Les molécules du stress qui nous rendent plus enclins au syndrome du cœur brisé

il y a 13 minutes

Identifié pour la première fois au Japon au début des années 1990, ce syndrome ressemble beaucoup à une crise cardiaque dans ses symptômes. Les personnes concernées - principalement des femmes ménopausées - ressentent des douleurs thoraciques, un essoufflement et, dans certains cas, des palpitations, des nausées et des vomissements.

"Les gens vont à l'hôpital en pensant qu'il s'agit d'une crise cardiaque, mais lorsque les médecins examinent le cœur, ils constatent d'abord qu'il n'y a pas d'obstruction (dans les artères), puis ils voient qu'il a pris une forme étrange : la partie supérieure se contracte très intensément, tandis que la partie inférieure semble paralysée", explique à BBC Mundo Sian Harding, professeur de pharmacologie cardiaque au National Heart and Lung Institute de l'Imperial College de Londres et directeur du Imperial Centre for Cardiac Regenerative Medicine.

Adrénaline

Bien que la plupart d'entre eux se rétablissent en quelques jours ou semaines et que les lésions cardiaques laissées derrière eux soient légères par rapport à celles d'une crise cardiaque, le syndrome peut être récurrent et, dans environ 5 % des cas, il peut être fatal.

Selon les résultats de la recherche, une augmentation de ces deux molécules (micro-ARN 16 et micro-ARN 26a) liées au stress, à l'anxiété et à la dépression, rend une personne plus vulnérable au syndrome, car son corps devient plus sensible à l'adrénaline.