Covid : pourquoi le nombre de millionnaires dans le monde a augmenté pendant la pandémie

il y a 42 minutes

Et c'est justement en 2020 que le nombre de millionnaires dans le monde a augmenté de 5,2 millions de personnes et dépasse désormais 56 millions dans le monde, selon une enquête de la société suisse de conseil financier Credit Suisse.

La reprise des marchés boursiers et la hausse des prix de l'immobilier ont contribué à accroître la fortune de ces personnes.

Anthony Shorrocks, économiste et auteur du Global Wealth Report, indique que la pandémie a eu un "fort impact à court terme sur les marchés mondiaux", mais que celui-ci "s'est largement inversé à la fin du mois de juin 2020."

"Non seulement la richesse mondiale s'est maintenue face à ces turbulences, mais elle a même augmenté rapidement au cours du second semestre", a-t-il expliqué.

Le secteur de l'immobilier a connu une grande croissance en 2020, lorsque la pandémie a eu ses plus gros impacts dans le monde.

Les chercheurs ont également constaté que le nombre de personnes disposant d'une fortune comprise entre 10 000 et 100 000 dollars a triplé depuis le début du siècle, passant de 507 millions en 2000 à 1,7 milliard à la mi-2020.

Ils ont déclaré que cette augmentation reflétait "la prospérité croissante des économies émergentes, notamment de la Chine, et l'expansion de la classe moyenne dans les pays en développement".

Incitations avec coût par rapport au PIB

Selon Nannette Hechler-Fayd'herbe, responsable des investissements au Credit Suisse, les mesures prises par les gouvernements et les banques centrales pendant la pandémie - comme les programmes visant à fournir des ressources aux personnes et aux entreprises les plus durement touchées ou la baisse des taux d'intérêt - "ont permis d'éviter une crise mondiale de grande ampleur".