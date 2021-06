Finances : voici la raison pour laquelle les "manager médiocres" freinent l'ascension des femmes

Par Beth Timmins

BBC News

il y a 10 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreux managers "feignent l'empathie" en matière de diversité.

Selon une nouvelle étude, les managers "médiocres" bloquent la carrière des femmes dans le monde de la finance parce qu'ils sont plus doués pour les intrigues de bureau.

Les femmes ont également déclaré que de nombreux managers "feignent l'empathie" en matière de diversité et qu'il est plus facile de travailler sous la responsabilité directe des patrons.

L'étude, soutenue par la London School of Economics (LSE), appelle à un changement de culture pour améliorer la diversité. Menée auprès des femmes dans le secteur de la finance, elle révèle que les hommes progressent parce qu'ils sont plus doués pour le jeu des intrigues de bureau.

"Le problème, c'est le copinage"

Le professeur Grace Lordan, auteur de l'étude, a déclaré : "Nous avons fait beaucoup de progrès depuis le sexisme flagrant des années 1980 et 1990. Mais le problème aujourd'hui, c'est le copinage."

Basée sur des entretiens avec 79 femmes de la City, la Bourse de Londres, l'étude a été réalisée par la LSE et un groupe chargé de la campagne "Women in Banking and Finance" (les femmes dans les secteurs de la banque et de la finance).

Les femmes interrogées estiment qu'elles doivent faire preuve d'une excellence soutenue pour progresser. Elles disent être l'objet d'un examen plus minutieux que leurs collègues masculins.

Les femmes ont également fait état d'une tendance des managers de sexe masculin à s'ériger en défenseurs de la diversité tout en ne faisant pas grand-chose pour la promouvoir. Ces managers ne font "feindre l'empathie", en d'autres termes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme s'adresse à des collègues lors d'une réunion d'affaires.

La plupart des femmes interrogées déclarent qu'elles préfèrent les managers plus sévères et manquant d'empathie, car elle "savent à quoi s'en tenir" avec ces derniers.

"Un mauvais manager peut faire dérailler toute votre carrière. Nous avons besoin d'un changement de culture et de managers qui comprennent vraiment les avantages de la diversité dans les organisations", a déclaré le professeur Lordan.

Les femmes noires doivent être plus performantes

Selon l'étude, le problème est encore plus grave chez les femmes noires travaillant dans la finance.

Un quart des personnes interrogées sont noires. Elles déclarent avoir affaire à "plus de vents contraires" que les autres femmes et disent être soumises à des niveaux d'examen plus élevés, à devoir travailler plus dur pour obtenir la même reconnaissance que les hommes et les femmes blanches.

Dr Shefaly Yogendra, directrice à la US Smaller Companies Investment Trust de JP Morgan, a déclaré à la BBC qu'elle avait eu du mal à trouver du travail dans la finance lorsqu'elle est arrivée au Royaume-Uni il y a vingt ans. Même si elle a dirigé cinq entreprises et est diplômée.

"Je n'aurais jamais été prise en considération par les conseils d'administration de ces mêmes sociétés de premier ordre, qui aiment regarder la validation d'autres sociétés avant de permettre à des personnes comme moi d'entrer dans les salles de conseil", a-t-elle déclaré.

"Cette exclusion systémique n'a pas disparu et elle affecte beaucoup de femmes, en particulier les femmes de couleur", soutient Mme Yogendra.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Jeunes femmes et hommes d'affaires

Le manque de représentation féminine dans les conseils d'administration des grandes entreprises a suscité un regain d'attention.

Les directives gouvernementales stipulent qu'un tiers des membres des conseils d'administration du FTSE 350 - les 350 plus grandes entreprises de la Bourse de Londres - devraient être des femmes, et cet objectif a été largement atteint.

Mais une nouvelle étude montre que près de la moitié des petites entreprises cotées en bourse n'ont qu'une seule femme au conseil d'administration, voire aucune.

L'année dernière, "The Pipeline", un cabinet de conseil en matière de diversité des sexes a constaté que les grandes entreprises britanniques dont les conseils d'administration sont composés d'au moins un tiers de femmes sont en moyenne 10 fois plus rentables que les conseils d'administration composés exclusivement d'hommes.

A ne pas manquer :

Selon l'étude de la LSE, le fait de récompenser le travail collaboratif et d'encourager un travail plus flexible pourrait augmenter les opportunités pour les employés négligés dans la finance, y compris les hommes qui sont plus introvertis, les minorités et les femmes.

Laura Lambie, directrice principale des investissements chez Investec, a déclaré que l'essor du travail flexible pourrait améliorer la diversité.