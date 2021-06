Variant delta : quels sont les symptômes et les risques qu'il se propage aussi facilement ?

il y a une heure

La variante delta du coronavirus, identifiée pour la première fois en Inde, a été détectée dans 74 pays et continue de se propager.

Au Royaume-Uni, il s'est déjà imposé comme le variant dominant et représente désormais 90 % des cas de Covid dans ce pays.

Et selon certains experts, il pourrait bientôt devenir le variant dominant dans le monde.

Jusqu'à présent, des foyers ont été confirmés en Chine, aux États-Unis, en Afrique, en Scandinavie et dans les pays de la côte Pacifique.

Aux États-Unis, le Dr Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration (FDA), a déclaré que le variant Delta deviendrait probablement la principale source de nouvelles infections dans ce pays, ce qui, selon l'expert, pourrait conduire à de nouvelles infections en automne.

"Actuellement aux États-Unis, (le variant) représente près de 10 % des infections. Et elles doublent toutes les deux semaines", a déclaré Gottlieb à "Face The Nation".

"Cela ne veut pas dire que nous allons voir une augmentation drastique des infections, cela signifie que (cet variant) va dominer. Et je pense que le risque sera vraiment que cela puisse provoquer une nouvelle épidémie à l'automne", a-t-il déclaré.

Propagation

Le variant Delta, également connu sous le nom de B.1.6172, est connu pour sa capacité à se répliquer plus rapidement que les autres.

Au Royaume-Uni, l'épidémiologiste Neil Ferguson de l'Imperial College de Londres a déclaré à la presse la semaine dernière que le variant est près de 60 % plus transmissible que le variant alpha (B.1.1.7), qui a été détecté pour la première fois en Angleterre.

Les experts soulignent cependant que les vaccins COVID-19 approuvés utilisés aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays semblent être efficaces pour contenir la propagation du variant Delta.

Est-il possible que des variants de plus en plus dangereux du Covid-19 continuent d'apparaître ou y a-t-il une limite ?