du public au hasard.

Ils arriveront dans des véhicules aux moteurs chauds. Vous leur remettrez la pompe très puissante qui pulvérise le liquide hautement inflammable.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'essence étant dangereuse, le remplissage doit se faire dans des stations-service.

Sans aucune surveillance, ils l'utiliseront pour transférer de grandes quantités de liquide hautement inflammable dans leur véhicule chaud, ils vous paieront et partiront.

Etes-vous prêt à signer pour ça ? Pensez-vous que les services de santé et de sécurité lui donneront le feu vert ?

Ce que je veux dire, c'est que le ravitaillement des voitures en essence et en diesel est dangereux, et c'est pourquoi nous le faisons dans des points de ravitaillement centralisés spécialement conçus à cet effet.

Une énergie omniprésente

L'électricité, en revanche, est déjà presque partout. Où se trouve votre voiture ? Pensez-vous qu'elle pourrait se trouver près d'un câble électrique ? Tout à fait.

Le seul défi consiste à amener cette électricité à quelques mètres de la surface pour qu'elle puisse alimenter votre batterie.

Et vous n'avez pas besoin d'être Thomas Edison pour y arriver.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'objectif de l'industrie de la voiture électrique est de pouvoir se recharger partout où l'on peut se garer.

Si vous vivez dans un appartement ou une maison sans allée, ne vous inquiétez pas. L'objectif est de disposer d'une borne de recharge pour véhicules électriques (VE) sur pratiquement chaque place de stationnement.

Pod Point, l'entreprise de recharge de véhicules électriques d'Erik Fairbairn, veut participer à cet effort de recâblage du Royaume-Uni.

"Vous arriverez à un point où vous ne penserez presque plus à l'énergie qui alimente votre voiture", prédit-il.

Bien sûr, nous sommes loin de cette utopie, et ce n'est pas une surprise.

Nous n'en sommes qu'au début de la révolution électrique : seulement 7 % des nouvelles voitures sont électriques et elles ne représentent qu'une infime partie des véhicules en circulation, de sorte que le marché n'est pas énorme.

Mais, comme je l'ai dit dans mon précédent article, le changement est rapide et les investissements dans les infrastructures de recharge vont suivre.

Il y aura de bons profits à réaliser lorsque des millions d'entre nous voudrons se recharger, tout comme la construction de stations-service a connu un boom à l'aube de l'ère de la voiture, il y a un siècle.

Les premières personnes à bénéficier de la technologie de recharge à domicile sont celles qui ont une entrée de garage et qui peuvent faire passer un câble jusqu'à leur voiture électrique.

Ils peuvent déjà installer des points de charge spéciaux qui rechargent les batteries des voitures pendant la nuit à partir de l'alimentation électrique de la maison, en utilisant souvent les tarifs les moins chers possibles.

En général, ce processus est lent. Pour chaque heure de charge, vous obtenez environ 30 miles de conduite, mais qui s'en soucie lorsque la plupart des gens laissent leur voiture garée pendant la nuit de toute façon et que vous ne payez que quelques pence par mile ?

Certaines autorités locales ont commencé à installer des chargeurs similaires sur des lampadaires, des concepteurs travaillent sur des points de charge qui peuvent être intégrés dans les trottoirs et certains lieux de travail ont déjà installé des chargeurs pour leurs employés.

Nous verrons beaucoup plus de ces innovations dans les années à venir.

Nous commençons également à voir certaines entreprises installer des bornes de recharge pour leurs clients.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Vous pouvez vous attendre à voir des bornes de recharge partout dans les années à venir.

En fait, la recharge gratuite risque de devenir comme le Wi-Fi gratuit, un petit pot-de-vin pour vous attirer dans le magasin.

Les optimistes du véhicule électrique dépeignent un monde où vous pouvez vous brancher partout où vous vous garez - chez vous pendant que vous dormez, au travail, lorsque vous faites vos courses ou au cinéma.

Quoi que vous fassiez, votre voiture sera alimentée en énergie.

À ce stade, selon Erik Fairbairn, 97 % des recharges de voitures électriques se feront loin des équivalents des pompes à essence.

"Imaginez que quelqu'un vienne faire le plein d'essence de votre voiture tous les soirs pour que vous ayez une autonomie de 300 miles tous les matins", dit-il. "A quelle fréquence auriez-vous besoin d'autre chose ?"

Dans ce meilleur des mondes, vous ne vous arrêterez dans une station-service que pour les longs trajets épiques, où vous rechargerez votre batterie pendant 20 à 30 minutes tout en prenant un café et en utilisant les installations.

Condamnation à mort

Si cette prédiction est exacte, c'est l'arrêt de mort pour un grand nombre des 8 380 stations-service du Royaume-Uni.

Et le déclin de l'industrie pourrait être étonnamment rapide. Pensez-y. Alors que les véhicules électriques commencent à supplanter l'essence et le diesel, il y aura moins de ravitaillement à faire. Ces stations-service à la limite de la viabilité vont commencer à faire faillite.

Il sera alors un peu plus difficile pour les conducteurs d'essence et de diesel de trouver une station-service où faire le plein et les opérateurs restants pourraient également ressentir le besoin d'augmenter leurs prix pour maintenir leurs bénéfices.

Ainsi, les stations-service seront moins nombreuses et probablement plus chères. Pendant ce temps, il sera de plus en plus facile de recharger sa voiture électrique. De plus, à mesure que le marché se développera, les véhicules électriques deviendront moins chers à l'achat.

Vous voyez où cela nous mène : plus les stations-service ferment, plus nous sommes susceptibles de passer à l'électrique. À leur tour, d'autres stations-service seront obligées de fermer. Et ainsi de suite.

C'est pourquoi j'ai appelé cela une spirale de la mort.

Crédit photo, Suzanne Emily O'Connor Légende image, La raréfaction des stations-service rendra les voitures électriques plus attrayantes.

Et ne vous inquiétez pas de savoir d'où viendra l'électricité nécessaire pour alimenter toutes ces nouvelles voitures.

Le National Grid affirme qu'il n'aura aucun problème à recharger tous les véhicules électriques qui vont arriver sur nos routes.

En fait, il ne s'attend pas à une forte augmentation de la demande, à peine 10 % lorsque tout le monde roulera à l'électricité.

Cela s'explique par le fait que nous conduisons beaucoup moins que ce que nous avons tendance à imaginer. Selon le ministère des transports, le trajet moyen en voiture n'est que de 8,4 miles.

Et, comme l'explique Isabelle Haigh, responsable du contrôle national pour le National Grid, le système dispose déjà d'une grande capacité de réserve.

"La plupart des recharges ne se feront pas aux heures de pointe, et la demande de pointe a diminué au fil des ans, de sorte que nous sommes convaincus qu'il y a suffisamment d'énergie pour répondre à la demande", dit-elle.

En effet, le réseau est conçu pour répondre aux moments où la demande est la plus forte - la mi-temps de la finale de la Coupe du monde, par exemple, lorsque nous mettons tous la bouilloire à chauffer.

Le reste du temps, certains générateurs restent inactifs. Les véhicules électriques pourront les utiliser et, comme les gens chargent généralement la nuit lorsque la demande est faible, il est peu probable qu'ils augmentent la demande de pointe.

Les systèmes de charge intelligents seront également utiles. Ils permettent à votre chargeur de communiquer avec le réseau pour déterminer le meilleur moment pour recharger votre voiture.

L'idée est de s'assurer que vous obtenez l'énergie la moins chère et d'aider le réseau à lisser les pics et les creux de la demande.

La recharge intelligente permet également d'utiliser au maximum les ressources renouvelables, en permettant aux conducteurs de profiter de l'électricité abondante et donc bon marché disponible les jours de grand vent, par exemple.

Séances et magasins de proximité

La fin de la station-service ne doit cependant pas être un motif de réjouissance. Elles sont le seul point de vente au détail qui subsiste dans certaines petites villes et villages, et une bouée de sauvetage pour de nombreuses personnes.

Alors, peuvent-elles trouver un autre rôle ? Jack Simpson pense que certaines y parviendront.

Crédit photo, Hyde Park Book Club Légende image, Le site du Hyde Park Book Club a été une station-service pendant plus de quatre-vingts ans.

Il a transformé une ancienne station-service de Leeds en un magasin de plantes, un bar, une salle de concert, un restaurant et une galerie d'art, le Hyde Park Book Club. Il a même accueilli des séances de spiritisme.

Les gens venaient dîner et je leur disais : "Oh, je suis vraiment désolé, il y a une séance en cours", explique Jack.

Selon lui, l'emplacement central du site, sa grande cour et ses bâtiments spacieux en font un lieu très flexible.

"Je pense que cela correspond également à cette obsession post-hipster pour la culture occidentale du XXe siècle", ajoute-t-il.

Brian Madderson, président de la Petrol Retailers Association (PRA), est plus terre à terre. La PRA représente 5 500 détaillants indépendants de carburant, soit 70 % de l'ensemble des stations-service, et M. Madderson affirme que ses membres ont commencé à s'adapter au monde de l'après-moteur à combustion interne.

Nombre d'entre eux investissent déjà dans des magasins de proximité complets, des plats à emporter de haute qualité et des lave-autos automatiques pour augmenter leurs revenus et, dit-il, ils continueront à permettre aux automobilistes de faire le plein d'essence et de diesel aussi longtemps que possible.

Il pense que la transition vers l'abandon de l'essence et du diesel prendra des décennies. "Ces véhicules ne vont tout simplement pas disparaître des routes du jour au lendemain. Les stations d'essence et de diesel seront essentielles pour maintenir la mobilité du pays au-delà de 2030", affirme-t-il.

Peut-être. Pourtant, l'évolution technologique peut être très rapide et très perturbatrice.

Regardez ce qui est arrivé au cheval et à la charrette au début du XXe siècle.