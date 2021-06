Luis Enrique : tragédie et impitoyabilité derrière le parcours du manager espagnol jusqu'à l'Euro 2020

By Guillem Balague

Spanish football writer

il y a 17 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Luis Enrique a pris les rênes de l'Espagne après son élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018.

En juin 2019, moins d'un an après avoir pris les rênes de la sélection espagnole, Luis Enrique a annoncé qu'il allait partir pour des raisons personnelles.

Il a ensuite été révélé que sa fille adorée Xana avait contracté un cancer des os, et sa mort deux mois plus tard, à l'âge de neuf ans, a tout relativisé.

Luis Enrique s'est renfermé sur lui-même - ce qui n'est pas anormal - alors que lui et sa famille s'efforçaient d'accepter leur perte.

Il s'est retiré de WhatsApp parce qu'il ne voulait pas partager ses sentiments avec beaucoup de monde, mais il est resté en contact avec la Fédération espagnole de football tout au long du processus.

Son poste a été occupé par son collègue de longue date, Robert Moreno, un homme qui l'avait accompagné depuis le début de sa carrière d'entraîneur, au Barcelona B en 2008. Moreno avait été son assistant à la Roma, au Celta Vigo, à l'équipe première de Barcelone, puis en Espagne.

Moreno a pris la relève alors que les qualifications pour l'Euro 2020 étaient déjà en cours et a dirigé l'équipe vers une campagne invaincue.

Puis, cinq mois après avoir annoncé son départ temporaire, Luis Enrique est revenu.

Moreno avait dit qu'il "s'effacerait" pour son ami quand il voudrait revenir, mais la transition a été loin d'être facile.

Les deux hommes se sont brouillés.

Luis Enrique a été réintégré - et a rapidement congédié Moreno.

Lors d'une réunion, Luis Enrique a eu le sentiment que leur synergie avait disparu, que leurs objectifs étaient désormais différents, que Moreno ne pouvait plus être son assistant.

Lors d'une conférence de presse, il a déclaré que Moreno avait voulu rester en poste pour l'Euro 2020, et qu'une telle demande est déloyale.

"Moreno a travaillé dur pour cela et il est très ambitieux, ce qui est une qualité que j'admire beaucoup", a-t-il dit lors de la conférence de presse marquant son retour.

"Cependant, je crois que ses actions étaient déloyales parce que je ne ferais pas cela et je ne veux personne dans mon équipe avec ces caractéristiques."

Luis Enrique a estimé que Moreno avait poussé le bouchon trop loin.

Mais le manager de l'Espagne est un personnage bien plus complexe qu'il n'y paraît.

Son personnage public - façonné par ses affrontements parfois tortueux avec les médias - contraste fortement avec la façon dont il est perçu par ses proches.

La vie a durement frappé Luis Enrique et, bien que personne ne puisse jamais voir la douleur que les gens portent en eux, il n'a pas perdu sa passion ni son attitude positive.

Sa devise est : "Soyez plus courageux que jamais."

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Espagne a débuté sa campagne de l'Euro 2020 contre la Suède. La Pologne est la suivante, puis la Slovaquie

On dit souvent que, partout où Luis Enrique a exercé son métier d'entraîneur, les séances d'entraînement d'avant-saison, éprouvantes pour les nerfs et les poumons, montrent invariablement que le membre le plus en forme de l'équipe est le manager lui-même.

C'est dans les Asturies, ce pays magnifique et intimidant où il est né et a grandi, sur la côte nord de l'Espagne, qu'ils se forment.

En tant que joueur comme en tant qu'entraîneur, il a toujours été obsédé par la forme physique de pointe. Et cela va bien au-delà du football.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les concurrents s'affrontent au Marathon des Sables en 2008 - l'année où Luis Enrique faisait partie du peloton.

Il aime le surf, la natation, la course d'endurance et les longues randonnées à vélo sur les pics d'Europe en Espagne.

En 2007, il a relevé le défi de l'Ironman de Francfort : 2,4 miles à la nage, 118 miles à vélo et un marathon complet.

L'année suivante, il a participé au légendaire Marathon des Sables, une course de 155 miles sur six jours dans le désert du Sahara.

Mais ce serait une erreur de penser que cette obsession définit son style d'entraînement. C'est plutôt le reflet de sa riche formation footballistique.

Milieu de terrain ou attaquant à l'époque, Luis Enrique a fait ses débuts en 1988 avec le Sporting Gijon, dans sa ville natale, avant de rejoindre le Real Madrid trois ans plus tard.

Bien qu'il ait remporté un titre de champion et la coupe d'Espagne dans la capitale, il ne s'est jamais senti aimé par les supporters et les dirigeants madrilènes - et c'est ainsi qu'en 1996, il est parti pour le rival de toujours, le FC Barcelone, sur un transfert gratuit.

Après avoir surmonté la méfiance initiale des supporters du Barça, il est nommé capitaine et remporte deux championnats, deux coupes et une Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe avant de prendre sa retraite en 2004.

Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne se lance dans l'entraînement. Pendant cinq ans, il a partagé le vestiaire blaugrana avec Pep Guardiola.

Ils avaient une connexion spéciale et parlaient de football pendant des heures, des conversations qui ont contribué à former leur vision d'un style évolué basé sur le Barcelone de Johan Cruyff.

Lorsque Luis Enrique était en lice pour ce qui aurait été son premier poste d'entraîneur - au modeste Nastic de Tarragone, aujourd'hui en troisième division, mais qui a fait partie de la Liga en 2006-2007 - il avait prévu que Guardiola serait son second, mais il n'a finalement pas obtenu le poste.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Old Trafford, 1998 : le Barça et Manchester United se sont rencontrés en phase de groupe de la Ligue des champions. Luis Enrique a marqué un penalty dans un match nul 3-3.

Le style de Luis Enrique est à l'image de sa personnalité : naturellement offensif, compétitif, intransigeant et d'une passion contagieuse.

Il a soif de vivre et croit fermement qu'il faut en profiter au maximum, mais toujours dans un cadre bien pensé.

Il sait exactement comment il veut jouer, ce qu'il attend de chaque individu à chaque phase du jeu et comment créer les meilleures conditions pour qu'ils soient à la hauteur.

Ses équipes sont à l'image du joueur qu'il était : dans leur élément lorsqu'elles prennent l'initiative et contrôlent le jeu par des liaisons et des passes, mais toujours prêtes à attaquer de manière plus directe si elles en ont la possibilité.

Il préfère exercer un pressing agressif dans la moitié de terrain adverse, en essayant de récupérer le ballon dès que possible, mais il est également prêt à défendre en un contre un à l'arrière si le jeu l'exige.

C'est un style sur lequel il a insisté partout où il a entraîné, en remontant jusqu'à son premier rôle à Barcelone B - de 2008 à 2011, trois années qui ont coïncidé avec l'arrivée de Guardiola à la tête de l'équipe première - lorsque certaines de ces tactiques étaient encore en cours d'élaboration et reproduites par les deux équipes du Barça.

Il a introduit un certain nombre de nouvelles pratiques, notamment l'observation de l'entraînement depuis une plate-forme surélevée plutôt que depuis le sol, un travail de gymnastique révolutionnaire et l'accent mis sur l'importance d'une alimentation adaptée.

Bien que cela soit devenu monnaie courante, il a été l'un des premiers entraîneurs à comprendre l'importance de la nutrition.

Les idées lui viennent après des heures de réflexion, autre exemple de son obsession.

Mais comme il a du mal à se déconnecter, il a fini par reconnaître l'importance d'essayer au moins de le faire - et pour cela, il est aidé par le psychologue de son équipe, Joaquin Valdes.

Valdes a créé des déclencheurs et des habitudes pour l'aider à se reposer, tout en le préparant à être au top mentalement et physiquement.

Mais les vieilles habitudes ont la peau dure et il est toujours invariablement le premier à arriver au terrain d'entraînement le matin et le dernier à le quitter l'après-midi.

Bien que sa tête soit toujours pleine de détails, il a appris l'importance de réduire au minimum les messages qu'il veut faire passer à ses joueurs, tant pour les questions sur le terrain que pour le comportement en dehors, simplement parce que cela garantit leur attention.

Il travaille également dur pour améliorer son anglais - notamment en écoutant régulièrement le podcast Football Daily de la BBC - afin de se préparer à un rôle très convoité en Premier League à un moment donné de sa carrière.

Mais le poste en Espagne était celui dont il avait toujours rêvé.

Le 9 juillet 2018, ce rêve est devenu réalité, mais probablement pas de la manière dont il l'aurait voulu.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Espagne a débuté sa campagne de l'Euro 2020 contre la Suède. La Pologne est la suivante, puis la Slovaquie

Julen Lopetegui a été licencié deux jours avant le match d'ouverture de la Coupe du monde, lorsqu'il est apparu qu'il avait accepté de devenir l'entraîneur du Real Madrid immédiatement après le tournoi, laissant le directeur sportif Fernando Hierro essayer de stabiliser le navire. Cela n'a pas fonctionné.

L'équipe a été éliminée en huitième de finale par la Russie, pays organisateur.

Pour une équipe d'Espagne qui cherche à retrouver la force irrésistible qui l'a menée à deux titres consécutifs de champion d'Europe et à la Coupe du monde 2010, Luis Enrique était le choix évident.

Ses trois saisons en tant qu'entraîneur du FC Barcelone, depuis 2014, avaient été marquées par des succès significatifs : Il avait été l'architecte d'un triplé championnat, coupe et Ligue des champions lors de sa première saison au Barca, ajoutant un double national lors de sa deuxième.

Un peu plus d'un an après avoir quitté le Nou Camp, il était désormais à la tête de l'équipe nationale, mais la tragédie le guettait.

Lentement, il a commencé à retrouver la force nécessaire pour l'aider à faire face à la mort de sa petite fille en 2019, et à profiter du travail pour lequel il a une telle passion.

Travailler en tant qu'entraîneur international, plutôt que d'avoir à gérer les humeurs quotidiennes au niveau du club, lui a permis de passer le temps dont il a besoin avec sa famille et ses amis.

Et pour l'Espagne, son retour a apporté de l'ordre et du professionnalisme, créant une dynamique positive où chacun se sent responsabilisé.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Luis Enrique photographié avec Sergio Ramos avant son premier match en tant que coach de l'Espagne en 2018 - une victoire 2-1 contre l'Angleterre à Wembley. Ramos n'a pas été retenu pour l'Euro 2020.

Luis Enrique peut-il mener son pays à la gloire lors de l'Euro cet été ?

Il pense avoir à sa disposition environ 35 à 40 joueurs d'un niveau similaire. Historiquement, la plupart des joueurs espagnols sont issus du Real Madrid et du FC Barcelone. Pas cette fois-ci.

Pour la première fois, pas un seul joueur du Real Madrid n'a été sélectionné, et seulement trois du FC Barcelone.

Pour mettre cela en perspective, sur les 23 joueurs de la sélection pour la Coupe du monde 2018, pas moins de 10 (43,5%) venaient des deux géants espagnols.

Son effectif mêle vétérans et jeunes joueurs, des talents passionnants comme Pedri, 18 ans, et Ferran Torres, 21 ans, aux côtés de vétérans comme Cesar Azpilicueta, 31 ans, capitaine de Chelsea, et l'expérimenté Sergio Busquets, 32 ans.

Un autre nouveau visage est celui du défenseur de Manchester City, Aymeric Laporte, qui avait refusé de représenter l'Espagne par le passé, déclarant que son objectif était de jouer au niveau supérieur en France.

Mais le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, ayant choisi à plusieurs reprises de ne pas le faire jouer, et la Fifa ayant approuvé son changement de nationalité, Laporte est désormais éligible pour l'Espagne et a débuté le match d'ouverture frustrant contre la Suède (0-0).

Bien qu'elle ait dominé le football mondial entre 2008 et 2012, l'Espagne n'a même pas été près de remporter l'un des trois tournois majeurs qui ont eu lieu depuis.

Si tout se passe bien cet été, Luis Enrique sera un héros. Si tout se passe très mal, les médias s'en donneront à cœur joie.

Mais depuis quelque temps déjà, l'homme de 51 ans est convaincu que ce qu'il dit devant les caméras ou les micros n'a pas d'importance, car la plupart des journalistes, selon lui, ne cherchent qu'à obtenir un extrait ou un moment de controverse.

C'est pourquoi ses relations avec les médias sont, au mieux, tendues - et il n'accorde plus d'interviews individuelles.

Par le passé, il n'a jamais ressenti le besoin de faire les bons bruits à la presse ou de faire des pieds et des mains pour l'apaiser.

"Si vous n'aimez pas mon style, je m'en fous", rétorque-t-il à un groupe de journalistes.

Un autre journaliste qui l'interrogeait sur une conversation qui aurait eu lieu dans le vestiaire s'est vu répondre : "Vous avez encore 15 ans de compétition dans les catégories inférieures avant que nous puissions vous faire entrer dans l'équipe première. Quand vous serez un joueur de l'équipe première, alors vous découvrirez les discussions données par l'entraîneur."

Mais à la décharge des médias, le black-out d'information qu'il s'est imposé pendant la maladie de sa fille a été strictement respecté et a démontré de leur part une preuve de compassion.

Luis Enrique lui-même a un petit groupe de journalistes qu'il connaît et en qui il a confiance, qu'il compte parmi ses amis et qui, ces derniers temps, ont été convaincus par le département des médias de l'équipe nationale, et il a certainement fait des efforts pour jeter des ponts, en essayant de se montrer plus accueillant et moins conflictuel.

Tout cela n'aura que peu d'importance par rapport à ce qui se passera sur le terrain. Mais de toute façon, il y a peu de chances que Luis Enrique change.