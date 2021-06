Etoiles : le mystère du "grand obscurcissement" de Bételgeuse est résolu

Jonathan Amos

Correspondant scientifique de la BBC

il y a 36 minutes

Les astronomes disent avoir mis à bas le mystère de la raison pour laquelle l'une des étoiles les plus familières du ciel nocturne s'est soudainement assombrie il y a un peu plus d'un an.

Bételgeuse, une supergéante rouge dans la constellation d'Orion, s'est brusquement assombrie fin 2019, début 2020.

Ce comportement a conduit de nombreuses personnes à spéculer qu'elle pourrait être sur le point d'exploser.

Mais une équipe utilisant le Very Large Telescope (VLT) au Chili affirme que la cause était presque certainement un nuage de poussière géant entre nous et l'étoile.

Même si vous ne pouvez pas nommer beaucoup de points dans le ciel, vous connaissez certainement Bételgeuse de vue. Il s'agit du point orange situé dans le coin supérieur gauche d'Orion - ou en bas à droite, si vous observez la constellation dans l'hémisphère sud.

Proche de la Terre, à une distance d'environ 550 années-lumière, Bételgeuse est ce que l'on appelle une étoile variable semi-régulière. Elle s'éclaire et s'assombrit naturellement sur une période d'environ 400 jours.

Mais ce qui s'est passé il y a 18 mois sortait de l'ordinaire. La perte de luminosité était bien plus importante que tout ce qui avait été enregistré auparavant.

Crédit photo, ESO/N.Risinger (skysurvey.org) Légende image, Œuvre d'art : dans la constellation d'Orion (le chasseur), Bételgeuse représente "l'épaule droite".

L'astronome Miguel Montargès et ses collègues ont étudié l'événement avec le VLT de l'Observatoire européen austral, l'un des télescopes les plus puissants de la planète. Il possède la résolution nécessaire pour obtenir une image directe de la surface de Bételgeuse.

Les chercheurs ont comparé les images avant, pendant et après l'obscurcissement, et ont procédé à une modélisation pour voir quel type de comportement pouvait donner lieu aux vues obtenues.

Deux idées se sont imposées. Peut-être y avait-il un grand point froid à la surface de l'étoile, car les supergéantes rouges comme Bételgeuse sont connues pour avoir de très grandes cellules convectives qui peuvent provoquer des points chauds et des points froids. Ou peut-être un nuage de poussière s'est-il formé juste devant l'étoile, vu de la Terre.

L'explication s'avère être "un peu des deux", explique sa collègue Emily Cannon de la KU (Katholieke Universiteit) Leuven en Belgique.

"Notre idée générale est qu'il y avait un point froid sur l'étoile qui, en raison de la baisse locale de température, a ensuite provoqué la condensation du gaz éjecté précédemment en poussière", dit-elle à BBC News.

"Ainsi, le point froid à la surface rendrait l'étoile moins brillante à nos yeux. Mais ensuite, cette condensation de la poussière s'ajouterait à la chute rapide de la luminosité de l'étoile."

Bételgeuse est environ 15 à 20 fois plus massive que le Soleil. Un objet de cette taille est susceptible de devenir une supernova à un moment donné. Il n'était donc pas absurde de se demander, lorsque cette baisse de luminosité inhabituelle s'est produite, si Bételgeuse n'était pas sur le point de s'échapper dans une explosion spectaculaire.

Emily Cannon précise : "je ne pense pas que cet événement signifie que Bételgeuse va devenir une supernova dans un avenir proche, même si cela serait incroyablement intéressant et que je le souhaitais moi-même !

"Nous savons que les super géantes rouges peuvent présenter des taux de perte de masse plus élevés, ce qui peut indiquer qu'à un stade ultérieur de leur vie, elles sont plus susceptibles de devenir des supernovas. Mais nous pensons que Bételgeuse est une super géante rouge relativement jeune et qu'elle a probablement encore beaucoup de temps devant elle."

Combien de temps cela représente-t-il ? Des dizaines, voire des centaines de milliers d'années, c'est le genre de période que les astronomes citent souvent.

Ce serait une chose étonnante à voir ; l'événement serait visible à la lumière du jour.

La dernière supernova observée dans notre Voie lactée est l'étoile de Kepler, observée en 1604. Les rapports des astronomes de l'époque indiquent qu'elle était visible de jour pendant plus de trois semaines.

L'équipe de Miguel Montargès rapporte ses conclusions dans la revue Nature.

