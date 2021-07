Jeux vidéo : pourquoi les jeux de survie sont-ils si populaires ?

Scott Alexander

BBC The Social Contributor

il y a une heure

Crédit photo, Facepunch Studio

Qu'est-ce qui explique le récent regain de popularité des jeux de survie comme Valheim et Rust ?

Les genres de jeux ont tendance à fluctuer en fonction de ce qui attire l'attention des joueurs à un moment donné. Les jeux de tir ont longtemps été les favoris avant que ce ne soit le tour plus récemment des jeux de combat "battle royale".

Aujourd'hui, avec l'énorme vague de popularité de Valheim, il semble que ce soit au tour des jeux de survie d'entrer dans le carré de tête.

Les jeux de survie ont toujours été présents dans l'industrie du jeu vidéo mais ils n'ont jamais vraiment été sous les feux de la rampe, à l'exception peut-être de Minecraft.

Cela pourrait changer maintenant que Valheim, une expérience de survie basée sur les Vikings, a battu des records sur Steam. Des jeux comme Rust et The Forest ont une base de joueurs constante depuis des années et ce sont des jeux amusants à découvrir, mais regardez quelqu'un jouer pendant plus de cinq minutes et ils peuvent sembler un peu... ennuyeux.

De toute façon, vu de l'extérieur, il ne se passe pas grand-chose dans les simulateurs de survie ou de chasse aux ressources, alors qu'est-ce qui fait que ce genre a la capacité de capter l'attention de tant de gens ?

Les simulateurs de survie ont connu une popularité persistante au fil des ans, mais pourquoi ? Je pense que l'une des principales raisons est que les joueurs aiment inconsciemment la pression. Pas la pression de devoir payer un loyer ou de rencontrer des gens, mais plutôt celle d'être placé sur une île remplie de cannibales voraces et de mutants enragés et d'être obligé de construire des huttes et des lances et de se débrouiller seul pendant un certain temps.

C'est une sensation libératrice que d'éliminer les problèmes et les pressions de la vie réelle et de les remplacer par quelque chose d'un peu plus primaire et urgent. Je veux dire, vous remplissez toujours les exigences humaines de base comme manger et boire, vous tenir au chaud, et poignarder horriblement un homme parce qu'il s'est approché trop près de votre champ de myrtilles.

Ce dernier point est peut-être spécifique à moi. Mais il est toujours bon de décomposer ces problèmes en quelque chose d'un peu plus urgent et extrême, même si tout cela est virtuel.

Crédit photo, Coffee Stain Studio

Les jeux de ce genre sont aussi étrangement apaisants - quand on ne se bat pas ou qu'on ne se glisse pas dans des cavernes sombres. Il y a quelque chose d'étrangement apaisant dans le fait de couper des arbres pour se construire une petite cabane. Les simulateurs de survie sont un bon moyen de se détacher du simulateur de survie réel auquel nous sommes tous confrontés actuellement.

Ainsi, sortir, couper du bois, construire un abri de fortune et allumer un feu est un effort de détente que je recommande de faire à toute personne très stressée. Minecraft est particulièrement bon pour cela, une fois que vous avez maîtrisé ses mécanismes. Dans vos rêves, sa bande sonore sera en permanence en fond sonore.

Et si vous avez un penchant plus social, les jeux de survie sont naturellement très bien pour jouer avec des amis. Partagez la détresse de la survie avec quelques amis ; il n'y a pas de meilleur moyen de savoir avec qui vous voudriez être coincé pendant une vraie apocalypse.

Les jeux sont un excellent moyen de socialiser, il est donc logique qu'un jeu axé sur la coopération pour survivre gagne en popularité.

Globalement, les jeux de survie ne sont pas près de disparaître. En fait, ils pourraient même poursuivre leur croissance. Dans un monde virtuel de plus en plus compliqué, ainsi que dans un monde réel de plus en plus incompréhensible, il est rafraîchissant d'être confronté à des problèmes un peu plus simples. Des problèmes tels que "Ce lapin va-t-il me nourrir pour la nuit ou dois-je prendre aussi cette tortue ?".