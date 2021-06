Christiane Amanpour : la star de CNN annonce qu'elle a un cancer des ovaires

"Comme des millions de femmes dans le monde, on m'a diagnostiqué un cancer des ovaires", a révélé la présentatrice de 63 ans.

Amanpour a déclaré aux téléspectateurs qu'elle avait subi "une opération chirurgicale majeure pour enlever ce cancer" et qu'elle subirait plusieurs mois de chimiothérapie.

Amanpour a passé des décennies à faire des reportages à travers le monde, couvrant un large éventail de conflits et de crises.

Dans l'annonce de lundi, Mme Amanpour a déclaré avoir voulu s'ouvrir sur sa maladie "par souci de transparence", et qu'elle partageait cette information "pour appeler toutes les femmes à se faire diagnostiquer au plus tôt".

Notant les "millions" de personnes dans le monde atteintes d'un cancer de l'ovaire, Amanpour a exhorté les femmes à s'informer sur la maladie, passer régulièrement des examens de dépistage et à " veiller à ce que leurs préoccupations médicales légitimes ne soient pas ignorées".

Il s'agit du septième cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde, selon le World Cancer Research Fund. Le cancer des ovaires est généralement mortel et est la huitième cause de décès imputable au cancer chez les femmes à travers le monde.