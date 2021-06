Comment un temps chaud et ensoleillé peut affecter votre moral

Par Zaria Gorvett

BBC Future

il y a 59 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, Un manifestant portant un masque est vu au milieu de la fumée.

Juillet 1988. Les États-Unis vivent l'été le plus chaud jamais enregistré dans ce pays. Les citadins se pressent sur les plages, la consommation d'électricité est plus élevée que jamais, car les gens augmentent la climatisation et les autoroutes sont bordées de véhicules en panne et surchauffés…

En fait, 1988 n'a pas seulement été une année de chaleur record, mais aussi de violence record. Il y a eu un nombre sans précédent de meurtres, de viols, de vols à main armée et d'agressions - environ 1,56 million. Pourrait-il y avoir un lien entre la météo et la tendance générale à la violence ?

Depuis des siècles, on soupçonne que le temps chaud peut modifier notre comportement. L'idée est ancrée dans notre langage même - nous parlons de tempérament qui "s'enflamme", de rage "brûlante", de "coups de sang" - et Shakespeare a décrit "le sang qui s'agite" dans la chaleur étouffante d'un été à Vérone en 1597.

Pic de criminalité en été

Les premières études sur le phénomène sont apparues à la fin du 19e siècle, coïncidant avec les premières statistiques fiables sur la criminalité. Selon une analyse, les infractions contre les personnes avaient tendance à culminer pendant les mois d'été, tandis que les infractions contre les biens étaient plus fréquentes en hiver.

Depuis lors, les preuves ne cessent de s'accumuler.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les émeutes urbaines sont plus fréquentes par beau temps et les gens sont moins enclins à descendre dans la rue lorsqu'il pleut.

Chaque année, lorsque le mercure monte, nous subissons une transformation collective. Certains symptômes sont relativement mineurs : les gens sont plus enclins à klaxonner lorsqu'ils sont bloqués dans les embouteillages, la police remarque généralement une augmentation des comportements désordonnés, et nous sommes moins enclins à aider les étrangers…

La canicule de 2018

La canicule mondiale de 2018 a entraîné des sécheresses généralisées et un nombre inhabituellement élevé d'incendies de forêt dans l'Arctique. Elle a fait fuir les rennes sur les plages de Finlande et a même fait rétrécir une montagne en Suède - mais elle a également été associée à des événements humains alarmants. Au Royaume-Uni, il y a eu un nombre record d'appels d'urgence au numéro 999, et un officier de police a déclaré que le public réagissait "très bizarrement" à ce type de temps. Dans certaines régions, la police a signalé que les appels avaient augmenté de 40 %.

Bien sûr, tout ceci est fortement anecdotique - et il y a beaucoup d'autres explications possibles pour ces incidents. Mais la corrélation semble être soutenue par un grand nombre de recherches universitaires menées dans le monde entier.

Les meurtres augmentent avec la chaleur

Au Royaume-Uni, entre avril 2010 et 2018, il y a eu une hausse de 14 % des crimes violents lorsque la température est passée de 10°C à 20°C.

Au Mexique, il y a plus de crimes organisés par temps chaud - et certains universitaires soupçonnent que c'est parce que cela crée un "goût pour la violence".

En Afrique du Sud, des scientifiques ont découvert que, pour chaque degré d'augmentation de la température, on observe une augmentation de 1,5 % du nombre de meurtres.

En Grèce, une étude a révélé que plus de 30 % des 137 homicides signalés dans une région particulière se produisaient les jours où la température moyenne était supérieure à 25 °C.

Des schémas similaires impliquant la criminalité violente et la chaleur ont également été observés en Afrique subsaharienne, à Taïwan, aux États-Unis, en Finlande et en Espagne... et la liste est encore longue. Des centaines d'études scientifiques le prouvent...

Une étude scientifique a été consacrée aux soulèvements dans le monde entier, de 1791 à 1880. Elle montre que l'écrasante majorité d'entre eux avaient lieu pendant les mois d'été.

Quel que soit l'endroit de la planète où l'on se trouve, la relation est toujours la même. Par exemple, en Europe, les soulèvements étaient plus susceptibles de se produire en juillet, tandis qu'en Amérique du Sud, ils étaient plus susceptibles de se produire en janvier.

Crédit photo, PA Media Légende image, Il est de plus en plus évident que notre comportement peut subir une transformation collective pendant les périodes de chaleur.

Des études plus récentes ont confirmé le lien entre les crises sociales et la météo.

Une analyse de plus de 7 000 événements sur une durée de trente-six ans a révélé qu'ils avaient tendance à se produire les jours les plus cléments, et que plus la température augmentait, plus ils étaient susceptibles de devenir violents…

L'été dernier, des émeutes ont éclaté aux Pays-Bas après la semaine la plus chaude depuis que le pays tient des registres sur la canicule ; un bâtiment a été incendié, des feux d'artifice ont été lancés sur des policiers et 27 personnes ont été arrêtées.

S'il est clair que les injustices et autres déclencheurs d'agitation sociale peuvent se produire toute l'année, il semble que nous soyons bien plus enclins à réagir lorsqu'il fait chaud.

"Il y a une mise en garde. La relation entre la chaleur et les émeutes est en forme de U. Ainsi, lorsqu'il fait très chaud ou humide, les gens ne font rien parce que c'est tout simplement trop inconfortable de bouger", explique Trevor Harley, professeur émérite de psychologie à l'université de Dundee.

Risque de suicide

Enfin, les conditions extérieures peuvent également avoir un impact sur l'incidence de l'automutilation. Une étude portant sur 1 320 148 suicides dans 12 pays a révélé que des températures plus élevées étaient associées à un risque accru de suicide en général, et que cette relation était particulièrement franche dans les pays occidentaux et en Afrique du Sud.

Globalement, le risque le plus élevé se produisait lorsque les températures atteignaient 27°C.

Des recherches menées en Australie ont montré que le nombre d'admissions à l'hôpital tend à augmenter autour de cette température, avec une hausse de 7,3 % pendant les canicules.

La raison pour laquelle le temps a un tel pouvoir sur notre comportement est un mystère total, mais à mesure que le monde se réchauffe, les scientifiques s'efforcent de trouver des réponses.

Inconfortable

L'une des possibilités les plus évidentes est qu'un temps chaud et étouffant est inconfortable, ce qui nous met collectivement de plus mauvaise humeur et nous pousse à adopter un comportement néfaste.

De nombreux éléments prouvent que la première partie de cette hypothèse est vraie : les températures élevées nous rendent plus furieux et stressés, et moins heureux.

Par temps chaud, les footballeurs professionnels de la National Football League (NFL) américaine sont plus susceptibles de faire des gestes agressifs ; les journalistes sont plus enclins à utiliser un langage négatif dans leurs reportages, et les gens sont plus susceptibles de faire grève et de quitter leur emploi.

Un chercheur l'a exprimé en ces termes : en moyenne, il y a une plus grande différence entre ce que les gens ressentent les jours où il fait 32°C ou 21°C, que s'ils sont veufs ou divorcés ou mariés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les festivals d'été comme La Tomatina, en Espagne, permettent aux gens de s'offrir quelques moments de folie.

L'idée est encore renforcée par la découverte que la météo pourrait être capable de s'infiltrer dans nos cerveaux en modifiant notre biologie.

En 2017, des scientifiques ont découvert que la température ambiante en Finlande était en corrélation avec la quantité de sérotonine - une substance chimique importante du cerveau, qui régule l'anxiété, le bonheur et l'humeur générale - circulant dans le sang de volontaires sains et de délinquants violents.

Ils ont également établi un lien étroit entre cette mesure et le taux mensuel de criminalité violente. Cela suggère que la chaleur modifie nos niveaux de sérotonine qui, à leur tour, affectent nos niveaux d'agressivité.

Une autre idée : le temps chaud augmente nos niveaux de testostérone, ce qui nous rend plus agressifs - un fait qui pourrait aussi expliquer en partie pourquoi il y a un bond dans l'incidence de la violence sexuelle et domestique.

"Violence entre partenaires intimes"

Aux États-Unis, il y a 12 % de plus de "violence entre partenaires intimes". Une violence qui comprend les abus physiques, sexuels et émotionnels, en été comme en hiver.

Cependant, il existe de nombreuses autres explications possibles. Il est important de noter que la plupart de ces études sont basées sur la corrélation - elles établissent un lien entre la température et la criminalité.

Mais cela ne signifie pas que l'un de ces deux facteurs affecte nécessairement l'autre directement. Lorsque le soleil pointe le bout de son nez, nous vivons dans un monde très différent, où l'on fait la fête dans des festivals bondés, où l'on boit pendant la journée, ce qui est socialement acceptable, et où l'on est généralement plus actif.

Les activités estivales

Ces activités estivales, qui nous mettent en contact avec d'autres personnes et exacerbent nos émotions, pourraient-elles être les véritables moteurs de notre comportement pendant la canicule ?

"Il est difficile de démêler ces éléments, car ils vont toujours de pair. Si vous prenez les taux de suicide - ils augmentent lorsqu'il fait plus chaud et les moyens de se suicider sont plus disponibles parce que les gens sont à l'extérieur... Mais ils sont très variables dans le monde. La Russie a l'un des taux les plus élevés, et cela a probablement à voir avec les niveaux élevés de consommation d'alcool, plutôt qu'avec le temps", déclare Harley.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le changement climatique risque d'entraîner des vagues de chaleur plus intenses et plus fréquentes. Il est donc plus important que jamais de comprendre le lien entre le climat et le comportement.

Un avenir plus chaud

La pandémie de Covid-19 pourrait bien apporter quelques réponses, car depuis son apparition, nombre de nos activités estivales habituelles sont devenues impossibles.

La pandémie s'est déjà révélée être une expérience naturelle pour un certain nombre de questions urgentes, comme ce qui se passe lorsque les voyages longue distance sont considérablement réduits ou comment les baleines réagissent lorsque les océans deviennent moins bruyants. Peut-être révélera-t-elle que la violence est vraiment liée aux réjouissances estivales ou simplement à la chaleur.

Quelle que soit l'origine du lien entre la météo et notre comportement, elle a des implications inquiétantes pour l'avenir.

Criminalité violente

Les scientifiques ont prédit qu'avec le changement climatique, une simple augmentation de 2°C des températures moyennes mondiales pourrait faire augmenter le taux de criminalité violente de plus de 3 % dans les régions tempérées comme l'Europe occidentale.

À l'heure actuelle, de nombreux experts estiment que nous sommes sur la voie d'une augmentation des températures de plus de 3°C, même si nous respectons tous nos engagements climatiques actuels.