Alexandre le Grand : à la découverte du fondateur du plus grand empire, à l'âge de 32 ans

Hussain Askari

BBC Urdu

il y a 26 minutes

Crédit photo, Getty Images

Il avait de telles capacités dès l'enfance que les témoins de l'époque pensaient qu'on se souviendrait de lui comme d'une personne extraordinaire dans l'histoire.

À l'âge de 12 ans seulement, il avait contrôlé un cheval sauvage et capricieux.

Il s'agissait d'un cheval énorme nommé Bucéphale, qui est devenu par la suite le compagnon de l'enfant pour presque toute sa vie.

Cet enfant a grandi et est devenu Alexandre le Grand, l'un des personnages les plus célèbres de l'Antiquité.

Le Macédonien Alexandre est né en 356 avant Jésus-Christ.

La Macédoine était une région qui s'étendait du nord de la Grèce aux Balkans.

Son père a été assassiné par l'un de ses propres gardes du corps, déclenchant une lutte pour la nomination d'un nouveau roi.

Dans cette lutte, il élimina tous ses adversaires et devint roi à l'âge de 20 ans.

Après cela, Alexandre a régné pendant 12 ans. Il a parcouru plus de 19 000 kilomètres avec ses soldats.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pièces d'argent de l'ère alexandre

La culture grecque en Asie centrale

Il a vaincu le roi Darius III de l'Empire perse de l'époque et a répandu la culture grecque en Asie centrale.

À son apogée, l'empire d'Alexandre s'étendait de la Grèce à l'ouest jusqu'aux actuels Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak et Égypte à l'est.

Alexandre est considéré comme l'un des dirigeants et commandants militaires les plus influents et efficaces de l'histoire.

Avant Alexandre, la Macédoine n'était que le nom d'une région géographique, mais cette région n'était pas un royaume fermement établi.

Cependant, le père d'Alexandre, Philippe II, a fait de la région un royaume uni.

La mère d'Alexandre, Olympias, était la troisième ou quatrième épouse de son père Philippe II et était importante, car elle avait donné naissance au premier garçon de la famille.

C'est-à-dire qu'en la personne d'Alexandre, elle avait donné le successeur de l'État.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Alexandre avec son professeur Aristote

L'enseignement d'Aristote

Rachel Myers, maître de conférences en lettres classiques à l'université de Reading, au Royaume-Uni, affirme qu'Alexandre a reçu la meilleure éducation de l'époque.

Lorsqu'il avait 13 ans, il avait pour professeurs de grands philosophes tels qu'Aristote.

"Alexandre a reçu la culture grecque d'Aristote. C'est pourquoi on lui enseignait la philosophie et, comme tous les Grecs éduqués, il maîtrisait le poète grec antique Homère, qui a écrit des poèmes comme l'Iliade et l'Odyssée."

"Le poème d'Homère, l'Iliade, était très important pour Alexandre. Pendant la guerre, il dormait avec des parties de ce poème sous son oreiller."

L'Iliade est une épopée qui raconte l'histoire de la ville de Troie et la dernière année de la guerre entre les Grecs. Une forte connexion mentale s'est formée entre Alexandre et le protagoniste de cette histoire, Eccles.

En outre, il était également très influencé par le personnage divin grec Hercule, et ces personnages étaient présents dans son esprit pendant la guerre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Carte des campagnes militaires d'Alexandre

Chef inégalé

Alexandre a été influencé par la philosophie d'Aristote tout au long de sa vie.

"On pourrait penser qu'Aristote a eu l'occasion de transformer un garçon effronté de l'aristocratie grecque en un souverain impitoyable. Les enseignements d'Aristote ont grandement influencés la façon dont Alexandre a traité les États grecs. Un incident illustre cet enseignement", déclare Rachel Myers.

"Il s'était rendu dans la ville grecque de Corinthe pour rencontrer le célèbre philosophe Diogène, afin de lui souhaiter bonne chance pour son travail. Quand Alexandre arriva, Diogène était assis".

"Alexandre demanda à Diogène ce qu'il pouvait faire pour lui. En réponse, Diogène lui dit : "Dégage de devant car à cause de toi la lumière du soleil ne vient pas jusqu'à moi."

La tolérance d'Alexandre à cette réponse était le résultat de l'éducation d'Aristote.

Crédit photo, AFP

Faiblesses d'Alexandre

Décrivant l'ascension d'Alexandre au pouvoir, Diana Spencer, professeur de lettres classiques à l'université de Birmingham, déclare : "comme nous le savons, le père d'Alexandre, Philippe II, avait plusieurs épouses, dont une femme nommée Cléopâtre. Elle avait créé des problèmes pour à Alexandre et sa mère."

"La mère et le fils commençaient à sentir qu'ils n'étaient pas entièrement de sang macédonien. Ce fait portait atteinte à leur dignité et était politiquement nuisible. Cela constituait des faiblesses pour Alexandre dans sa lutte pour l'accession au trône".

Diana Spencer dit que Cléopâtre, la nouvelle épouse de Philippe II, aurait pu devenir la nouvelle reine et aurait pu être utile à ceux qui étaient dans la course pour succéder à Philippe. De ce fait, Cléopâtre aurait pu devenir un obstacle à l'accession au trône d'Alexandre.

Crédit photo, Getty Images

Réalité politique

C'était un fait politique qu'Alexandre pouvait être en difficulté dès l'apparition d'un nouveau successeur masculin qui soit un pur macédonien. De nombreux historiens ont également présenté le contexte psychologique de cette situation.

Selon Diana Spencer, Alexandre a été fait prisonnier pendant six mois, et sa mère a également été éloignée de la cour pendant quelques mois. Après un certain temps, le conflit entre le père et le fils s'est apaisé et Alexandre est revenu, mais leur mauvaise relation était devenue un obstacle sur la marche d'Alexandre vers le trône.

"Un événement s'est produit, qui a placé Alexandre sur le trône. C'était l'occasion, où il a empêché qu'un prince de pur sang macédonien puisse contester sa succession."

Crédit photo, Alamy

Regard sur l'empire Perse

Diana Spencer affirme que le roi Philippe II a été tué par un garde du corps lors du mariage de la demi-sœur d'Alexandre, la fille de Cléopâtre.

Le garde a également été tué alors qu'il tentait de s'échapper.

Il n'a donc pas été possible de savoir quelle était la raison de ce meurtre.

Mais on pense qu'Alexandre et sa mère ont pu être impliqués dans ce meurtre.

Après ce meurtre, la main d'Alexandre ne s'est pas arrêtée.

Il a tué un par un tous les gens qui pouvaient devenir une menace pour son trône.

Il a tué tous ses frères, ses cousins et tous ceux qui pouvaient l'empêcher de devenir roi, à l'exception d'un de ses demi-frères, Philippe Eridais.

Certains d'entre eux ont même été brutalement mis à mort.

Finalement, Alexandre s'est assis sur le trône et ses yeux se sont tournés vers l'Empire perse.

L'empire perse a régné sur les régions reliées à la mer Méditerranée pendant plus de 200 ans. Cet empire était l'une des véritables superpuissances de l'histoire.

Crédit photo, AFP Légende image, Alexandre a détruit l'ancienne ville de Persépolis.

Un stratège de guerre hors pair

La frontière de l'empire perse s'étendait de l'Inde à la frontière de l'Égypte et du nord de la Grèce.

Mais la fin de ce grand empire a été précipitée par les mains d'Alexandre.

La défaite du roi Darius III face à une armée plus petite mais efficace que celle de l'empire perse est considérée comme un tournant de l'histoire.

La guerre a entraîné l'effondrement d'une ancienne superpuissance et la diffusion de la culture et de la civilisation grecques à travers ce vaste empire.

Selon les historiens, le mérite de la victoire d'Alexandre revient également à son père, qui a laissé une grande armée derrière lui. Dont le commandement était entre les mains de généraux très expérimentés et loyaux.

Cependant, en vainquant un ennemi rusé et habile sur son territoire, Alexandre lui-même, en tant que chef, a démontré sa maîtrise de l'intelligence et de la stratégie de guerre.

Crédit photo, AFP

L'armée d'Alexandre

Les Macédoniens n'ont pas toujours été une force militaire. En Grèce, les États d'Athènes, de Sparte et de Thèbes ont historiquement été des sources de pouvoir. Les dirigeants de ces États avaient l'habitude d'appeler le peuple de Macédoine "Junglees" ou "Barbares".

Le père d'Alexandre, Philippe II, avait à lui seul fait de l'armée macédonienne une armée influente, crainte loin à la ronde à cette époque antique. Philippe a réorganisé toute la société de Macédoine avec une armée professionnelle.

Cette armée comprenait des fantassins de haut rang, des cavaliers, des javeliniers et des archers. Après la mort de Philippe, Alexandre a hérité de cette armée. Alexandre a toujours été un stratège avisé.

Il savait que la Grèce ne pouvait être gouvernée par la peur et la force. Il utilisa politiquement l'incident de l'invasion de la Grèce par l'Empire perse un siècle plus tôt et justifia son attaque contre la Perse en l'associant au patriotisme.

Crédit photo, Getty Images

Régiment de l'Empire de Perse

Alexandre a lancé une propagande, selon laquelle les Macédoniens attaquaient la Perse depuis toute la Grèce, bien que la Macédoine n'ait pas été impliquée dans la guerre entre l'Empire perse et la Grèce un siècle plus tôt.

En 334 avant J.-C., l'armée d'Alexandre est entrée dans l'Empire perse. L'armée d'Alexandre, forte de 50 000 hommes, a dû affronter l'armée la plus importante et la mieux entraînée du monde à cette époque.

Selon une estimation, l'armée du roi Darius III comptait 2,5 millions de soldats, répartis dans tout son empire. L'escouade, qui constituait le cœur de cette armée, s'appelait "Amar Sena". Il s'agissait d'un régiment d'élite composé de 10 000 soldats.

Pendant la guerre, lorsqu'un soldat de ce groupe était tué, un autre prenait sa place et le nombre total restait le même.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bataille entre les armées d'Alexandre et de la Perse

La victoire d'Alexandre sur la Perse

Mais malgré cette formidable puissance militaire, l'Empire perse a été vaincu grâce à la stratégie très efficace et intelligente d'Alexandre.

Selon les historiens, l'une des raisons de la défaite de l'Empire perse est que son déclin avait déjà commencé et que son expansion s'était arrêtée après les défaites successives en Grèce au cinquième siècle avant Jésus-Christ.

En 324 avant J.-C., Alexandre atteint la ville de Suse en Perse. Il voulait unir les peuples de Perse et de Macédoine et créer une race qui ne serait fidèle qu'à lui.

Alexandre ordonna à nombre de ses généraux et officiers d'épouser les princesses de Perse. Une cérémonie de mariage de masse fut organisée à cette occasion. Alexandre lui-même s'est choisi deux autres épouses.

La montée en puissance d'Alexandre, sa conquête, puis sa chute, se sont déroulées en un temps très court.

Historien romain

Diana Spencer affirme que, selon de nombreux historiens romains, Alexandre était parfois ivre. Et une fois, il avait tué un de ses amis proches en état d'ébriété pendant un dîner.

Les historiens romains ont relaté plusieurs incidents au cours desquels Alexandre s'est mis en colère et a eu un comportement excentrique en raison de son alcoolisme. Cependant, leur véracité est également mise en doute.

"Son ami qui a été tué des mains d'Alexandre était Cletius, qui était très proche d'Alexandre et de sa famille. Il conseillait souvent Alexandre avec intégrité et était comme sa main dans chaque bataille. Alexandre avait beaucoup bu ce jour-là. Et quand Cletius a dit que 'ta personnalité changeait, que tu devais te contrôler, que tu devenais comme le peuple de Perse et qu'il semblait que tu n'étais plus l'un des nôtres. J'avais choisi le mauvais moment pour le dire'. À ce moment précis, Alexandre s'est levé de sa place et a planté une lance dans la poitrine de Cletius."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Alexandre sur son lit de mort

Maladie mystérieuse

En raison des conquêtes d'Alexandre et du charme de sa personnalité, les Grecs anciens ne le considéraient pas comme un homme ordinaire mais comme un dieu, mais Alexandre lui-même était convaincu d'être un dieu.

Après avoir pris possession de l'empire perse, son armée a commencé à se déplacer vers l'est et a atteint l'Inde. Après cela, Alexandre a commencé à retourner en Macédoine, mais son retour dans sa patrie ne lui a pas porté chance.

En 323 avant J.-C., à l'âge de 32 ans, après avoir atteint la région de Babylone (l'actuel Irak), une maladie mystérieuse provoqua sa mort soudaine.

Certains historiens pensent que la cause de sa mort était une infection due à ses blessures et d'autres croient qu'il est mort de la malaria.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le roi Porus s'est rendu à Alexandre après la bataille de Jhelum.

Besoin d'aller en Inde

Pourquoi Alexandre a-t-il ressenti le besoin de se rendre en Inde après avoir conquis l'Empire perse ? Le professeur de culture grecque Paul Cartilage affirme qu'il y avait plusieurs raisons à cela. Alexandre voulait montrer que les frontières de son royaume étaient allées aussi loin que celles de son père Philippe II.

"Les frontières sont nécessaires aux empires, et les empires se préoccupent constamment de ce qui se trouve au-delà de leurs frontières. L'Empire romain en est un exemple, lorsque César a envahi la Grande-Bretagne. Puis Alexandre aussi, après avoir étendu ses frontières, établissait des frontières permanentes. Cette interprétation est devenue une interprétation défensive, tandis que l'interprétation romantique est qu'Alexandre avait l'idée que les personnages divins Hercule et Dionysos s'y étaient rendus. alors je vais y aller aussi".

Les victoires successives d'Alexandre lui ont donné la confiance qu'il pouvait aller aussi loin qu'il le voulait. Rachel Myers, maître de conférences en lettres classiques à l'université de Reading, estime que la question clé est la suivante : à ce moment de sa vie, Alexandre s'est-il détourné de la réalité du terrain ?

"Il a dû faire face à l'opposition des populations locales dans sa conquête de l'Inde, mais il a également dû faire face à l'opposition au sein de son armée, c'était suffisant. En Asie centrale, où il a passé trois ans, ses propres soldats avaient beaucoup de mal à rester sur place. Pendant la guerre en Inde, lorsque la rumeur s'est répandue qu'Alexandre avait été tué, une sorte de rébellion a éclaté dans son armée en Asie centrale et ils ont battu en retraite. Ils ont commencé à essayer de s'éloigner. Mais Alexandre était seulement blessé."

Selon Richel Meyers, trois raisons principales expliquent la fin des campagnes militaires incessantes d'Alexandre : l'opposition au sein de son armée, les difficultés d'approvisionnement en marchandises et en logistique, et les difficultés de la région et du climat.