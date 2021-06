À quoi sert le cérumen et quelle est la meilleure façon de nettoyer nos oreilles ?

il y a une heure

Beaucoup de gens n'aiment pas ça, ils trouvent ça répugnant. Mais la vérité est que le cérumen est une sécrétion naturelle qui a une fonction très importante, et que son nettoyage ne doit pas être pris à la légère.

L'otolaryngologiste britannique Gabriel Weston a fait des recherches sur les meilleures et les pires façons de se nettoyer les oreilles.

Mais avant de nous donner son verdict, elle précise que le cérumen est une substance produite par des glandes situées à l'intérieur de l'oreille et qui a plusieurs fonctions :

Et ajoutez ce fait :

Lorsque nous parlons, mâchons et bougeons nos mâchoires, la cire et les cellules de la peau se déplacent lentement du tympan vers l'ouverture de l'oreille, où elles s'assèchent et tombent généralement.