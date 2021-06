Pourquoi les Français disent rarement "Je t'aime" ?

il y a 24 minutes

Par Sylvia Sabes

Crédit photo, Fotostorm/Getty Image Légende image, Les Français ont appris à prouver qu'ils aiment.

Mon mari, de nationalité française, m'aime. Je sais qu'il m'aime parce qu'il me tend un bouquet de fleurs presque chaque week-end (…) Lorsque nous assistons à un cocktail, avec des collègues, il me rappelle qu'il m'aime et me caresse le bras. Il m'appelle ''ma biche'' et me prouve son amour au quotidien, même après plus de dix ans de vie commune. Il me rappelle qu'il m'aime.

Les Français ont appris à prouver qu'ils aiment.

En revanche, je ne me souviens pas de la dernière fois où il m'a dit "je t'aime". Cela pourrait être déconcertant si ce n'était pas si normal en France, où les couples, aussi amoureux qu'ils puissent être, prononcent rarement ces mots.

Il ne s'agit pas d'un manque d'affection ou d'une peur… Comme l'a fait remarquer la Canadienne Lily Heise, auteure, spécialiste de la romance, l'engagement semble facile pour les Français. "Après trois rendez-vous, c'est fini ; ils ne voient personne d'autre et s'attendent à être ensemble toute la journée, tous les jours, sauf quand le travail les en empêche", dit Heise, qui vit à Paris.

Crédit photo, Gulyesil/Getty Images Légende image, Le majestueux pont Alexandre III est indéniablement l'un des sites les plus romantiques de Paris.

Heise a eu l'idée d'écrire son premier livre, "Je t'aime, Me Neither" (moi non plus), lorsque son petit ami français l'a quittée en lui disant : "Je ne t'aime plus."

Selon elle, cette déclaration était d'autant plus surprenante qu'il n'avait jamais dit : "Je t'aime."

Les Français ne disent pas "je t'aime" parce qu'ils n'ont pas de verbe pour exprimer des sentiments sincères pour les personnes qu'ils aiment.

Il n'existe que le verbe "aimer", qui signifie à la fois "aimer" et "adorer" (se passionner pour quelque chose). Par conséquent, un Français n'exagère pas lorsqu'il emploie "aimer" pour expliquer sa relation avec le rugby, une baguette chaude ou l'odeur des lilas.

Naturellement, il est donc banal d'utiliser le même mot pour décrire un sentiment d'amour intense pour un nouveau-né, un ami d'enfance ou un partenaire de vie.

La version électronique du dictionnaire Larousse français-anglais permet de comprendre comment les Français parlent de l'amour.

Le verbe transitif y est défini comme "aimer", mais les exemples énumérés pour exprimer cet amour montrent à quel point il est rarement utilisé.

Selon le Larousse, lorsqu'on parle de l'amour pour un sport ou un aliment, le terme français approprié est "passion". Le coup de foudre est un coup de foudre ; les lettres sont signées affectueusement ; et l'amour de votre vie est simplement l'homme ou la femme de votre vie.

"Ma puce", "mon chou" ou "ma mignonne"

Faute de pouvoir dire "l'amour", les Français ont appris à le montrer. "Flatterie", "chevalerie" et "romantique" sont tous des mots qui ont trouvé leur chemin dans la langue anglaise grâce au vieux français.

Faire des compliments est en quelque sorte une forme d'art ici, venant aussi facilement d'un nouvel amant que du boucher préparant votre gigot d'agneau.

Les hommes n'hésitent pas à porter la valise d'une femme dans les escaliers du métro. Quant au romantisme, il est ancré dans une culture qui a perfectionné le chocolat, inventé le champagne et construit le majestueux pont Alexandre III.

Il ne s'agit pas non plus uniquement de romance. La Française Marie Houzelle, auteure du roman "Tita", qui écrit exclusivement en anglais, explique que les parents français peuvent dire "je t'aime" à leurs enfants, mais qu'ils sont plus susceptibles de les appeler "ma puce", "mon chou" ou "ma mignonne" - autant de noms d'animaux de compagnie courants en France.

"Comme un salut, ou un baiser, les noms d'animaux font partie de l'intimité d'un couple, un rituel qui distingue la personne à laquelle on s'adresse de toutes les autres, et c'est ce qui la rend précieuse", analyse le psychanalyste Robert Neuburger, dans une édition du magazine Slate.

En France (…), un homme peut appeler ses collègues de sexe féminin "mes chats". Un ami proche, qui salue une femme, peut l'appeler "ma belle". Une recherche en ligne dans les magazines féminins permet d'obtenir une liste de centaines de noms d'animaux pour maman, papa, les enfants, un ami ou un amant : "ma chérie" ; "mon cœur" ; "mon trésor"; "ma perle" .

Les Français n'ont pas besoin de le dire non plus.

Ils sont heureux de communiquer leurs sentiments par des étreintes, des câlins et des baisers partout et à tout moment où ils ressentent le besoin d'exprimer leur amour. ;

Il n'y a pas de débat sur les démonstrations publiques d'affection en France… Pendant l'été, à Paris, les couples s'assoient côte à côte, le long de la Seine, s'embrassant si passionnément…

Parigramme Press a publié un guide des meilleurs endroits pour s'embrasser à Paris, "Où s'embrasser à Paris".

Le magazine Elle propose la fontaine Médicis, dans le jardin du Luxembourg, ou un banc dans le petit square Jehan-Rictus à Montmartre, face à un mur où "je t'aime" est écrit dans toutes les langues.

My Little Paris, un site web populaire destiné aux habitants de la région, recommande une séance d'embrassade au cimetière Montparnasse, près de la sculpture "The Kiss", de Constantin Brâncuș.

Crédit photo, Buena Vista Images/Getty Images Légende image, Les Français expriment librement leur amour en public par des embrassades, des câlins et des bisous.

Les baisers remplacent également les "je t'aime" lors des adieux aux amis et à la famille. Les Français disent "je t'embrasse" à la fin des appels téléphoniques avec leurs proches.

Mes enfants terminent leurs SMS par des bises, tandis que mes amis signent par un bisou un peu plus formel, tous deux décrivant un baiser qui vient du mot latin baesium...

Une bise ne sert pas seulement à dire au revoir, non plus. Elle fait partie du rituel français de la salutation.

À Paris, la bise est une simple bise sur chaque joue.

Dans certaines régions du sud, les gens se saluent avec trois bises, tandis que dans le nord-ouest, quatre bises peuvent être la norme. La bise est destinée à la famille, aux amis, aux amis des amis, et parfois même aux collègues.

Tout le monde se doute que ce n'est qu'une question de mois avant que la bise ne reprenne.

Ce rituel, comme le câlin américain ou la poignée de main rwandaise, qui implique les deux mains, a été remis en question pendant la pandémie, ce qui a poussé les Français à tester des alternatives socialement distantes.

Le président français, Emmanuel Macron, aime le fist bump, qui a l'avantage de mettre les gens un peu trop près, les uns avec les autres.

La salutation du pied, rendue célèbre par le défunt président tanzanien, John Magufuli, est une menace pour les talons hauts et les chaussures cirées qu'affectionnent les Français. Le coup de coude est devenu le plus facile à intégrer, mais les bonjours sont toujours gênants et les au revoir incomplets sans la bise.

Crédit photo, Eddie Linssen/Alamy Légende image, Un monument dédié à l'amour, au square Jehan-Rictus, à Montmartre, en France

En mai 2021, la France a enfin assoupli les restrictions liées au Covid-19 : le couvre-feu a été ramené à 21 heures, et les restaurants peuvent désormais servir de la nourriture à l'extérieur. :

Les Français ont fait la fête et ont été vus se saluant - parfois masqués, quelquefois non - avec la bise devant les cafés parisiens, dans les chalets des Alpes et dans les cabanes de plage de la Côte d'Azur.