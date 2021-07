Science: pourquoi notre cerveau nous sabote-t-il parfois ?

Margarita Rodríguez

BBC News Mundo

il y a 8 minutes

Crédit photo, Getty Images

Le Dr Dean Burnett lance un avertissement dès les premières pages de son livre :

" Si vous avez le sentiment que le cerveau est un objet mystérieux et ineffable, une sorte de concept idéal à la limite du mystique, un pont entre l'expérience humaine et le domaine de l'inconnu, etc..., alors, je vous dirai que vous n'allez pas aimer ce livre. "

Et le neuroscientifique britannique démonte dans son livre "Le cerveau idiot" toute image idéalisée que nous avons de cet organe et nous expose ses "imperfections".

"C'est peut-être l'endroit où vit la conscience et c'est peut-être aussi le moteur de toute l'expérience humaine, mais malgré des fonctions aussi vénérables, son désordre et sa désorganisation ne connaissent pas de limites."

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Son site Web montre qu'il n'est pas un scientifique traditionnel. Dans sa description on peut lire : "comédien et beaucoup d'autres choses, en fonction de la personne qui demande et de ce dont elle a besoin".

Il aime communiquer sur la science et, par conséquent, s'interroge sur le fait que les écrits scientifiques ont un ton solennel.

"La science, c'est l'ordre, la rationalité, l'analyse, la répétition, les résultats, la rigueur", dit-il à BBC Mundo. "L'humour concerne plutôt l'irrévérence, le chaotique, l'illogique, l'imprévisible".

"Quand je faisais mon doctorat, j'ai essayé le stand-up et les gens me demandaient : "Qu'allez-vous choisir ?".

"Le cerveau idiot" est le résultat de la volonté de ne pas renoncer à sa mission de rendre compatible ce qui est apparemment incompatible.

"Dédié à tous les êtres humains qui ont un cerveau. Ce n'est pas facile à supporter, alors félicitations !" Il a écrit.

L'entretien a été édité dans un souci de clarté et de concision et entrecoupé d'extraits du livre.

Pourquoi dites-vous que le cerveau est "victime de son propre succès" ?

Cela a beaucoup à voir avec le fait que nous avons développé ces capacités mentales très puissantes qui nous permettent de penser de manière rationnelle et logique, d'avoir une pensée abstraite, de réaliser des processus complexes, ce que la plupart des espèces ne peuvent pas faire ou, même d'après ce que nous savons, aucune ne peut faire.

Crédit photo, Cortesía: Dean Burnett Légende image, Dean Burnett a été l'invité de plusieurs émissions de la BBC et a écrit des articles pour le magazine Science Focus.

C'est génial, très utile. Mais les parties fondamentales du cerveau, d'où proviennent ces zones complexes (le néocortex), sont toujours là, elles font ce qu'elles ont toujours fait, ce que certains appellent le cerveau reptilien.

Cela ne signifie pas que nous avons un cerveau reptilien, ce qu'ils impliquent c'est que nous partageons la même substance cérébrale avec les reptiles ou d'autres espèces primitives.

Dans le même cerveau, nous avons ce qui est complexe et ce qui est essentiel, ce qui fait que beaucoup des choses compliquées que nous faisons déclenchent des réactions primitives qui se situent à un niveau beaucoup plus basique.

Normalement, nous avons peur si nous sommes confrontés à un prédateur, comme un tigre, ou à des dangers dans la nature, comme un tremblement de terre ou un volcan. Il s'agit d'une réaction spécifique qui cherche à nous protéger.

Lire aussi :

Mais aujourd'hui, parce que nous sommes si intelligents et complexes, nous pouvons éprouver la même réaction de peur authentique pour des choses qui n'arriveront peut-être jamais.

Je peux m'inquiéter si l'économie va mal, car je pourrais perdre mon emploi ou craindre la possibilité que mon partenaire me quitte, même si je n'ai aucune preuve réelle que cela va se produire.

En fait, il se peut que cela ne se produise jamais. Mais la même réaction de peur est déclenchée et cela nous cause du stress.

Maintenant, nous avons beaucoup plus à craindre et cela a des implications négatives. Nous avons ces régions cérébrales très puissantes attachées au plus simple, au plus direct, et cela provoque beaucoup de confusion. C'est pourquoi il y a des gens qui sont si anxieux.

C'est que nous avons créé cet environnement complexe pour vivre et que nous avons encore des parties simples du cerveau qui n'y réagissent pas bien.

Imaginez un instant...

Crédit photo, Getty Images

"Avoir quelqu'un de moins expérimenté (mais de rang technique supérieur) tout le temps en position de responsabilité, donnant des ordres infondés et posant des questions stupides, ne sert qu'à rendre les choses difficiles. Eh bien, le néocortex fait cela en permanence avec le cerveau reptilien (...)

Le néocortex est flexible et réactif ; le cerveau reptilien est un animal aux habitudes fixes et il n'est pas du tout facile pour lui de les changer. Nous avons tous rencontré des personnes qui pensent en savoir plus parce qu'elles sont plus âgées ou parce qu'elles font la même chose depuis plus d'années.

Travailler avec eux peut être un cauchemar, comme essayer de programmer des ordinateurs avec quelqu'un qui insiste pour utiliser une machine à écrire parce que "c'est comme ça qu'il a fait toute sa vie".

A la lumière du fonctionnement du cerveau reptilien et du néocortex pourquoi le cerveau pourrait-il nuireaux fonctions les plus basiques du corps ?

C'est un autre exemple de la façon dont le cerveau est victime de son propre succès.

Notre cerveau supérieur sait que la conscience, la pensée, la logique, l'identité propre et tout cela peut parfois prendre le pas sur les fonctions corporelles les plus fondamentales de notre corps ou interférer avec elles.

Par exemple, nous devons manger car nous avons besoin d'énergie, de nutriments.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bien souvent, même si nous avons sommeil et qu'il est temps de dormir, nous prenons la décision de nous réveiller.

Nous avons un système digestif très sophistiqué qui nous aide à nous assurer que nous avons les bons aliments au bon moment, qui stimule notre appétit, qui réduit la faim, tout cela est un processus très complexe qui a évolué pendant des millions d'années.

Mais notre cerveau dit "non, en fait, j'en veux plus et je veux de la malbouffe, des calories, des sucreries" et je peux les manger car il passe outre le système digestif.

C'est un exemple de la façon dont le cerveau intervient et ne prend pas la bonne décision.

C'est comme un directeur qui décide de s'impliquer dans tous les projets de l'entreprise, même s'il ne sait pas ce qu'il fait, mais il est le patron et tout le monde doit l'écouter. Cela peut se produire assez souvent dans le cerveau.

Lire aussi :

Nous voulons et avons désespérément besoin de dormir, mais nous n'avons pas fini la série Netflix ou nous n'avons pas fini de vérifier les notifications sur le téléphone portable et nous continuons.

C'est comme si le cerveau disait : c'est moi qui commande et c'est ce que nous allons faire, même si nous en payeront les conséquences plus tard.

Est-ce la faute de mon cerveau si je veux toujours un dessert ou si je mange du chocolat sans arrêt ?

Oui, c'est une chose étrange que ma femme appelle "le réservoir à pudding" : lorsque vous vous sentez vraiment rassasié, on vous propose un dessert et tout à coup vous avez l'impression d'avoir de la place, d'avoir un autre estomac prêt.

Mais c'est le cerveau qui dit : "Je veux ça maintenant et je me fiche de ce que dit le système digestif."

Crédit photo, Getty Images Légende image, - "A emporter ?" - "Non, à manger sur place."

C'est quelque chose qui a évolué. Pensez à nous, créatures primitives - trouver une source riche en calories était formidable.

Il fallait manger autant que possible afin de constituer des réserves de graisse pour les moments où l'on ne pouvait pas se procurer de nourriture.

Nous n'avons plus ce problème dans le monde moderne, dans lequel vous appuyez sur un bouton de votre téléphone et en une demi-heure, la nourriture arrive, et ce n'est pas quelque chose sur lequel nous avons évolué.

A regarder :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, La première opération chirurgicale sans incision a eu lieu à Londres

Alors le cerveau dit : "Il y a de la nourriture là, nous devons la manger ! C'est bon pour nous parce que nous devons nous assurer que nous avons assez de ressources."

Mais nous n'avons plus besoin de faire cela et nous devons travailler dur pour bloquer le cerveau.

"Le goût sucré des desserts est une récompense tangible que le cerveau reconnaît et désire, il n'admet donc pas que l'estomac lui dise à ce moment-là 'il n'y a de place pour rien ici'".

Dans son livre, il souligne que "le cerveau est enclin à s'inquiéter". Non pas que cela m'inquiète, mais pourquoi ?

Notre cerveau est attentif aux dangers et crée un réseau de détection des menaces qui mobilise des parties critiques du cerveau, notamment l'hippocampe et l'amygdale.

Crédit photo, Getty Images

C'est une bonne chose car cela nous a permis de rester en vie. Mais c'est une zone très sensible qui peut aussi être activée par de petites choses.

Si je n'arrive pas à l'heure au métro, je n'arriverai pas à l'entretien, je n'aurai pas de travail, toute ma carrière sera compromise.

Nous avons cette capacité à imaginer, à prédire, et cela nous amène à penser que de mauvaises choses peuvent nous arriver, même si elles n'arriveront peut-être jamais. Cependant, l'anticipation de ses conséquences nous rend inquiets.

Le cerveau de l'homme moderne imagine constamment des scénarios, c'est ainsi que nous naviguons dans le monde : si je vais là, que va-t-il se passer ? Et si je vais plutôt par là ? Beaucoup de ces scénarios sont inutiles et impliquent des résultats négatifs.

Lire aussi :

Nous pouvons être inquiets en permanence pour n'importe quoi, car nous y sommes enclins et ce que le cerveau reconnaît comme négatif déclenche le mécanisme de détection des menaces, ce qui nous cause du stress et de l'anxiété.

D'une certaine manière, le cerveau joue constamment le rôle de son pire ennemi en essayant de tout prévoir, en essayant d'anticiper les mauvaises choses.

"Lorsqu'il n'est pas en train de surveiller (et souvent de perturber) le fonctionnement des processus fondamentaux dont nous avons besoin pour rester en vie, notre cerveau conscient est exceptionnellement doué pour imaginer des sources potentielles de danger pour nous."

Vous faites valoir que de nombreuses personnes souffrant de phobies sont parfaitement conscientes de leur caractère illogique. Pourquoi notre cerveau joue-t-il contre nous comme ça ?

C'est le cas. Et je pense que votre remarque est pertinente dans le sens où certaines personnes souffrant de phobies savent intellectuellement que ce qui les effraie n'est pas si dangereux.

Très probablement, la souris ne vous fera pas de mal, elle ne le peut pas, elle est minuscule par rapport à votre taille. C'est une façon objective et rationnelle de voir les choses, mais ce n'est pas ce que fait le cerveau.

Il y a certaines choses dont nous semblons avoir été programmé pour avoir peur, par exemple les araignées et les serpents. Ce sont deux phobies très courantes.

Crédit photo, Getty Images

Et c'est que dans la nature, ils représentent un danger : si vous vous réveillez et qu'il y a une grosse araignée ou un serpent venimeux à proximité, bien sûr qu'ils peuvent vous faire du mal !

Le développement d'une réaction de peur hyperactive à leur égard a été utile au cerveau, et il semble, dans une certaine mesure, qu'elle soit toujours présente.

Des études ont été menées sur des chimpanzés, nos plus proches parents, montrant que vous pouvez facilement les entraîner à craindre les serpents.

Mais si vous utilisez des fleurs, qui sont inoffensives, ils n'apprennent pas à avoir peur parce que leur cerveau n'a pas l'instinct de les craindre.

Lorsque nous expérimentons des choses dont nous avons peur, quelle qu'en soit la raison, le cerveau en tire une mauvaise leçon.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La réponse à la peur et notre inclination à faire partie d'une communauté ont été des éléments clés de notre évolution.

Ma mère a toujours eu peur des mites, elle sait que ce n'est pas raisonnable car ce sont de petites choses qui s'agitent et qui ne font de mal à personne.

Mais mon grand-père a décidé qu'elle devait suivre une thérapie d'exposition extrême pour prouver qu'elles étaient inoffensives, mais cela n'a fait qu'aggraver la situation, car lorsque vous faites cela, lorsque vous vous trouvez face à la source de votre peur, vous déclenchez l'énorme et puissante réaction de peur et le cerveau devient hyperactif.

Si je vois une souris sur l'écran, mon rythme cardiaque s'accélère, je me crispe, je commence à hyperventiler.

Le cerveau se souvient qu'une énorme réaction de peur a été déclenchée, qu'il y a eu une réaction physique, et que je dois donc avoir peur des souris parce qu'elles déclenchent tout cela.

Le cerveau tire une mauvaise leçon des réponses hyperactives qu'il génère.

"La tendance du cerveau à s'inquiéter peut avoir des conséquences physiques réelles dans notre corps (hypertension, tension, tremblements, perte/prise de poids) et dans notre vie en général, car en étant obsédé par des choses anodines, nous pouvons nous faire beaucoup de mal en réalité".

Vous écrivez que "le cerveau est un réseau terriblement complexe de connexions et de liens, comme un univers de brillantes décorations de sapin de Noël contenues dans une sphère de petites dimensions". Est-ce pour cela que parfois nous ne nous souvenons pas du nom de quelqu'un ou que lorsque nous courons dans une autre pièce pour chercher quelque chose ou dire quelque chose à quelqu'un, nous oublions pourquoi nous sommes là ?

Oui, c'est en grande partie dû à cela.

Chaque souvenir que vous avez est stocké dans le cerveau et ses différentes connexions et, pour l'atteindre, vous avez besoin d'une sorte de route entre l'avant de votre cerveau, où vous prenez des décisions et pensez : "Je dois trouver ce souvenir", et l'endroit où il est conservé, avec beaucoup d'autres.

Crédit photo, Getty Images

Mais parfois, sur le chemin du bon souvenir, un détour se produit ou l'on se retrouve au mauvais endroit, et il peut être difficile de changer de route.

Par exemple : quel est le nom de cet acteur ? Le cerveau dit : "J'avais déjà fait cette tâche, je ne veux pas y consacrer plus de temps, je suis occupé par d'autres choses."

Il y a un blocage qui nous empêche d'avoir accès au souvenir en question car il est difficile de naviguer dans tout cet enchevêtrement d'éléments différents de la mémoire.

Ce que vous dites sur le fait de passer d'une pièce à l'autre est une autre partie de cela : il y a quelque chose dans le cerveau qu'on appelle les cellules frontières et quand on passe d'un endroit à un autre, dès qu'on passe la porte, le cerveau reconnaît qu'il est dans un nouvel endroit.

Lire aussi :

Il se prépare à ce qui va arriver, il est aux aguets et ne garde pas forcément les informations qu'il avait dans l'autre pièce car, dit-il, "je n'en ai plus besoin, je suis ailleurs, dans un nouveau lieu."

Du coup, vous oubliez l'information urgente que vous aviez besoin de dire à l'autre personne.

Tout cela fait partie de cette étrange façon dont le cerveau a tendance à fonctionner.

"La mémoire à court terme est rapide, manipulatrice et fugace, tandis que la mémoire à long terme est persistante, durable et très confortable en termes de capacité."

Qu'est-ce que l'ego a à voir avec nos souvenirs ?

La mémoire est très égocentrique.

Il est important de reconnaître que chaque souvenir que nous avons est formé de notre point de vue - il provient de nos propres sens, pensées, comportements et attitudes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pourquoi suis-je revenu ?

Par défaut, notre mémoire est techniquement égoïste car nous ne pouvons pas sortir de notre corps pour regarder le monde qui nous entoure et nous en souvenir. Tout passe par nos yeux.

Mais comme la mémoire est si flexible, étonnamment plastique, elle n'est pas complètement chaotique, elle peut être facilement ajustée, changée et modifiée et notre cerveau le fait généralement pour des raisons égocentriques : pour nous faire sentir mieux dans notre peau, pour nous rappeler le passé avec plus d'affection, entre autres raisons.

Il existe ce que l'on appelle le biais d'oubli par composante affective : si vous avez deux souvenirs d'importance égale, l'un positif, rempli d'expériences heureuses, et l'autre négatif, rempli de mauvaises expériences, et que les deux se sont produits à peu près au même moment, les émotions négatives s'effaceront de votre mémoire plus rapidement que les positives.

Lorsqu'on se les remémore un an plus tard, le cerveau aura tendance à s'accrocher davantage aux souvenirs positifs qu'aux négatifs.

Lire aussi :

Il s'agit d'un autre mécanisme de défense car nous ne voulons pas rester bloqués dans des souvenirs trop négatifs. Nous voulons apprendre la leçon, extraire des informations, mais il n'est pas nécessaire que nous continuions à ressentir des émotions négatives.

Les souvenirs positifs sont plus motivants, ils nous font nous sentir mieux, ils nous font nous sentir nous-mêmes, ils nous donnent plus de confiance, et ces sentiments nous aident à survivre et à naviguer dans le monde.

Pour cette raison, le cerveau modifie constamment nos souvenirs, ce n'est pas qu'il crée un faux récit, mais il ajuste les souvenirs pour que nous nous sentions mieux dans notre peau.

Mais, comme le suggère son livre, nous pouvons tous arriver à créer de faux souvenirs, même si je crois vraiment que nos souvenirs sont des versions exactes et impartiales des événements. Non ?

Oui, nous mettons constamment à jour nos souvenirs et les ajustons pour répondre à nos besoins à un moment donné.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les différentes parties du cerveau ne travaillent pas toujours en harmonie, parmi tant de tâches, elles entrent parfois en conflit, explique l'auteur.

Chaque fois que vous racontez un souvenir à quelqu'un, l'expérience de ce récit s'ajoute à ce souvenir. C'est comme un fichier qui est mis à jour sur Internet.

Lorsque vous le partagez avec vos amis, vous mettez l'accent sur les bons côtés et minimisez les mauvais, ce qui signifie que ce souvenir devient plus positif dans votre tête et que vous ne vous souvenez pas de l'expérience originale autant que de ce que vous en avez raconté ensuite.

Et ce n'est pas que vous le faites exprès. Personne ne veut vraiment penser qu'il va modifier ses souvenirs pour se sentir mieux. C'est un processus inconscient, il se produit par défaut car c'est ainsi que fonctionne notre cerveau.

A regarder :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Fabriqué sur Terre: les semiconducteurs

C'est une conséquence de la façon dont vous stockez l'information, elle est constamment mise à jour, ajustée, adaptée en permanence à ce qui est nécessaire, et il n'y a aucun moyen de prouver que la mémoire de quelqu'un est définitivement incorrecte ou correcte.

"Les souvenirs retrouvés par le cerveau sont parfois comparables à une boule de poils crachée par un chat : dans les deux cas, c'est le produit d'un processus d'enchevêtrement interne."

Pourquoi notre cerveau a-t-il tendance à privilégier l'appartenance à un groupe, même si nous savons parfois que cela ne nous convient pas ?

Nous avons évolué pour être acceptés par notre communauté et si nous n'avons pas cela, notre cerveau entre dans un état très négatif.

Crédit photo, Getty Images

Il existe de nombreuses études sur les personnes qui sont rejetées socialement ou qui se trouvent au bas de la hiérarchie et sur la façon dont cela a généré de l'anxiété chez elles.

L'isolement cellulaire, qui maintient le prisonnier à l'écart des autres toute la journée, tous les jours, est reconnu comme une forme de torture psychologique, car le cerveau humain ne peut absolument pas gérer une telle situation. C'est une expérience véritablement et sérieusement pénible pour nous.

Lorsque nous sommes avec d'autres personnes, même s'il s'agit d'un petit groupe dans lequel nous venons d'entrer, nous nous sentons instinctivement obligés de travailler à l'unité, l'harmonie, parce que cela a été l'état par défaut des humains pendant la majeure partie de notre évolution.

C'est une question de survie : si nous nous entendons tous, si nous travaillons ensemble, nous survivrons. C'est une leçon que notre cerveau a apprise au cours de millions d'années et elle est toujours là, elle est inhérente.

Même si nous savons que nous ne sommes vraiment pas d'accord avec les membres du groupe : "si je le dis à voix haute, ils vont me rejeter et je devrai trouver un autre groupe ailleurs."

Alors je préfère dire "oui, tu as raison, je suis d'accord" et continuer à en faire partie, plutôt que de risquer d'être rejeté et de devenir un paria.

A regarder :