Architecture : dix idées visionnaires pour l'avenir du design

il y a 19 minutes

Crédit photo, Iwan Baan Légende image, L'auditorium de Plasencia, en Espagne, est fait d'un matériau innovant et léger

Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous imaginez l'avenir de l'architecture ? Des gratte-ciel de verre aux formes farfelues ?

Des villes flottantes composées de bâtiments groupés débordant de verdure ?

Que diriez-vous d'une brique recyclée ? Ou d'un diagramme expliquant le fonctionnement d'un système d'IA ?

Vous serez peut-être surpris de les trouver dans Radical Architecture of the Future, un nouveau livre de la conservatrice et éditrice Beatrice Galilee, qui présente 79 projets d'architectes, d'artistes, de cinéastes, de concepteurs de jeux, de chercheurs et bien d'autres.

Ces projets indiquent une "direction possible pour l'avenir de l'architecture", explique Beatrice Galilee par vidéoconférence. Elle décrit le livre comme un "phare", un signal d'espoir dans l'obscurité de la crise climatique et des inégalités sociales ressenties sur la planète.

Pourtant, loin d'être une liste de rêves utopiques, chacun des projets présentés dans Radical Architecture a été réalisé. Il s'agit d'études de cas déjà existantes qui démontrent que l'avenir est déjà en train d'être construit par des architectes et des designers inspirés du monde entier.

"Nous avons besoin de bonnes idées et nous avons besoin d'imagination, et je pense que la conception architecturale est un bon endroit pour la chercher", déclare Galilee à BBC Culture. Nous présentons ici 10 idées clés explorées dans le livre de Galilee et les projets qui leur donnent vie.

Crédit photo, junya.ishigami + associates Légende image, L'onirique jardin aquatique Art Biotop à Nasu, au Japon, offre des habitats miniatures à la faune sauvage

Concevoir avec, et non contre, la nature

L'une des figures les plus influentes de l'architecture actuelle n'est pas du tout une architecte.

Donna Haraway est une philosophe féministe dont les idées sur la façon dont nous interagissons plus équitablement avec le monde naturel modifient la façon dont nous concevons les bâtiments.

Galilee voit son influence dans le travail d'architectes tels que Junya Ishigami, dont l'onirique jardin d'eau Art Biotop à Nasu, au Japon, a été construit en déplaçant 318 arbres d'une prairie voisine afin d'éviter leur destruction.

De même, la mosquée Bait Ur Rouf de l'architecte bangladaise Marina Tabaassum, à Dhaka, est conçue pour attirer la lumière du soleil et créer des motifs étonnants à l'intérieur de l'espace sacré.

Réduire, réutiliser, recycler

Nous avons l'habitude de recycler à la maison, mais comment le faire à l'échelle d'un bâtiment ?

Des cabinets d'architecture tels que Rotor, basé à Bruxelles, et Lacaton & Vassal, basé à Paris, ont développé des moyens de réduire les déchets de matériaux tout en produisant de beaux bâtiments - ce qui est très important lorsque le secteur du bâtiment représente près de 40 % des émissions de CO2 dans le monde.

Lacaton & Vassal ont récemment reçu le prix Pritzker, la récompense la plus prestigieuse de l'architecture, en reconnaissance de leurs projets qui rénovent, plutôt que de démolir, des immeubles de logements sociaux en France. Rotor, quant à elle, a créé sa propre entreprise de recyclage de matériaux de construction.

"C'est une sorte de mini-révolution en soi, très sensée et pratique", déclare Galilee.

Crédit photo, Iwan Baan Légende image, L'auditorium de Plasencia, en Espagne, est fait d'un matériau innovant et léger

Innovation dans les matériaux

L'utilisation de matériaux innovants peut contribuer à réduire l'impact environnemental de la construction. Par exemple, l'éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) est un type de plastique léger qui peut être utilisé pour refroidir des bâtiments, comme l'auditorium et le centre de congrès de Plasencia en Espagne, réalisés par SelgasCano.

Cela dit, les matériaux les plus adaptés sont parfois ceux disponibles localement. Le complexe religieux et laïque de l'Atelier Masōmī et du Studio Chahar à Dandaji, au Niger, utilise des briques de terre comprimée et d'autres matériaux collectés dans un rayon de cinq kilomètres autour du site.

L'Atelier Masōmī est un "champion du maintien des traditions de l'architecture en terre de la région, réduisant ou éliminant les matériaux de construction synthétiques ou occidentaux importés", écrit Galilee.

Crédit photo, Amanda Williams Légende image, Le projet Color(ed) Theory présente une série de maisons peintes de couleurs vives dans le sud de Chicago

Faire face à l'injustice

Les lecteurs de Radical Architecture pourraient être surpris de trouver un projet photographique sur la crise de l'eau à Flint, dans le Michigan, dans un livre sur l'architecture.

"On ne peut pas différencier les villes dans lesquelles nous vivons des valeurs qui les ont conçues", explique Mme Galilee, en faisant référence au racisme et à la ségrégation inhérents à l'urbanisme de nombreuses villes des États-Unis, où elle vit.

La série de photographies Flint Is Family Part I de LaToya Ruby Frazier met en lumière l'impact des environnements bâtis sur l'épanouissement ou la destruction des moyens de subsistance, tandis que Color(ed) Theory d'Amanda Williams est une série de maisons peintes de manière distinctive dans le sud de Chicago, chacune d'entre elles étant vouée à la démolition, et qui rend visible la dynamique du développement de son quartier, marquée par la race.

Crédit photo, Zhu Rui Légende image, L'artiste Ou Ning a travaillé avec la commune de Bishan, dans la province d'Anhui.

Vivre ensemble

En plus de mettre en lumière les injustices, les projets présentés dans le livre montrent comment les architectes peuvent influencer notre façon de vivre ensemble et de construire des communautés plus équitables. Granby Four Streets est un projet réalisé par Assemble à Liverpool, au Royaume-Uni, qui a permis de restaurer des logements abandonnés et de créer des espaces d'ateliers et un jardin partagé en collaboration avec un fonds foncier communautaire.

Ailleurs, des projets en Chine explorent la manière dont le tourisme dirigé par des architectes et des artistes peut produire de nouveaux points de convergence pour les résidents : les nouveaux bâtiments de Xu Tiantian à Songyang comprennent une salle des fêtes, un salon de thé et une usine de tofu, tandis que l'artiste Ou Ning a travaillé avec la commune de Bishan, dans la province de l'Anhui, pour produire sa monnaie et ses passeports, ainsi qu'un centre d'apprentissage et une galerie d'art.

"J'aime cette idée que les architectes sont des agents du changement, des personnes qui ont des visions et des idées qui vont au-delà de la simple réponse aux clients", déclare Galilée.

Le luxe public

Les grands espaces doivent être accessibles à tous, et Radical Architecture met en avant les projets d'architectes qui apportent une qualité luxueuse aux espaces publics.

Par exemple, à Port-au-Prince, en Haïti, Emergent Vernacular Architecture a conçu un amphithéâtre en collaboration avec les résidents locaux après le tremblement de terre de 2010.

L'espace qui en résulte est une série de cercles concentriques avec des espaces pour s'asseoir, des jardins plantés et des équipements d'exercice. Selon Galilee, "il ne s'agit pas d'une approche commerciale de l'espace public, mais d'une approche communautaire de l'espace public".

Au Japon, la compagnie ferroviaire Seibu a invité Kazuyo Sejima - "l'un des plus importants architectes vivants" - à concevoir un wagon de train. Le train est doté d'immenses fenêtres pour rapprocher les passagers des paysages qui défilent et a été conçu pour "transmettre l'avènement de l'ère numérique dans les transports".

Crédit photo, Andrés Jaque/ Office for Political Innovation Légende image, L'installation multimédia Intimate Strangers d'Andrés Jaque explore les relations amoureuses et l'urbanisme.

Les données façonnent notre mode de vie

De même que les routes et les chemins de fer définissaient autrefois les paysages du futur, les systèmes de données ont aujourd'hui radicalement modifié nos vies : comment nous nous déplaçons, communiquons, et même comment nous allumons nos lumières.

Des artistes, des architectes et des chercheurs tels que James Bridle, Kate Crawford, Vladan Joler et Andrés Jaque examinent attentivement ces systèmes afin de mieux comprendre leur fonctionnement, la manière dont ils façonnent nos sociétés et leur coût. Bridle, par exemple, a étudié l'empreinte carbone de nos services internet apparemment semblables à des nuages, et le projet Intimate Strangers de Jaque présente l'application de rencontre Grindr comme une forme d'urbanisme.

Anatomy of an AI System de Kate Crawford et Vladan Joler est une étude microscopique de la fabrication d'un Amazon Alexa, qui rend visible le travail humain nécessaire à la production de cette voix désincarnée dans votre salon.

Crédit photo, Liam Young Légende image, L'œuvre du cinéaste Liam Young, In the Robot Skies, explore l'IA et la ville.

Trouver l'humain dans le post-humain

Des systèmes de données de plus en plus intelligents signifient que certains bâtiments sont conçus et même occupés sans tenir compte des humains. Les œuvres créatives de l'artiste Cao Fei et du designer/cinéaste Liam Young incitent le public à réfléchir à la manière dont ces changements affecteront nos vies : comment nous vivons, travaillons et même passons du temps les uns avec les autres.

Le film Asia One de Cao Fei dépeint l'intérieur d'un centre de distribution entièrement automatisé géré par la technologie de l'IA à Shanghai, où les humains ne semblent pas à leur place au milieu des machines, et In the Robot Skies de Liam Young est une histoire d'amour londonienne du futur proche racontée avec et sur des drones.

Pour Galilee, "la fictionnalisation de ces choses est une manière douce d'accéder à des questions très problématiques".

Nos corps aussi sont conçus

"Nous ne changeons pas seulement notre environnement, notre environnement nous change", déclare Galilee, expliquant l'inclusion dans le livre d'œuvres des architectes new-yorkais SO-IL et de la "body architect" Lucy McRae.

Le film de Lucy McRae, The Institute of Isolation, imagine comment nous pourrions entraîner nos corps à survivre dans des environnements d'un autre monde, tandis que L'air pour l'air de SO-IL voit des artistes porter des structures légères comme des extensions de leur propre corps.

Les projets de ces praticiens nous incitent à réfléchir à la manière dont nos corps interagissent avec nos environnements, un sujet d'actualité à l'heure de la pandémie.

Crédit photo, Daniel Gower Légende image, Le film de Lucy McRae, The Institute of Isolation, imagine comment nous pourrions vivre dans des environnements d'un autre monde.

Nouveaux imaginaires

Concevoir un avenir meilleur, c'est aussi concevoir de nouvelles façons de voir le monde. La fiction et la fantaisie créatives peuvent produire des mondes que nous souhaitons voir et nous inspirer sur la manière d'y parvenir.

Par exemple, les dessins de Hannah Beachler pour Wakanda dans le film Black Panther imaginent comment des pays comme le Sénégal et l'Ouganda auraient pu se développer s'ils n'avaient jamais été colonisés, et les films "afrobubblegum" de Wanuri Kahiu visent à modifier la façon dont les villes africaines contemporaines sont représentées et comprises dans le monde entier.

Everything, un jeu vidéo du concepteur David O'Reilly, repousse les limites de l'imagination en permettant aux joueurs d'endosser le rôle de presque tout ce qui existe dans l'univers - d'une bactérie à un ours en passant par une galaxie - dans le but de modifier notre perception des autres formes de vie.