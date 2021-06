Cancer du col de l’utérus : "pourquoi je pense que c’est un problème masculin"

Le cancer du col de l'utérus se développe à partir de lésions précancéreuses causées par certains virus de la famille des papillomavirus humains (Hpv). Cette illustration fait partie d'une série concernant le cycle menstruel et les pathologies gynécologiques

"J'ai perdu une amie chère, Komu Kami. Je l'ai perdue à 29 ans. C'était une très jeune femme et cela n'avait aucun sens pour moi que le cancer du col de l'utérus puisse emporter quelqu'un à 29 ans, ce qui m'a forcé à faire une recherche", dit-il dans une émission de la BBC.

"Dans une recherche poussée, on se rend compte que seulement 16% des femmes en général au Kenya ont subi le test du VPH. Un pourcentage faible", dit-il.

"Je crois réellement qu'il est possible de l'éviter si on est dépisté très tôt et vacciné", souligne-t-il.