Covid : avons-nous besoin de savoir d'où il vient ?

Par Britt Yip et Valeria Perasso

BBC World Service

il y a 40 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les chercheurs ont effectué des missions de collecte d'échantillons de chauves-souris dans le but de comprendre les origines du Covid-19

Une étude "opportune, transparente, dirigée par des experts et fondée sur des données scientifiques" : voilà ce que les dirigeants du G7 disent vouloir de la part des scientifiques qui se penchent sur les origines du virus à l'origine de la Covid-19.

Ce n'est pas la première fois que des dirigeants politiques puissants expriment leur soutien à une enquête visant à découvrir l'origine du virus responsable de la pandémie actuelle.

Le président américain Joe Biden a récemment ordonné à ses responsables du renseignement de redoubler d'efforts et de présenter un rapport dans 90 jours, en examinant notamment en détail la possibilité que le coronavirus provienne d'un laboratoire chinois.

L'hypothèse controversée de la fuite d'un laboratoire, autrefois rejetée par beaucoup comme une théorie marginale de la conspiration, a récemment refait surface, compliquant les relations déjà difficiles entre la Chine et l'Occident,

La Chine a rejeté à plusieurs reprises cette théorie, la qualifiant de "campagne de diffamation" et d'argument de "rejet de la responsabilité" de la part des pays occidentaux.

Et un an et demi après le premier signalement du Covid-19 à Wuhan, la question de savoir comment le virus est apparu reste un mystère.

Quelle est la science derrière cette quête - et pourquoi est-il important d'aller au-delà de la politique et de trouver les origines du virus ?

Crédit photo, Reuters Légende image, La Chine a vivement rejeté un rapport selon lequel trois chercheurs du laboratoire de Wuhan étaient tombés malades du virus à l'automne 2019

Ce que nous savons... et ce que nous ne savons pas

Le virus SRAS-CoV-2 a été détecté pour la première fois en Chine fin 2019 et, en juin 2021, il s'était répandu dans le monde entier, provoquant plus de 178 millions de cas confirmés et 3,9 millions de décès.

Certains des premiers cas étaient liés à un marché humide de la ville de Wuhan, où le premier foyer d'infections Covid-19 a été enregistré.

Au cours des derniers mois, les scientifiques sont parvenus à un large consensus sur le fait que le virus s'est propagé à la suite d'un "débordement zoonotique", c'est-à-dire un "saut viral" des animaux infectés vers l'homme, avant de devenir hautement transmissible d'homme à homme.

Toutefois, une autre théorie suggère que le virus se serait échappé d'un important centre de recherche biologique situé relativement près du marché, le Wuhan Institute of Virology (WIV), où des scientifiques étudient les coronavirus chez les chauves-souris depuis plus de dix ans.

Au début de la pandémie, cette affirmation controversée a été promue par le président américain de l'époque, Donald Trump. Certains sont allés jusqu'à suggérer qu'elle aurait pu être fabriquée par l'homme pour être utilisée comme une arme biologique.

Depuis, la recherche a fourni des preuves contre l'idée d'un virus fabriqué par l'homme.

"Les théories sur une hypothétique origine artificielle du SRAS-CoV2 ont été complètement discréditées", a écrit un groupe de scientifiques dans l'American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, en juillet dernier.

Le virus ne contient pas les "empreintes génétiques ou les séquences génétiques qui auraient été "fabriquées" à partir de virus préexistants", ont-ils constaté.

Crédit photo, EPA Légende image, Les dirigeants du G7 ont demandé une nouvelle enquête Covid-19 lors de leur dernier sommet, tenu en Angleterre à la mi-juin

Le Dr Anthony Fauci, responsable des maladies infectieuses aux États-Unis, a lui aussi récemment discrédité cette notion, en déclarant que "les Chinois ont délibérément conçu quelque chose pour pouvoir se tuer... Je pense que c'est un peu tiré par les cheveux".

Pourtant, l'idée selon laquelle le virus pourrait s'être répandu accidentellement à la suite d'un incident de laboratoire non divulgué a récemment gagné du terrain.

La quête de l'origine

Certains scientifiques sont favorables à l'idée d'examiner les deux théories concurrentes - la fuite en laboratoire d'un virus prélevé à l'origine dans la nature, ou la propagation zoonotique naturelle (par laquelle les infections peuvent s'être propagées des chauves-souris aux humains, directement ou via un animal intermédiaire tel que le pangolin ou un autre mammifère non encore identifié).

La première hypothèse "reste une possibilité valable qui ne doit pas être écartée", ont écrit en mars des scientifiques d'Autriche, du Japon, d'Espagne, du Canada, des États-Unis et d'Australie.

L'Organisation mondiale de la santé a envoyé un groupe d'experts en Chine au début de l'année pour faire toute la lumière sur cette affaire, mais le rapport qu'ils ont rédigé n'a tiré aucune conclusion sur l'origine du virus du SRAS-CoV-2 et, pour beaucoup, a suscité plus de questions que de réponses.

En mai, 18 scientifiques éminents ont cosigné une lettre dans la revue Science, dans laquelle ils plaident en faveur de la poursuite des recherches.

Ils ont écrit : "nous devons prendre au sérieux les hypothèses relatives à la propagation naturelle et en laboratoire jusqu'à ce que nous disposions de données suffisantes".

Ils soulignent également qu'"une enquête digne de ce nom doit être transparente, objective, fondée sur des données" et "soumise à un contrôle indépendant".

Le professeur Akiko Iwasaki, immunologiste à la faculté de médecine de Yale, est l'un des auteurs de la lettre.

Crédit photo, Dan Renzetti Légende image, Le professeur Akiko Iwasaki a étudié la manière dont notre système immunitaire réagit au SRAS-CoV-2

Elle est catégorique : comprendre l'origine de ce virus est d'une importance vitale pour prévenir de futures pandémies.

"S'il s'avère que le virus est passé directement de la chauve-souris à l'homme, nous devons mettre en place des mesures pour minimiser les contacts futurs et renforcer la surveillance de l'infection par le virus chez les humains qui ont des contacts connus avec des chauves-souris", a-t-elle déclaré à la BBC.

Parallèlement, "si le virus a accidentellement fui d'un laboratoire, nous devons examiner de plus près comment cela s'est produit et mettre en place davantage de mesures de sécurité pour prévenir de tels accidents."

Le professeur David Robertson, virologue à l'université de Glasgow, est du même avis.

"Même si l'institut de Wuhan était impliqué, nous devons encore savoir d'où venait le virus, où ils l'ont obtenu. Mais les virus qu'ils traitaient (avant la pandémie) ne sont pas assez proches du SRAS-Cov-2 pour qu'ils en soient l'origine", a déclaré le professeur Robertson à la BBC.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le Covid-19 a causé 3,8 millions de décès dans le monde en un peu plus de 18 mois

Il refuse de traiter "la théorie de la fuite en laboratoire et les origines naturelles comme si elles étaient équivalentes".

Si les deux scénarios sont possibles, dit-il, l'origine naturelle est beaucoup plus probable.

Sur la base des indices scientifiques disponibles à ce jour, la plupart des scientifiques, comme le professeur Robertson, privilégient actuellement l'idée d'un événement naturel. Pourtant, une minorité de personnes affirment que les preuves à l'appui de la théorie de la fuite en laboratoire sont faibles uniquement parce qu'elles n'ont pas été explorées en profondeur.

Crédit photo, Reuters

Événement naturel ou accident de laboratoire ? - Les arguments

Pour les partisans de la contagion, l'histoire de l'épidémiologie en fournit la preuve : la plupart des maladies infectieuses commencent par un tel "saut" non assisté d'un virus de la nature - comme ce fut le cas pour la grippe, le VIH, Ebola ou Mers.

Et la présence de coronavirus capables d'infecter des personnes chez les chauves-souris chinoises avait déjà été bien documentée avant la pandémie, en partie grâce aux recherches du laboratoire de Wuhan.

Les théoriciens de la fuite du laboratoire, en revanche, considèrent qu'il est suspect que l'épidémie initiale se soit produite dans une ville qui abrite précisément plusieurs centres de haute sécurité hébergeant des coronavirus dangereux.

Ils citent un rapport des services de renseignement américains selon lequel trois scientifiques du WIV seraient tombés malades à l'automne 2019, avant que le virus ne commence à se propager - une affirmation que les autorités chinoises ont fermement démentie.

Plus significativement, la théorie de la fuite en laboratoire se nourrit du fait que le coronavirus le plus similaire au Sars-CoV-2 qui a été détecté dans la nature, connu sous le nom de RaTG13, ne partage que 96 % de son génome - alors pourquoi un parent plus proche n'a toujours pas été trouvé chez un animal 18 mois plus tard, demandent-ils.

Arrêtez les futures pandémies !

Alors que le bilan humain continue de s'alourdir, la plupart des scientifiques soutiennent la quête des origines comme moyen d'empêcher de futures pandémies de se produire.

Comme l'a écrit Josh Fischman, rédacteur en chef de Scientific American, dans un article récent, "il existe beaucoup plus de virus pathogènes", de sorte que l'obtention d'une réponse serait "très importante, car le fait de savoir comment une pandémie d'origine virale commence attire notre attention sur la prévention de situations similaires".

Et ces découvertes n'auraient pas seulement un impact sur la médecine et la santé publique. La découverte des origines de ce que l'on appelait autrefois "le virus chinois" pourrait contribuer à démystifier les stéréotypes et à éviter les hypothèses racistes.

"La spéculation sans faits selon laquelle des scientifiques chinois négligents ont libéré un virus, qui était courante dans l'administration Trump, a alimenté une formidable vague de racisme anti-asiatique aux États-Unis, contribuant à des centaines d'actes de violence", a écrit M. Fischman.

Il pourrait y avoir des implications à long terme pour la production économique et la recherche scientifique également.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Démystifier les mythes à l'aide de la science peut également aider à combattre les stéréotypes racistes associés à la pandémie

Une propagation zoonotique confirmée pourrait conduire à une réglementation plus stricte des marchés humides, très populaires en Asie, ainsi qu'à de nouvelles directives pour l'élevage et l'exploitation commerciale de la faune sauvage.

Si, au contraire, l'hypothèse d'une fuite en laboratoire se vérifie, elle remettra en question certaines des hypothèses sur lesquelles repose la recherche de haut niveau aujourd'hui - en particulier les expériences dites de "gain de fonction", qui consistent à rendre un agent pathogène plus dangereux pour simuler différents scénarios d'épidémie. Cette étude pourrait également déboucher sur une nouvelle réglementation des laboratoires de biosécurité, réclamée depuis longtemps par les experts du monde entier.

La Chine a également avancé une autre théorie, selon laquelle le coronavirus pourrait être entré dans le pays dans une cargaison de viande congelée, une proposition qui est soutenue par les recherches de l'un de ses principaux virologues.

Si cette théorie devait être confirmée, elle aurait certainement des répercussions sur le commerce international, le transport des aliments et d'autres entreprises commerciales.

Aurons-nous un jour une réponse définitive ?

Par définition, la science se corrige : à mesure que de nouvelles preuves font surface, les anciennes théories sont constamment révisées et renversées.

Il se peut donc que nous ne parvenions jamais à une réponse définitive, et même si nous y parvenons, il faut souvent de nombreuses années pour déterminer l'origine des nouvelles maladies.

Crédit photo, Professor David Robertson Légende image, Le professeur David Robertson a fait des recherches sur les origines du VIH

Par exemple, les origines de la chauve-souris du SRAS n'ont été confirmées qu'en 2017, 15 ans après l'épidémie qui a tué quelque 800 personnes.

Le professeur Robertson s'appuie sur son expérience dans la recherche des origines du VIH, le virus de l'immunodéficience humaine qui cause le sida.

Le VIH a attiré l'attention du monde entier dans les années 1980 et a depuis infecté environ 76 millions de personnes. Malgré des recherches inlassables, ce n'est qu'au milieu des années 2000 que l'origine du virus a été liée aux chimpanzés sauvages.

"Au départ, il y avait très peu d'échantillons de chimpanzés atteints du VIH1, il a fallu beaucoup de temps pour savoir où prélever des échantillons", explique le virologue.

Il pense que la recherche pourrait être aussi ardue cette fois-ci, car "d'autres coronavirus ont été découverts au Yunnan, en Chine, et de nouveaux virus en Asie du Sud-Est".

Surtout, les preuves disponibles autour du virus SRAS-CoV-2 "n'ont pas changé depuis le printemps 2020", comme l'écrit le journaliste scientifique Adam Rogers.

"Ces preuves ont toujours été incomplètes et pourraient ne jamais être complètes", a-t-il écrit dans un article câblé.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il a souvent fallu des années pour déterminer l'origine des nouvelles maladies, et le Covid-19 pourrait ne pas faire exception

"L'histoire et la science suggèrent que le saut de l'animal est bien plus probable que la fuite du labo. Il s'agit donc maintenant de savoir comment les gens formulent leurs opinions à partir des preuves minables dont nous disposons."

C'est pourquoi cette quête ne pourra jamais échapper aux politiques qui l'ont façonnée depuis le début, affirme M. Rogers.

"Tout effort bien intentionné pour comprendre l'origine du virus peut être transformé en outil politique", estime le professeur Iwasaki.

Nombreux sont ceux qui sont d'accord avec elle, et le processus risque de mettre davantage à mal les relations entre les États-Unis et la Chine dans les années à venir.

"Je suis bien consciente des conséquences potentielles d'un jeu de reproches, surtout en tant que femme scientifique asiatique. La dernière chose que nous voulons faire est de susciter davantage de haine anti-asiatique."

Labo contre ligne de front

Il y a ensuite une question qui préoccupe les scientifiques du monde entier : une enquête sur l'origine du virus peut-elle réellement créer des environnements de recherche plus sûrs ?

Même si une fuite en laboratoire est prouvée et que de nouvelles mesures de sécurité sont mises en place, on ne peut pas garantir que cela ne se reproduira pas, avertissent les experts.

Par le passé, des virus et d'autres germes se sont échappés d'installations de recherche et ont infecté des êtres humains, comme dans le cas de la grippe russe en 1977 et des épidémies de SRAS en 2004. Le risque semble être inhérent au travail de laboratoire de haute sécurité, très nécessaire pour faire progresser la science et la médecine.

Et alors que la pandémie continue de tuer, certains affirment que si la recherche des origines du virus est importante, elle n'est pas une priorité.

Crédit photo, Marie-Marcelle Deschamps Légende image, En tant que travailleur de première ligne, le Dr Deschamps estime que la communauté scientifique devrait se concentrer sur autre chose pour l'instant

"En tant que médecin, ma priorité est de sauver des vies", déclare le docteur Marie-Marcelle Deschamp, qui s'occupe des patients atteints du virus Covid-19 dans une clinique de Port-au-Prince, en Haïti, où les cas ont récemment triplé.

Les scientifiques ont des tâches plus urgentes, dit le médecin de première ligne, qui dirige le groupe de santé à but non lucratif Gheskio.

"Nous avons des ressources limitées et je dois empêcher les gens d'être infectés, donc de manière réaliste, connaître les origines du virus ne m'aidera pas immédiatement à faire mon travail", a déclaré le Dr Deschamp à la BBC.

À long terme, cependant, elle convient que le fait d'avoir plus de certitudes pourrait aider à prévenir une autre urgence sanitaire mondiale.