Ebrahim Raisi : qui est est le prochain président de l'Iran ?

il y a une heure

On y entend Montazeri décrire les exécutions comme "le plus grand crime de l'histoire de la République islamique".

Un an plus tard, Montazeri perd son poste de successeur désigné de Khomeini, et l'ayatollah Khamenei devient le guide suprême, à la mort de Khomeini.

Deux ans plus tard, l'ayatollah Khamenei l'a nommé gardien de l'une des fondations religieuses les plus importantes et les plus riches d'Iran, l'Astan-e Quds-e Razavi.