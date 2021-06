Caméra cachée : le traumatisme persistant des personnes filmées secrètement en Corée du Sud

Plus de 30 000 cas d'utilisation de caméras cachées ont été signalés à la police entre 2013 et 2018

Kyung-mi (ce n'est pas son vrai nom) a été ridiculisée en ligne, raillée par des intimidateurs de réseaux sociaux et interrogée pendant des heures par la police et les procureurs après avoir accusé son petit ami star de la K-pop de l'avoir filmée pendant qu'ils avaient des relations sexuelles.

"J'étais étudiante, jeune et très seule. Il n'y avait personne de mon côté", dit-elle.

Jung Joon-young est devenu célèbre grâce à une émission télévisée et avait de nombreux fans de K-pop dans toute l'Asie de l'Est.

Kyung-mi l'a décrit comme un petit ami attentionné et prévenant - jusqu'à ce qu'il filme le couple en train de faire l'amour sans sa permission.

Elle s'est d'abord rendue au poste de police en août 2016, mais elle a déclaré que les policiers n'avaient pas réussi à mettre la main sur son téléphone et qu'elle avait finalement abandonné l'affaire.

"J'ai été humiliée, intimidée, et j'ai commencé à me demander si j'avais réellement déposé une plainte contre une personne innocente".

La police a été informée de vidéos sur son téléphone en 2019 et a finalement émis un mandat pour le saisir.

Ils ont découvert qu'il avait secrètement filmé des images de 12 femmes, dont Kyung-mi, et les avait partagées sur un forum de discussion avec ses amis célèbres.

Depuis que Jung a été emprisonné, Kyung-mi a reçu un certain soutien, mais en 2016, lorsqu'elle a sonné l'alarme au sujet de son comportement, peu de personnes la croyaient. Elle était harcelée en ligne.

Human Rights Watch a compilé une enquête détaillée sur les victimes dans le pays et a constaté qu'elles sont confrontées à des obstacles majeurs.

Ils impliquent principalement des hommes qui filment secrètement des femmes et des filles et partagent les images.

Les progrès technologiques signifient que les caméras sont souvent minuscules - de la taille d'un bouton de chemise - et peuvent être placées dans les toilettes publiques, les chambres d'hôtel et les vestiaires.

L'Internet haut débit en Corée du Sud permet de télécharger et de partager rapidement les images, parfois vendues à des acheteurs en ligne.

"Elles ont été interrogées sur des questions très sensibles dans des espaces publics ouverts, interrogées pendant des heures, on leur a dit que c'était à elles de rassembler toutes les preuves d'un bureau à l'autre, elles se sentent finalement intimidées et forcées d'abandonner l'affaire ou, dans le cas contraire, menacées de poursuites pénales pour diffamation.

"Nous avons également entendu dire que la police prenait des images intimes que les survivantes devaient fournir comme preuves et les faisait circuler au poste pour en rire avec leurs amis.

"Imaginez avoir à faire face à ce genre de traitement alors que vous traversez peut-être déjà le pire moment de votre vie. Les experts à qui nous avons parlé ont décrit cela comme un nouveau traumatisme, et c'est le terme parfait".

La BBC a contacté la police en Corée du Sud pour obtenir une réponse et un porte-parole nous a fourni une déclaration écrite complète suggérant qu'ils ont pris un certain nombre de mesures pour résoudre ces problèmes.

Ils nous ont dit qu'une équipe d'enquête sur les cybercrimes sexuels a été mise en place dans chaque ville et province du pays.

"Nous mettons en place de multiples solutions d'enquête et de réglementation ainsi que de protection et d'accompagnement des victimes", indique le communiqué.

La police a promis de sensibiliser régulièrement ses agents et de mettre à disposition des victimes un enquêteur du même sexe pour les aider à se sentir plus à l'aise et un centre de soutien a également été mis en place.