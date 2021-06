L'éthanolamine, la molécule qui est la clé pour déchiffrer l'origine de la vie ?

Carlos Serrano

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Getty Légende image, Plusieurs des ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre sont présents dans l'espace.

Comment la vie est-elle apparue sur Terre ? Personne ne le sait, mais connaître les éléments qui ont rendu cela possible peut nous donner des indices précieux.

Dans une étude récente, un groupe de chercheurs espagnols affirme avoir détecté l'un de ces éléments dans l'espace, très près du centre de la Voie lactée.

Il s'agit de l'éthanolamine, une molécule présente dans la membrane des cellules de tous les êtres vivants et qui, pour la première fois, a été observée en dehors de notre planète.

"Cela peut nous aider à comprendre comment les premières cellules se sont formées sur Terre", déclare Victor M. Rivilla, l'un des co-auteurs de l'étude élaborée par le Centre d'astrobiologie (CAB), un centre de recherche public espagnol, associé à l'Institut d'astrobiologie de la NASA.

Crédit photo, Getty Légende image, Les nuages moléculaires sont des endroits dans l'espace où se forment de nouveaux astéroïdes et planètes.

Cette découverte laisse également entrevoir la possibilité que les ingrédients qui rendent la vie possible soient présents dans d'autres endroits de l'univers que la Terre.

Qu'est-ce que l'éthanolamine et quels indices nous donne-t-elle sur l'origine de la vie telle que nous la connaissons ?

Molécule essentielle à la vie

L'éthanolamine est une molécule qui contient quatre des six éléments chimiques essentiels à la vie : l'oxygène, l'azote, l'hydrogène et le carbone - les deux autres étant le phosphore et le soufre.

C'est également l'un des composants des membranes cellulaires, la couche protectrice qui recouvre les cellules de tous les organismes et permet aux processus génétiques et métaboliques de se dérouler en leur sein.

Crédit photo, Getty Légende image, L'éthanolamine a été trouvée à 100 000 années-lumière de la Terre.

" Saisir comment ces membranes se sont formées est une étape fondamentale pour comprendre comment les organismes vivants se sont formés ", explique Rivilla.

L'éthanolamine a déjà été détectée dans des météorites, mais on ne sait pas comment elle est arrivée là.

Aujourd'hui, avec l'aide de deux radiotélescopes, Rivilla et ses collègues ont détecté de l'éthanolamine dans un nuage moléculaire situé à 100 000 années-lumière de la Terre.

Dans l'espace, les molécules vibrent et émettent des photons, qui sont des particules de lumière.

Crédit photo, Getty Légende image, Il est possible que l'éthanolamine soit arrivée sur Terre avec les pluies de météores.

"La façon dont chaque molécule vibre est comme sa signature", explique Rivilla.

Ainsi, en détectant la trace des photons dans le nuage, les chercheurs ont remarqué que les vibrations qu'ils observaient correspondaient à des millions de molécules d'éthanolamine dans ce nuage au centre de la galaxie.

Pourquoi c'est important ?

Les résultats de la recherche suggèrent que l'éthanolamine est présente dans les nuages moléculaires de l'espace, où se forment les nouvelles étoiles et les planètes.

Crédit photo, KEITH CHAMBERS/SCIENCE PHOTO LIBRARY Légende image, L'éthanolamine est essentielle à la formation des membranes cellulaires.

La conclusion de Rivilla et de son équipe est donc que l'éthanolamine a pu être présente dans les astéroïdes qui ont bombardé la Terre il y a des milliards d'années.

"Nous estimons qu'environ mille trillions (un 1 suivi de 15 zéros !) de litres d'éthanolamine pourraient avoir été transférés sur la Terre primitive par des impacts de météorites", explique dans un communiqué Izaskun Jiménez-Serra, chercheur du CAB et co-auteur de l'étude.

Ainsi, la molécule aurait pu atteindre notre planète depuis l'espace, et une fois ici, elle aurait pu se combiner avec d'autres molécules qui ont contribué à la formation de membranes cellulaires plus efficaces et plus robustes qui ont favorisé l'évolution des premiers organismes vivants.

Crédit photo, Getty Légende image, Ailleurs dans le cosmos, on peut trouver les ingrédients de la vie.

"L'éthanolamine est l'une des rares molécules véritablement complexes découvertes dans l'espace qui présente un intérêt direct et indéniable pour la biologie telle que nous la connaissons", déclare à BBC Mundo Brett A. McGuire, astronome et professeur de chimie au Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui n'a pas participé aux recherches.

La vie extraterrestre ?

Le fait que ces molécules essentielles soient présentes dans l'espace suggère que, dans les bonnes conditions, elles pourraient donner naissance à des formes de vie ailleurs dans le cosmos.

"Si les ingrédients de la vie sont répartis dans l'univers, il est également probable que la vie puisse apparaître n'importe où dès que les conditions sont favorables", indique Sergio Ioppolo, astrochimiste, dans un article publié sur le site Inverse.

Crédit photo, Getty Légende image, Les scientifiques espèrent qu'avec les progrès des radiotélescopes, ils seront en mesure de trouver davantage de molécules dans l'espace.

"Il est probable que la vie ne soit pas une exception, mais plutôt une étape supplémentaire dans l'évolution des régions de l'espace où se forment les étoiles", ajoute Ioppolo, chercheur à l'université Queen Mary de Londres, qui n'a pas participé à cette étude.

McGuire, pour sa part, précise que le fait que l'éthanolamine ait été trouvée dans cette région interstellaire ne signifie pas qu'il y ait des membranes cellulaires à cet endroit, ou que cette molécule soit commune dans l'espace.

Crédit photo, Getty Légende image, Les chercheurs veulent maintenant trouver des molécules dans l'espace qui sont liées à la fonction génétique des cellules.

Nouvelles questions

Rivilla et son équipe soupçonnaient déjà la présence de molécules d'éthanolamine dans l'espace lointain, car d'autres molécules ayant une structure chimique similaire avaient été détectées auparavant.

Ils sont maintenant certains qu'elles y sont présentes, mais la question qui demeure est de savoir comment ces molécules se sont formées.

C'est la tâche qui suit.

Crédit photo, Getty Légende image, L'une des grandes questions de la science est de savoir comment se sont formées les molécules qui rendent la vie possible.

Grâce à des études théoriques, des modèles chimiques et des expériences qui simulent le milieu interstellaire, M. Rivilla et ses collègues veulent comprendre l'origine des molécules d'éthanolamine.

En outre, grâce à des radiotélescopes de plus en plus sensibles et sophistiqués, ils espèrent détecter d'autres types de molécules complexes qui pourraient avoir conduit à la formation des membranes cellulaires, mais aussi l'ARN et l'ADN qui contiennent l'information génétique ; et les protéines qui sont responsables du métabolisme.