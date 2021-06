Géologie : le comportement étrange du noyau de la Terre que les scientifiques ne peuvent expliquer

il y a une heure

Le noyau interne de notre planète, une masse compacte de fer et de nickel, croît plus rapidement d'un côté que de l'autre.

Selon une nouvelle étude menée par des sismologues de l'université de Californie à Berkeley et publiée dans la revue Nature Geoscience, la partie du noyau située dans une zone sous la mer de Banda, en Indonésie, est plus grande que la partie située à l'autre extrémité, sous le Brésil.

Grâce à des simulations informatiques, les experts ont créé une sorte de carte montrant la croissance du noyau terrestre au cours du dernier milliard d'années et ont conclu qu'il se comporte de manière "déséquilibrée", de nouveaux "cristaux de fer" se formant plus rapidement du côté est du noyau.

"Le côté ouest semble différent du côté est jusqu'au centre, et pas seulement au sommet du noyau central, comme certains l'ont suggéré. La seule façon dont nous pouvons expliquer cela est qu'un côté se développe plus rapidement que l'autre", a déclaré Daniel Frost, un scientifique adjoint du projet de recherche, dans un communiqué de l'université.

Les résultats

Le dernier de ces éléments est le noyau interne solide, composé de fer et de nickel, qui a un rayon de 1 200 kilomètres, soit environ les trois quarts de la taille de la Lune.

Il est entouré d'un noyau externe fluide de fer et de nickel en fusion d'une épaisseur d'environ 2 400 kilomètres.

Le noyau externe est à son tour entouré d'un manteau de roche chaude de 2 900 km d'épaisseur et recouvert d'une fine croûte rocheuse froide à la surface.

"Cela signifie que le noyau externe a reçu plus de chaleur du côté est (sous l'Indonésie) que du côté ouest (sous le Brésil)", a-t-il ajouté.

Dans ce cas, le centre des cercles est décalé par rapport au centre de l'arbre, de sorte que les cercles sont plus espacés sur le côté est de l'arbre et plus rapprochés sur le côté ouest.