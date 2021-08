Jeux olympiques 2021 : les femmes qui choisissent entre la compétition et la maternité

Par Harriet Orrell

Crédit photo, Getty Images Légende image, La boxeuse Mandy Bujold, la para-archeresse Jodie Grinham, la triple sauteuse Françoise Mbango Etone et la sprinteuse Sanya Richards-Ross partagent leurs réflexions et leurs expériences de la gloire olympique et de la maternité

Pour devenir championne olympique, il faut avant tout se consacrer à l'entraînement.

Il est donc compréhensible que de nombreuses athlètes féminines choisissent de ne pas combiner leur quête de l'or avec la naissance d'un enfant.

Le corps d'une femme est mis à rude épreuve pendant la grossesse et l'accouchement, ce qui nécessite un temps de récupération pour retrouver une forme physique d'élite - sans compter les complications liées à la garde des enfants et la culpabilité d'être loin d'eux.

Mais si de nombreuses athlètes féminines reportent la fondation d'une famille jusqu'à la fin de leur carrière sportive, certaines ne le font pas, jonglant avec les exigences concurrentes de la maternité et de l'excellence sportive.

Quatre athlètes olympiques ont parlé à la BBC de leur parcours jusqu'aux Jeux, et de la façon dont cela a affecté leurs sentiments et leurs décisions concernant la maternité.

KO technique ?

"Cela m'a brisé le cœur parce que je ne pensais pas que le fait d'avoir un enfant m'affecterait de la sorte", souligne la boxeuse canadienne Mandy Bujold à la BBC.

Les Jeux de Tokyo étaient censés être le point culminant de sa carrière, mais elle doit maintenant se battre pour une place après l'annulation de l'épreuve de qualification de cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

Au lieu de cela, le Comité international olympique (CIO) dit que les athlètes d'Amérique du Nord et du Sud doivent utiliser leurs classements basés sur trois tournois en 2018 et 2019 pour se qualifier.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La boxeuse canadienne Mandy Bujold fait appel d'une décision qui l'a empêchée de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo

La poids mouche de 33 ans n'a pas boxé pendant une grande partie de cette période car elle était enceinte de sa fille, ce qui signifie que la championne canadienne à 11 reprises perdra probablement sa chance de remporter une médaille olympique.

"Tout s'est joué sur la modification des critères de qualification", a déclaré Bujold, "et cela ne m'a pas semblé juste, mais je me suis demandé si c'était juste moi.

"J'ai appelé mon amie et il lui a fallu trois minutes de recherche sur Google et de lecture de la charte olympique pour découvrir qu'il s'agissait de discrimination."

Bujold lance maintenant un appel auprès du Tribunal arbitral du sport, demandant que son classement d'avant sa grossesse - où elle était huitième au monde et deuxième sur le continent américain - soit reconnu pour la qualification.

Elle était initialement optimiste, mais le mois dernier, le CIO a rejeté sa demande car elle pourrait inciter d'autres athlètes à demander des exemptions.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bujold n'est pas la seule à remettre en question les règles de maternité et de qualification dans le sport - Serena Williams a défié l'autorité mondiale du tennis en 2018 après avoir eu un bébé - et a gagné

Maintenant, alors que les Jeux approchent, Bujold s'entraîne pour concourir sans savoir si elle sera même autorisée à le faire.

Tout juste après les Jeux de Rio 2016, elle s'est mariée et a pris la décision majeure d'avoir un bébé entre les Jeux olympiques.

"En tant qu'athlète, vous planifiez votre vie par cycles de quatre ans autour des Jeux", explique-t-elle. "Après Rio, j'ai pris du recul et j'ai évalué ce que je voulais et j'ai décidé d'avoir un bébé, en pensant que cela me donnerait suffisamment de temps pour revenir et me préparer pour les événements".

"Et c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai pu participer à une compétition nationale et monter sur le podium, donc j'ai montré que je pouvais le faire. J'ai la force de ma mère maintenant."

Fenêtre serrée

Crédit photo, Getty Images Légende image, Jodie Grinham, para-archer, ne pense pas que devenir mère soit compatible avec sa carrière sportive

"Normalement, l'apogée de votre carrière se situe autour de l'apogée de votre fenêtre de fertilité pour une femme", explique Jodie Grinham, une archère paralympique britannique.

"J'ai 28 ans cette année et j'aurais aimé avoir un bébé à l'heure qu'il est, mais ça n'a pas collé avec ma carrière. J'ai l'intention de participer aux Jeux de Los Angeles [en 2028] et je serai alors plus proche de la quarantaine."

Grinham est l'une des nombreuses femmes qui trouvent que jongler avec une carrière sportive professionnelle et fonder une famille les laisse dans une position difficile.

Elle prévoit d'essayer de tomber enceinte avant les prochains Jeux à Paris en 2024, mais la pandémie signifie que la fenêtre pour cela est plus petite que dans un cycle olympique typique.

"Avec le déplacement des Jeux, nous n'avons maintenant qu'une fenêtre d'environ cinq mois et demi pour [me permettre de tomber enceinte] et si cela ne se produit pas, nous devrons attendre trois années de plus. Cela met beaucoup de pression", dit-t-elle à la BBC.

"C'est déchirant de devoir attendre, et si ça n'arrive pas cette fois-ci ? Et si ça n'arrivait jamais ? J'aime mon travail et ma carrière et je ne suis pas en mesure d'arrêter ce côté de ma vie."

Grinham plaisante avec son partenaire en disant que s'il pouvait avoir des enfants, ils seraient déjà parents.

"Ce n'est pas juste pour lui, car je sais qu'il est prêt à être père maintenant", dit-elle, "et pourtant je fais tout ce que je peux pour m'assurer que je ne tombe pas enceinte. Nous avons dû parler du fait que si cela se produisait, nous serions obligés d'interrompre la grossesse et il est si compréhensif, ce qui fait que je l'aime encore plus."

L'année dernière, une enquête de la BBC sur les athlètes d'élite britanniques a révélé que 4% des personnes interrogées avaient avorté parce qu'elles pensaient que cela affecterait leur carrière sportive, soit plus du double de la moyenne nationale pour l'Angleterre et le Pays de Galles.

Cœur lourd

Crédit photo, Getty Images Légende image, La sprinteuse américaine Sanya Richards-Ross a remporté l'or au 400 m à Londres en 2012

L'Américaine Sanya Richards-Ross, ancienne championne olympique du 400 m, a révélé qu'elle avait interrompu sa grossesse la veille de son départ pour Pékin en 2008.

"Découvrir que j'étais enceinte a été le moment le plus effrayant de ma vie", a-t-elle confié à la BBC. "Je n'ai rien dit à personne pendant des jours. À l'époque, il ne s'agissait que de concourir pour devenir championne olympique".

"Je n'ai jamais envisagé un seul instant de courir enceinte. Je n'avais jamais vu personne d'autre dans ma position avoir un bébé. Poursuivre la grossesse n'était pas une option."

Richards-Ross était la favorite pour décrocher l'or au 400 m, ayant réalisé les meilleurs temps à la fois dans la série et dans la demi-finale, mais elle a terminé troisième en finale.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Richards-Ross après sa troisième place sur 400 m à Pékin, où elle était promise à l'or

"La culpabilité que j'ai ressentie à Pékin était immense", dit-elle. "Je n'avais pas l'impression de mériter d'être championne. Lorsque je me suis tenue dans ce couloir pour la grande finale, j'avais le cœur si lourd et une partie de moi a abandonné cette victoire."

Malgré sa médaille de bronze individuelle, Richards-Ross est repartie avec l'or à Pékin pour le relais 4x400m et est ensuite devenue championne du 400m à Londres en 2012.

Richards-Ross avait toujours voulu fonder une famille avec son mari Aaron Ross, quatre fois vainqueur du Superbowl.

"Nous savions que nous devions attendre que nos carrières soient terminées", dit-elle. "Quand on est tellement concentré sur le sport, il n'y a rien d'autre d'aussi important. Puis j'ai eu mon fils [en 2017] et il a changé ma vie.

"Être un athlète est l'une des choses les plus égoïstes au monde et être un parent est l'une des plus altruistes. Il a rendu mon cœur si plein."

De l'or à nouveau

Crédit photo, Getty Images Légende image, Françoise Mbango Etone est la deuxième femme à défendre une médaille d'or lors de deux Jeux olympiques consécutifs après avoir eu un bébé entre les deux.

Aucune donnée n'est disponible sur le nombre d'athlètes olympiques qui sont également parents, hommes ou femmes, mais la maternité n'a pas toujours empêché de monter sur le podium.

La Camerounaise Françoise Mbango Etone, triple sauteur, est seulement la deuxième athlète de l'histoire à conserver son titre lors de jeux consécutifs tout en prenant le temps d'avoir un bébé entre les deux (la première était la hurdleuse australienne Shirley Strickland dans les années 1950).

Etone a remporté la médaille d'or du triple saut à Athènes en 2004, puis à nouveau en 2008. Son fils, Niels, est né en 2006.

"Parallèlement au sport, je voulais connaître les joies de la maternité et j'étais donc incroyablement heureuse [de tomber enceinte]", a déclaré Etone à la BBC.

"L'émotion d'entendre la voix de mon fils pour la première fois, je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'émotion plus forte - pas même une médaille d'or. Ma joie a surpassé toutes mes victoires".

"Être maman ne vous empêche pas de pratiquer un sport de haut niveau. Vous pouvez être impliquée et vous sentir épanouie en tant que mère".

En s'entraînant pour Pékin, Etone ne s'attendait pas à conserver son titre. Au contraire, elle a ramené son entraînement à l'essentiel et s'est concentrée sur le renforcement de sa force.

"Ce n'était pas facile, la difficulté était de trouver du temps pour mon enfant, surtout en déplacement, ce qui signifiait que je voyageais beaucoup avec lui", dit-elle. "J'ai accepté que je devais recommencer, et j'ai remonté la pente jusqu'au niveau olympique".

Etone est prête à concourir à nouveau à Tokyo cet été, plus de deux décennies après ses premiers Jeux à Sydney en 2000.

"Maman fusée"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Shelley-Ann Fraser-Price avec son fils aux Championnats du monde d'athlétisme de l'IAAF Doha 2019

D'autres athlètes ont également combiné maternité et succès olympique.

Shelley-Ann Fraser-Pryce, qui est devenue la deuxième femme la plus rapide de l'histoire ce mois-ci, se surnomme elle-même la "maman-fusée". La Jamaïcaine est en quête de sa septième médaille olympique cette année, après avoir déjà remporté deux fois l'or au 100 m.

Mme Bujold peut s'inspirer de l'exemple de mères comme Mme Fraser-Pryce, ou de sa collègue boxeuse Mary Kom. Le poids mouche indien et mère de quatre enfants participera à ses derniers Jeux olympiques cet été, après quoi elle dépassera la limite d'âge pour la boxe.

"Il semblait impossible de faire les deux - être une athlète et avoir un enfant", dit Bujold. "Mais ensuite j'ai eu ma fille et j'ai découvert que je pouvais faire les deux en même temps.

"Quand on est un athlète, on mange, on dort, on s'entraîne et rien d'autre. Maintenant que je suis mère, je suis plus équilibrée. Quand je ne suis pas dans le gymnase, je suis en mode maman et le temps passé dans le gymnase est plus concentré."

Les Jeux reportés doivent commencer au Japon le 23 juillet, mais Mme Bujold ne sait pas quand une décision définitive sera prise concernant son appel.

Le CIO affirme que son système de qualification est "un processus cohérent qui s'applique à tous les athlètes sur tous les continents".

Crédit photo, Getty Images Légende image, La boxeuse indienne Mary Kom est mère de quatre enfants

"Toute modification aurait potentiellement non seulement un impact sur des situations individuelles mais entraînerait également des conséquences pour de nombreux autres athlètes", a signalé le CIO dans un communiqué.

Mais Mme Bujold soutient qu'elle et les autres mères méritent plus de compréhension.

"La maternité, l'accouchement et la grossesse sont des questions importantes qui touchent les femmes", dit-elle, "et elles devraient être prises en compte lorsque des décisions sont prises qui concernent les femmes.