Santé: qu'est-ce que le "syndrome du cœur brisé" et pourquoi notre cerveau en est peut-être responsable ?

il y a une heure

La douleur d'une crise cardiaque

Corrélation

Chez les patients atteints du syndrome du cœur brisé, ils ont constaté que la communication entre les régions du cerveau impliquées dans le contrôle des émotions et des réponses corporelles automatiques et inconscientes, telles que les battements du cœur, était moindre.

"Les émotions sont traitées dans le cerveau, il est donc possible que la maladie y prenne naissance et affecte le cœur", explique M. Ghadri.

Cependant, le lien qui explique ce type de relation de cause à effet entre les deux organes n'est pas encore totalement compris, et les scientifiques affirment que des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Comprendre une énigme

"Les personnes atteintes de takotsubo que nous aidons se réjouiront sans doute de ce nouvel effort pour comprendre le rôle que joue le cerveau dans cette affection et pourquoi certaines personnes y sont plus sensibles que d'autres", déclare-t-il.

"Nous espérons que cette recherche conduira à une plus grande attention dans ce domaine et à une plus grande collaboration entre les neuroscientifiques et les cardiologues."