Pornhub : des femmes intentent une action en justice, invoquant l'absence de consentement

il y a une heure

Plus de 30 femmes poursuivent la société propriétaire du site de streaming Pornhub, alléguant une exploitation de l'utilisation de vidéos explicites d'elles.

Les femmes affirment que les vidéos ont été téléchargées sur Pornhub sans leur consentement et ont intenté une action civile en Californie.

Dans une déclaration, Pornhub qualifie ces allégations de "totalement absurdes, complètement imprudentes et catégoriquement fausses".

L'utilisation de Pornhub est gratuite, mais les utilisateurs peuvent payer un abonnement mensuel pour obtenir des flux vidéo de meilleure qualité et du contenu supplémentaire.

La plupart des contenus sont téléchargés par sa propre communauté et sont accessibles au public. Cependant, la société affirme que chaque vidéo téléchargée est examinée par des modérateurs humains.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Pornhub confie à la BBC : "Pornhub a une tolérance zéro pour le contenu illégal et enquête sur toute plainte ou allégation faite au sujet du contenu de nos plateformes."

Il ajoute qu'il avait "les garanties les plus complètes dans l'histoire des plateformes générées par les utilisateurs, qui comprennent l'interdiction des téléchargements d'utilisateurs non vérifiés".

Cependant, le partenaire américain de la BBC, CBS, affirme que Pornhub ne demande pas à ses utilisateurs de vérifier l'identité ou l'âge des personnes figurant dans ses vidéos - et, selon CBS, ne cherche pas non plus à confirmer le consentement des personnes qui apparaissent dans les vidéos postées sur le site.