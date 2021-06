Rick Ross, l'homme qui libère les autres des sectes

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une découpe en carton du leader de la branche davidienne David Koresh. Rick Ross a aidé certains de ses partisans à quitter la secte, dans les années 1990

Comment convaincre les gens qui ont subi un lavage de cerveau par une secte dangereuse d'oublier tout ce qu'ils croient être vrai et de commencer une nouvelle vie ?

C'est le défi de Rick Alan Ross - et son travail quotidien.

M. Ross est un spécialiste de renommée mondiale. Dans le passé, il a été qualifié de déprogrammeur de sectes et, plus sensationnellement, de "chasseur de sectes".

Il aide les gens à quitter les sectes destructrices et autres groupes controversés ou radicaux.

"À la base, ces groupes partagent tous des facteurs déterminants : un leader totalitaire qui devient l'objet d'un culte, le processus d'endoctrinement entraînant une influence indue, puis que le groupe est destructeur, il blesse les gens", a-t-il déclaré à la BBC.

Aujourd'hui, âgé d'une soixantaine d'années, M. Ross a participé à plus de 500 interventions dans le monde entier. Et il a mis sa vie en danger en luttant contre ces groupes parfois puissants.

Crédit photo, Courtesy of Rick Alan Ross Légende image, Ross travaille avec des sectes et des groupes haineux depuis plus de 30 ans

"J'ai été sous la protection du FBI et du ministère de la Justice américain, j'ai été harcelé par des enquêteurs privés, poursuivi cinq fois… Des groupes ont même acheté mes ordures pour obtenir des informations sur moi. J'ai été pas mal harcelé au fil des années", dit-il.

Le problème des groupes dangereux, dit M. Ross, est plus vaste qu'il n'y paraît.

'Mon fils est piégé. Pouvez-vous m'aider ?'

Périodiquement au cours du siècle dernier, des événements horribles aux mains de sectes extrêmes ont fait les gros titres.

Le tristement célèbre massacre de Jonestown, où plus de 900 personnes ont été tuées par le chef de culte chrétien Jim Jones en 1978, est probablement celui qui vient immédiatement à l'esprit.

Crédit photo, New York Times Co./Neal Boenzi/Getty Images Légende image, L'enceinte de Jonestown, en Guyane, où s'est déroulé un suicide collectif dirigé par le révérend Jim Jones, du People's Temple

Mais il existe de nombreux autres incidents très médiatisés, des meurtres perpétrés par des adeptes de la secte 'Manson Family' en 1969, à la récente condamnation et à une peine de 120 ans de prison du chef de la secte Nxivm pour des délits de trafic sexuel.

M. Ross a joué un rôle dans cette condamnation en mettant à nu les tactiques du groupe et en témoignant devant le tribunal, en octobre dernier.

"Nous examinons ces groupes et pensons 'ils sont tellement fous', mais nous ne réalisons pas qu'au sein de ce groupe, tout ce qui les entoure est manipulé", a déclaré M. Ross, s'adressant à l'émission de radio BBC World Service Outlook.

Une secte peut briser le sens de la réalité d'une personne et la forcer à en construire une nouvelle, créant un schisme entre ce que le groupe dit être réel et ce qui est vraiment réel.

M. Ross en a fait l'expérience pour la première fois lorsqu'il avait la trentaine, alors qu'il rendait visite à sa grand-mère dans une maison de soins en Arizona. Elle lui a dit qu'une infirmière prêchait et essayait de la recruter dans ce qui s'est avéré être un groupe religieux controversé ciblant les Juifs.

Crédit photo, Reuters Légende image, Keith Raniere, leader du culte Nxivm, a été condamné par un tribunal américain en octobre dernier

"J'étais très contrarié, je sentais que je voulais la protéger. Je suis allé voir le directeur de la maison de retraite et une enquête a révélé qu'un groupe avait subrepticement demandé à ses membres de devenir secrètement employés dans la maison de retraite afin de cibler les personnes âgées", explique l'expert de la secte.

M. Ross a ensuite travaillé dans un programme de soutien aux prisonniers juifs, qui étaient également la cible de groupes religieux extrémistes ou de groupes haineux.

Il passait ses journées entre les cultes et les voitures - il achetait et vendait de vieux véhicules dans une cour de récupération, jusqu'à ce qu'il démissionne pour devenir un déprogrammeur à temps plein.

"J'ai commencé à recevoir des recommandations de familles qui disaient : "Écoutez, je ne sais pas quoi faire. Mon fils, ma fille fait partie de ce groupe. Pouvez-vous m'aider ?" Et j'ai commencé à m'asseoir et à parler avec ces gens avec un psychologue", dit-il.

"Les familles étaient très soulagées, car beaucoup de ces groupes étaient dangereux. Certains d'entre eux maltraitaient des enfants, d'autres étaient violents. Beaucoup d'entre eux ont conduit les gens à la détresse psychologique et à l'éloignement familial.

Crédit photo, Steven Reece/Sygma/Getty Images Légende image, Le siège de Waco a pris fin de façon spectaculaire lorsque des incendies ont consumé l'enceinte de la secte chrétienne Branch Davidians, en 1993

Mais, en quoi consiste exactement la technique de déprogrammation des cultes ?

"Cela a toujours été le même processus de base, mais il est devenu de plus en plus sophistiqué", déclare M. Ross.

"C'est rembobiner le processus de recrutement de la secte et l'examiner : comment êtes-vous entré, quelles techniques ont été utilisées pour vous recruter ? Étaient-elles trompeuses, vous ont-elles dupé ? Vous ont-elles piégées dans le groupe ?"

Il faut des heures et des heures de conversations pour démêler les subterfuges employés par les sectes - de l'hypnose à la pression des pairs, en passant par la privation de nourriture et le contact physique - tous conçus pour créer un sentiment d'appartenance exclusif.

La déprogrammation implique également de rechercher de manière exhaustive la secte en question et les termes qu'elle utilise afin que M. Ross puisse parler au membre comme il le sent.

La plupart de ses interventions, dit-il, commencent comme une surprise pour empêcher le groupe de "saboter l'effort".

"L'individu peut aller à la secte et dire : 'Eh bien, ma famille veut me parler de mon implication dans ce groupe. Que pensez-vous que je devrais faire ?' Et le groupe disait : 'N'y va pas'".

L'intervention surprise peut conduire à la colère et à la tristesse, admet l'expert de la secte - un sentiment d'"être pris en embuscade".

"La famille expliquera à la personne quelles étaient ses préoccupations. Et je serai là et expliquerai pourquoi je suis présent. Je pense que c'est vraiment un dialogue qui dure généralement deux ou trois jours", a déclaré M. Ross, qui a précisé son taux de réussite "d'environ sept sur 10".

"C'est-à-dire qu'à la fin de l'intervention, environ 70 % des personnes diront 'Je fais une pause dans le groupe'."

Crédit photo, Getty Images Légende image, 'At the core, these groups have a totalitarian leader that becomes the object of worship'

Des menaces de mort

Au milieu des années 1980, le travail de M. Ross avec des groupes et des sectes radicaux a commencé à être remarqué par les médias.

Simultanément, le déprogrammeur américain est devenu une cible pour les mêmes groupes qu'il essayait de combattre.

"J'ai été appelé Satan… et des mots que je ne répéterai pas. Il y a des groupes qui m'en veulent vraiment et qui me détestent", dit-il.

"Mais je pensais juste que le fait que ces groupes ne m'aimaient pas était la preuve que j'avais un certain impact et qu'ils étaient préoccupés par les membres qu'ils perdaient, car souvent la déprogrammation a un effet d'entraînement."

Il a reçu plusieurs menaces de mort au cours de sa carrière. Le premier a eu lieu en 1988, après avoir dénoncé le chef d'un groupe controversé à la télévision.

"Je dirais qu'il ne se passe pas un mois sans que je ne reçoive une menace par courrier électronique, ou que le ministère de la Justice m'envoie un avertissement concernant un groupe qui m'a inscrit sur une liste de résultats", dit-il.

Il a aussi été durement critiqué. Certaines personnes l'ont accusé de haine envers la religion et d'essayer de restreindre les libertés religieuses.

Plus largement, les techniques de déprogrammation sont également critiquées par beaucoup comme une forme de modification forcée du comportement ou même un 'lavage de cerveau' en soi.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les interventions de déprogrammation se font sans préavis, pour éviter que d'autres membres du groupe n'interfèrent

À ces accusations, M. Ross dit qu'il ne recherche que des groupes qui présentent une sorte de danger pour leurs partisans.

"Je me concentre sur le comportement, pas sur la croyance. Les gens peuvent croire toutes sortes de choses avec lesquelles je ne serais pas d'accord, mais s'ils ne font pas de mal, s'ils ne font pas de mal aux enfants, s'ils ne se livrent pas à un comportement destructeur, ils ne seraient jamais sur mon radar".

Contre leur volonté ?

La principale controverse autour de son travail est liée à la déprogrammation involontaire - un processus qui se produit sans consentement à être déprogrammé et peut parfois impliquer une contrainte physique.

La déprogrammation involontaire d'un mineur sous la surveillance d'un parent ou d'un tuteur est légale aux États-Unis. Mais s'il s'agit d'un adulte, c'est plus compliqué.

Comment le déprogrammeur a-t-il justifié de retenir quelqu'un contre son gré et de s'exposer potentiellement à des accusations d'enlèvement ?

"Eh bien, la façon dont je l'ai vu, ce n'était pas mon choix mais plutôt le choix de la famille", dit-il.

"La famille avait décidé que c'était sa dernière alternative pour sauver quelqu'un qu'elle aimait. Et c'était peut-être un choix controversé dans le sens où il n'est pas juste de retenir quelqu'un contre son gré. Mais étant donné les options, ils l'ont choisi comme le moindre mal. Et j'étais prêt à travailler avec eux.

"Parfois, c'est la vie ou la mort. Par exemple, j'ai eu une situation où quelqu'un était sous insuline et le groupe disait d'arrêter de prendre votre insuline. Il y avait donc de gros enjeux dans certaines de ces interventions."

Crédit photo, Courtesy of Starz Entertainment Légende image, M. Ross a été critiqué pour ses techniques de déprogrammation involontaire et accusé de restreindre les libertés religieuses

Sur plus de 500 cas, une douzaine ont été involontaires selon M. Ross. Son dernier, et peut-être le plus tristement célèbre, fut la déprogrammation de Jason Scott, en 1991.

La mère de Jason s'était brouillée avec un groupe controversé et voulait que ses trois enfants adolescents partent avec elle.

"[La mère] était terriblement bouleversée. L'un de ses enfants avait été agressé sexuellement, ce qui l'avait précipitée à quitter le groupe. Et elle savait que Jason était promis en mariage arrangé avec une femme du groupe."

Elle a engagé M. Ross. Il a pu déprogrammer les deux plus jeunes, mais Jason, l'aîné à 18 ans, a refusé. Il s'est battu contre les gardes de sécurité que sa mère avait embauchés et a fini par être emmené de force dans une maison sûre.

Là, M. Ross s'est assis et a parlé avec lui et d'autres membres de la famille pendant environ cinq jours. Et à la fin, Jason semblait être revenu.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il faut des heures d'entretiens guidés pour convaincre quelqu'un qu'il est sous contrôle, dit l'expert

Mais l'intervention a été un échec. Jason s'est échappé, est retourné au groupe religieux et l'a signalé à la police. M. Ross a été arrêté et inculpé d'emprisonnement illégal. Il a été acquitté - mais cela ne s'est pas arrêté là.

En 1995, Jason a poursuivi M. Ross dans une affaire civile. Il a témoigné avoir subi des traitements désobligeants, de l'intimidation, de la violence et une surveillance constante pendant l'intervention.

L'affaire s'est terminée par la condamnation de M. Ross pour complot visant à priver Jason Scott de ses droits civils et de ses libertés religieuses. Il a dû payer plus de 2 millions de dollars US de dommages et intérêts.

"J'ai déclaré faillite. Et ce fut une période très difficile de ma vie", dit-il.

Mais dans une tournure soudaine des événements, Jason a fini par se réconcilier avec ses frères et sa mère. Il s'est également entendu avec Ross, qui au lieu de 2 millions de dollars a dû payer 5 000 USD.

Et dans une tournure à 180 degrés, Jason a demandé l'aide de l'expert culte pour déprogrammer sa femme, qui était toujours dans le groupe.

"Vous savez, c'est ce qui arrive souvent lors d'une déprogrammation ratée. La personne reçoit pas mal d'informations et elle peut ne pas agir immédiatement, mais peut-être plus tard, elle le fait. Et Jason a essentiellement quitté le groupe pour de nombreuses raisons dont nous avions discuté lors de l'intervention, car il a reconnu qu'il était dans son intérêt de partir", a déclaré M. Ross.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Les gens peuvent croire toutes sortes de choses avec lesquelles je ne serais pas d'accord, mais s'ils ne font pas de mal, ils ne seront jamais sur mon radar", déclare Ross

Cette affaire l'a cependant amené à remettre en cause certaines de ses pratiques.

"Peu importe les circonstances, j'ai décidé de ne plus jamais faire de déprogrammation involontaire sur un adulte", confie-t-il.

Certains de ses cas les plus réussis ont, à leur tour, conduit à des relations à long terme.

"Certaines personnes resteront en contact, elles m'enverront des cartes de Noël, m'inviteront à des mariages. J'apprécie vraiment cela. Une femme que j'ai aidé à sortir d'un groupe qui a stérilisé ses membres, m'a envoyé une photo du bébé quand elle a eu son premier enfant", dit Ross.