Voyance : comment la science explique le fait qu'il existe des personnes capables de prédire l'avenir

il y a 49 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le dieu grec Apollon a accordé à la prêtresse Cassandre le don de la prophétie, mais il l'a ensuite maudite : personne ne croirait jamais ses prédictions.

Vous saviez que ça allait arriver ? La vie nous donne parfois l'occasion de nous vanter en prononçant la phrase omniprésente : "Je vous l'avais dit !"

Et il y a ceux qui sont convaincus qu'ils sont vraiment très bons pour prédire l'avenir.

Mais, si nous sommes honnêtes, dans la plupart des cas, nous avons "su" que quelque chose allait se produire seulement après que cela s'est produit : c'était l'une des possibilités que nous avons envisagées.

Les humains essaient de prédire l'avenir depuis les temps anciens.

Les Chinois avaient le Yi King, tandis que les oracles grecs préféraient chercher des réponses dans les entrailles des animaux.

Aujourd'hui, les agences de renseignement du monde entier s'appuient principalement sur des avis d'experts pour prévoir les événements.

Mais il existe parmi nous des personnes ordinaires qui surpassent régulièrement les experts lorsqu'il s'agit de faire des prédictions précises sur l'avenir.

On les appelle les "superprévoyants". Rassurez-vous, vous qui pensez qu'il s'agit de charlatanisme : il n'y a aucune tromperie.

"Nous ne parlons pas d'une sorte de voyante ou de quelque chose comme ça", souligne David Robson, auteur de "The Intelligence Trap".

Au contraire, les scientifiques ont découvert certains traits de personnalité et des capacités spécifiques.

Crédit photo, Getty Images

"Ce sont des gens qui peuvent prédire, par exemple, si une guerre civile va éclater dans une région troublée ou qui va triompher aux Jeux olympiques", a déclaré M. Robson à l'émission CrowdScience de la BBC.

Ils ont un talent naturel pour examiner les preuves et voir où elles mèneront à l'avenir.

Super-prédicteurs

Le terme "super-prévisionniste" est né d'un tournoi visant à trouver de nouvelles approches de la prévision politique, appelé "Good Judgement Project" et financé par l'Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA).

Sous la direction du politologue Philip E. Tetlock, depuis 2011, l'équipe a invité des milliers de participants de tous les milieux sociaux à tester leurs capacités de prédiction.

Quatre ans, 500 questions et plus d'un million de prédictions plus tard, les 2% les plus performants ont été appelés superprédicteurs.

Crédit photo, Getty Images

Le projet s'est ensuite transformé en une société de prévisions commerciales dirigée par Tetlock, dont les travaux antérieurs avaient montré que les prévisionnistes professionnels n'étaient pas très précis.

Après avoir analysé 82 361 prédictions faites par 284 experts dans des domaines tels que les sciences politiques, l'économie et le journalisme, il a conclu que "des chimpanzés lançant des fléchettes sur des résultats possibles" obtiendraient probablement des résultats similaires, comme il l'a précisé dans son livre "The Political Judgment of Experts" (2005).

Le politologue s'est demandé si ces super-pronostiqueurs, qui ne sont pas arrivés en tant qu'experts, pourraient faire mieux.

Vraiment ouvert d'esprit

La réponse était : oui. Certains d'entre eux avaient une capacité innée à faire des prévisions justes.

Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils avaient de si spécial ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il ne s'agit pas d'être "libéral" mais de ne pas s'accrocher à ses convictions.

"Ils étaient souvent curieux, ils avaient l'esprit ouvert, ils étaient prêts à chercher des preuves et à remettre en question leurs hypothèses, et ils étaient aussi intellectuellement humbles, de sorte qu'ils étaient capables de reconnaître leurs propres préjugés et d'en tenir compte", explique M. Robson.

Il ne s'agissait pas seulement d'écouter ou de lire beaucoup d'opinions, mais d'avoir "la capacité de mettre à jour les prévisions ou les opinions en fonction des informations trouvées... et nous ne pouvons pas tous le faire, car nous sommes souvent très attachés à nos croyances".

"Les superprévoyants sont très doués pour simplement abandonner ce qu'ils avaient pensé être correct et adopter une autre opinion."

"Ils sont distinctifs sur le plan psychologique", a déclaré Tetlock lui-même à la BBC en 2015.

"Si je devais identifier quelque chose en particulier, c'est que, alors que la plupart des gens considèrent leurs croyances comme quelque chose de très précieux qui les définit, voire de sacré, les super-pronostiqueurs ont tendance à considérer leurs croyances comme des hypothèses à tester, à réviser en fonction des preuves."

"Cela signifie qu'ils ont tendance à être meilleurs pour faire des estimations initiales, dès qu'on leur pose une question, mais ils sont encore meilleurs pour mettre à jour ce qu'ils pensent à mesure qu'ils obtiennent plus d'informations, de sorte qu'ils peuvent recalibrer si la probabilité est plus ou moins élevée", a expliqué le politologue.

Mettez-vous à l'épreuve

Ainsi, comme les scientifiques, les superprévoyants considèrent leurs prédictions comme des hypothèses et sont toujours à la recherche de nouvelles informations, évaluant soigneusement ces données et mettant à jour leurs prédictions.

Mais en plus d'être véritablement ouverts d'esprit, ils excellent dans la réflexion analytique.

Se pourrait-il que vous le fassiez aussi ?

Essayez de répondre à cette question de David Robson.

"Le vent souffle de l'est et un train électrique se dirige vers l'ouest. Dans quelle direction cardinale soufflera-t-il la fumée de la locomotive ?"

Crédit photo, Getty Images Légende image, "La fumée du train". Œuvre trouvée dans la collection du Musée Munch, à Oslo.

La réponse, c'est que la fumée ne va dans aucune direction. "J'ai dit que c'était un train électrique."

Un autre ?

Dans ce cas, il s'agit de trois personnes : Jack, Anna et George.

Jack regarde Anne, mais Anne regarde George. Jack est marié, mais George ne l'est pas. Y a-t-il une personne mariée qui regarde une personne célibataire ?

Les choix sont : "Oui", "Non" ou "Impossible à déterminer". La réponse se trouve à la fin de l'article.

"Ce type de questions vise à déterminer si vous suivez simplement votre intuition ou si vous analysez réellement ce qui est dit et le remettez en question", explique M. Robson.

Et voici le problème : vous pouvez penser que lire beaucoup et être analytique est un trait de caractère des personnes très intelligentes, mais ce n'est pas suffisant. Il est intéressant de noter que le fait d'avoir beaucoup de capacités intellectuelles peut vous conduire à de mauvaises conclusions.

"Souvent, plus on est intelligent, plus on est doué pour trouver toutes sortes de raisons et de justifications à ses opinions et repérer les petites divergences dans l'argumentation des autres, pour aller à contre-courant de ce qu'ils disent. Donc le problème est qu'en fait, plus vous êtes intelligent, plus vous êtes doué pour vous tromper vous-même et les autres."

Le 2 %

C'est peut-être une bonne chose que nous ne soyons pas limités par notre capacité intellectuelle, car cela signifie que nous pourrions nous améliorer en tant que prévisionnistes. Mais il y a autre chose à considérer.

Crédit photo, Getty Images

En plus d'un esprit ouvert et d'une pensée analytique, une bonne prévision nécessite ce que l'on appelle une pensée probabiliste.

Et quelqu'un qui l'a, c'est Michael Storey, l'un des premiers membres de ce groupe restreint de 2 % du projet Good Judgement, qui a fait carrière en tant que super-préviseur et qui a ensuite travaillé pour Good Judgement Inc.

"Je suis une personne très curieuse, et c'est probablement ma principale motivation pour la plupart des choses que je fais."

S'adressant à BBC CrowdScience, M. Storey a souligné l'importance d'avoir une perspective extérieure.

"Il y a une théorie selon laquelle si vous êtes trop proche des choses, vous avez tendance à vous tromper davantage. Ce qui se passe, c'est que, sans vous en rendre compte, vous choisissez de prêter attention à une information et d'ignorer les choses qui ne correspondent pas à votre point de vue ; c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation."

Sortir mentalement d'une situation pour prendre en compte l'opinion des autres et se tourner vers le passé pour trouver des exemples peut être très utile.

"Imaginez que vous êtes à un mariage et qu'on vous demande si vous pensez que la relation va durer."

Il est facile de se laisser emporter par la romance et la joie du moment, "et dans la plupart des cas, la fin est heureuse", mais les super-prédicteurs corrigent cette impression en allant au-delà de la réaction immédiate.

"Et quand vous faites cela, vous pouvez faire une évaluation plus sobre et regarder, par exemple, s'ils (les époux) sont plus âgés ou religieux, alors ils sont beaucoup moins susceptibles de se séparer ; vous intégrez donc d'autres facteurs que vous pouvez obtenir de l'extérieur, ceux dont vous êtes proche, et vous obtenez cette perspective extérieure."

Ce que vous feriez, c'est ajuster vos intuitions à l'aide d'informations et d'un élément très important, souligne Storey : la correspondance des modèles.

"Lorsque nous testons les gens pour savoir s'ils sont susceptibles d'être de bons prévisionnistes, nous ne testons pas leur connaissance d'un sujet ou quelque chose comme ça, mais leur capacité à reconnaître des modèles dans des images."

Et si nous ne possédons pas tous ces talents naturels, la bonne nouvelle est que les chercheurs pensent que ces compétences peuvent être acquises. En fait, il existe des cours pour les acquérir.

Pourquoi le faire ?

En effet, même si vous ne prévoyez pas d'événements géopolitiques ou de mouvements boursiers, apprendre à penser de manière analytique et à remettre en question des hypothèses et des croyances peut vous aider à décider si vous devez changer d'emploi, acheter une maison ou investir dans l'entreprise de vos amis.

Jack, Ana et Jorge : la réponse

Comme on ne nous dit rien de l'état civil d'Ana, la réponse semble être "ne peut être déterminé", mais c'est "oui".

Il n'est pas nécessaire de savoir si Ana est mariée ou non.