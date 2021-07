Voici comment on gardait le contenu des lettres secret même sans enveloppe

Tard dans la nuit du 8 février 1587, Mary, la reine d'Écosse, emprisonnée, écrivit sa toute dernière lettre à son beau-frère. "Ce soir, après le dîner, j'ai été informée de ma sentence : je dois être exécutée comme un criminel à huit heures du matin", écrit-elle. "La foi catholique et l'affirmation de mon droit divin à la couronne d'Angleterre sont les deux griefs pour lesquels je suis condamnée."

Acceptant tristement son sort, Mary demande à son beau-frère de s'occuper de ses affaires et de payer ses domestiques, lui souhaitant "une bonne santé et une vie longue et heureuse".

Après avoir fini d'écrire, Mary a commencé à plier la lettre pour sécuriser son contenu.

Elle ne voulait pas que ses geôliers lisent la lettre - sa cousine, la reine Elizabeth I, non plus.

Cependant, les enveloppes n'étaient pas utilisées dans les années 1500 - notamment parce que le papier était cher - et il n'y avait pas de service postal fiable à l'époque.

Une myriade de "cadenas"

Mary a coupé une fine bande de la marge du papier, avant de plier son message en un petit rectangle. Après avoir passé le couteau à travers le rectangle pour faire un trou, elle a fait passer la bande à travers, la bouclant et la resserrant plusieurs fois, créant ainsi une "fermeture en spirale."

Il n'y a pas besoin de cire ou d'adhésif, mais, surtout, si quelqu'un essaie de jeter un coup d'œil, il doit déchirer la bande, de sorte que son beau-frère sache que le message a été intercepté.

Mary, la reine d'Écosse, était loin d'être la seule personne à maîtriser l'art du "letterlocking". Cette technique est devenue courante dans toute l'Europe à la fin du Moyen Âge (1250-1500) et au début de la période moderne (1500-1815).

En pliant et en découpant les lettres avec divers motifs astucieux, les gens tentaient de cacher leur correspondance aux lecteurs indésirables, et il existait une myriade de "cadenas".

"Ce n'est pas quelque chose de spécial que les gens font lors d'occasions particulières. C'est la façon dont vous envoyez une lettre avant l'invention de l'enveloppe", explique Daniel Starza Smith, maître de conférences en littérature anglaise au King's College de Londres.

"Donc, si c'est une lettre d'affaires, si c'est une lettre d'amour, si c'est une lettre d'espionnage, si c'est une lettre diplomatique, ils utilisent tous le 'letterlocking'.

Ce n'est donc pas une pratique réservée aux experts, à la royauté ou aux maîtres de l'espionnage. Toute personne capable d'envoyer une lettre utilise le 'letterlocking'."

Mais aujourd'hui, nous commençons seulement à comprendre l'importance de cette technique. Durant ces dernières années, toute une taxonomie d'astuces de "letterlocking" apparemment oubliées a été mise au jour.

Les récentes études sur le "letterlocking" ont commencé lorsque la restauratrice Jana Dambrogio feuilletait une cachette de documents dans les archives secrètes du Vatican, en Italie.

Au début des années 2000, elle avait été la première femme extérieure au laboratoire de conservation des archives à être autorisée à y travailler.

On lui a proposé de travailler sur le Fondo Veneto Sezione II, une cachette de cartes, de lettres, de documents juridiques et comptables datant de la fin des années 1500, dont beaucoup n'avaient pas été réparés.

Dialectes italiens

Au cours de son travail de conservation, Mme Dambrogio n'a pas toujours suivi l'écriture, car elle était souvent rédigée dans de vieux dialectes italiens, mais elle a remarqué des coupures, des plis et des froissements dans le papier.

Si, pour un œil non averti, cela pouvait passer pour des dommages, elle s'est rendu compte qu'il s'agissait de signes de verrouillage des lettres. Elle a donc décrit méthodiquement ce qu'elle a observé.

Lorsque Dambrogio est retournée aux États-Unis - elle est maintenant basée au MIT, dans le Massachusetts -, ces notes et ces modèles de documents originaux se sont avérés utiles.

"Il existe probablement des milliers de lettres du Vatican, mais cette poignée que j'ai modélisée a commencé à nous aider à construire le langage du verrouillage des lettres", explique-t-elle.

Après avoir pris contact avec Starza Smith, elle et ses collègues ont commencé à chercher d'autres exemples de "letterlocking" partout où ils pouvaient les trouver, souvent cachés dans de vieilles archives et collections de musées.

Il y a quelques années, ils sont tombés sur un objet particulièrement riche : une malle pleine de 2 600 lettres de l'Europe du 17ème siècle, qui n'avaient pas été distribuées, dont 577 n'avaient pas été ouvertes.

La collection avait été conservée par un maître de poste et une maîtresse de poste mariés, Simon Brienne et Marie Germain, qui vivaient aux Pays-Bas.

Dans les années 1600, les destinataires des lettres devaient payer pour les recevoir, si bien que pour diverses raisons - pauvreté, déménagement ou décès -, les lettres n'arrivaient souvent pas à destination.

Beaucoup d'entre elles portaient la mention "niet hebben" griffonnée en néerlandais, ce qui signifie "refusé". Le couple et ses employés les conservaient dans l'espoir que les destinataires finiraient par payer, d'où le surnom du coffre : "la tirelire" (spaarpotje).

Par mégarde, ils ont constitué l'une des plus riches archives épistolaires de l'époque.

La plupart des lettres étaient des correspondances de tous les jours. Mais collectivement, elles brossent un tableau détaillé de la vie en Europe dans les années 1600.

"Les lettres représentent les pensées, les préoccupations et les rêves d'un échantillon représentatif de la société : on y trouve des missives d'ambassadeurs, de ducs et de duchesses, de marchands, d'éditeurs et d'espions, mais aussi d'acteurs et de musiciens, d'amoureux ordinaires, de réfugiés en lutte, de femmes et d'hommes", écrivent les chercheurs qui ont étudié la collection.

Le besoin de communiquer en toute sécurité

Aujourd'hui, lorsque les gens pensent à protéger leurs messages des regards indiscrets, ils ont tendance à se concentrer sur la communication numérique, comme le "chiffrement de bout en bout" de services tels que WhatsApp ou Signal.

Mais le "letterlocking" démontre que le besoin de communiquer en toute sécurité est bien plus ancien que ce que l'on pourrait croire.

"Aussi loin que l'homme ait marché sur la Terre et ait voulu documenter quelque chose, il y a eu un besoin de discrétion", explique M. Dambrogio.

Les Grecs et les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient des sceaux pour la correspondance et la notarisation. Et les documents de la Mésopotamie, il y a des milliers d'années, étaient souvent enfermés dans des enveloppes d'argile appelées bullae.

Ces astuces de communication inviolable ont parfois même joué un rôle dans des événements historiques décisifs.

Lorsque Mary, la reine d'Écosse, a fermé sa dernière lettre, elle était parfaitement consciente du fait que les pouvoirs en place pouvaient lire son message, et elle voulait que son beau-frère le sache si c'était le cas.

Après tout, c'est à cause d'une lettre interceptée précédemment qu'elle s'est retrouvée dans une situation difficile : elle avait été surprise en train d'autoriser un complot visant à assassiner Élisabeth I.

Dans cette optique, le verrouillage des lettres devient un nouvel angle d'approche de l'histoire et de la manière dont nous avons cherché à nous connecter les uns aux autres au fil des siècles.

Comme le souligne Starza Smith à propos de la signification des derniers actes de Mary : "Les gens disent souvent que la dernière chose qu'elle a faite avant d'être exécutée a été d'écrire une lettre. C'est faux ! La dernière chose qu'elle a faite a été de verrouiller une lettre."

Des techniques de verrouillage des lettres

Avec diverses autres sources trouvées, la collection Brienne a permis à Dambrogio et Starza Smith d'identifier une série de techniques de verrouillage des lettres au cours de l'ère moderne.

Au fil du temps, le duo a compilé un "tableau périodique" de verrouillage des lettres. Celui-ci comprend au moins 18 formats différents, allant du plus simple des cadenas - un parchemin roulé scellé à la cire - à un paquet comportant 12 bords, une fois scellé.

Ils évaluent la sécurité des serrures en fonction de leur résistance à la falsification.

Bien qu'il ait été possible pour un fouineur de remettre certains verrous sans que personne ne s'en rende compte, la difficulté de le faire variait - dans certains cas, il n'aurait eu d'autre choix que de déchirer une bande de papier ou de briser visiblement l'adhésif.

J'ai récemment essayé de verrouiller une lettre dans le cadre d'un atelier organisé par le couple au MIT, en faisant un "verrou triangulaire".

Ce modèle particulier n'a pas été trouvé dans la collection Brienne, mais il s'agit d'une technique utilisée entre les années 1400 et 1700 en Europe et en Angleterre.

C'était étonnamment complexe, et j'ai été frappé par l'ingéniosité du processus.

Nous avons commencé avec une feuille de papier A4 et du ruban adhésif, et Dambrogio nous a montré les étapes à suivre : "Coupez un triangle en bas... pliez le bord court sur le bord court... ne faites pas un pli net, pliez-le simplement... faites une petite fente et faites passer le petit triangle à travers."

Et ce que nous avons obtenu ressemblait un peu à ça. La forme triangulaire, passée à travers la lettre, est ensuite repliée sur les bords et collée avec de la colle ou de la cire.

Vous pouvez essayer la serrure triangulaire par vous-même en utilisant le diagramme ci-dessous…

La deuxième serrure du diagramme (au milieu) est inspirée d'une lettre entre deux cousins de la collection Brienne que l'équipe a récemment "dépliée virtuellement" à l'aide de la microtomographie à rayons X.

Cela signifie qu'elle a pu ouvrir les plis sans avoir à ouvrir les serrures. Cela signifie aussi que l'équipe de la collection Brienne a pu ouvrir les plis sans avoir à ouvrir aucune des serrures.

Et si vous avez envie d'un vrai défi de pliage, le troisième (en bas) est appelé le "piège à poignard", basé sur une lettre de renseignement britannique, envoyée d'Italie en 1601, que Dambrogio et Starza Smith ont trouvée dans les archives nationales britanniques.

C'était "la lettre la plus sûre, la plus compliquée et la plus longue que nous ayons rencontrée".

Alors qu'elle semblait être une simple lettre pliée de l'extérieur, elle était essentiellement piégée, avec une bande de papier cachée à l'intérieur, qui "saute" lorsqu'on l'ouvre, ce qui montre qu'elle a été ouverte.