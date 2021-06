Covid : les scientifiques disent qu'il est trop tôt pour déterminer le risque de la variante Delta plus

Soutik Biswas

Correspondant en Inde

il y a 54 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, La souche Delta serait responsable de la deuxième vague d'infections mortelles

L'Inde a classé une nouvelle variante du coronavirus identifié pour la première fois en Europe comme une "variante préoccupante", mais il est trop tôt pour dire si elle représente une menace importante.

Selon le ministère indien de la santé, des études ont montré que la variante dite Delta plus - également connue sous le nom de AY.1 - se propage plus facilement, se lie plus facilement aux cellules pulmonaires et est potentiellement résistante au traitement par anticorps monoclonal, une perfusion intraveineuse puissante d'anticorps visant à neutraliser le virus.

Cette variante est apparentée à la variante Delta, déjà préoccupante, qui a été identifiée pour la première fois en Inde l'année dernière et qui serait à l'origine de la deuxième vague d'infections mortelles de cet été en Inde.

Le ministère de la santé indique que la variante Delta plus, découverte pour la première fois en Inde en avril, a été détectée dans une quarantaine d'échantillons provenant de six districts de trois États - Maharashtra, Kerala et Madhya Pradesh. Au moins 16 de ces échantillons ont été trouvés dans le Maharashtra, l'un des États les plus durement touchés par la pandémie.

La souche Delta plus a également été détectée dans neuf autres pays - États-Unis, Royaume-Uni, Portugal, Suisse, Japon, Pologne, Népal, Russie et Chine - par rapport à la souche Delta originale, hautement contagieuse, qui s'est maintenant répandue dans 80 pays.

Les virus mutent tout le temps et la plupart des changements sont sans conséquence. Certaines sont même néfastes pour le virus. Mais d'autres peuvent rendre la maladie plus infectieuse ou plus menaçante - et ces mutations ont tendance à dominer.

Une mutation passe du statut de "variante d'intérêt" à celui de "variante préoccupante" (VOC) lorsqu'elle répond à au moins un des critères suivants : facilité de transmission, maladie plus grave, neutralisation réduite par les anticorps ou efficacité moindre des traitements et des vaccins.

Mais d'éminents virologues ont remis en question l'étiquetage de Delta plus comme variante préoccupante, affirmant qu'il n'y avait pas encore de données prouvant que cette variante était plus infectieuse ou entraînait une maladie plus grave que les autres variantes.

"Il n'existe pas encore de données permettant d'étayer l'allégation de variante préoccupante", a déclaré le Dr Gagandeep Kang, virologue et première femme indienne à être élue membre de la Royal Society of London.

"Vous avez besoin d'informations biologiques et cliniques afin d'examiner s'il s'agit vraiment d'une variante préoccupante."

Cela signifie que l'Inde a besoin de plus de données pour déterminer si la variante est neutralisée par les anticorps générés par les vaccins disponibles ou par une infection par une autre variante du coronavirus.

Elle a également besoin de données approfondies sur l'augmentation de la transmissibilité, les échecs de diagnostic - les tests de routine ne détectant pas la variante - et si la variante provoque une maladie plus grave.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des centaines de milliers de génomes viraux ont été analysés dans le monde entier

"Il faut étudier quelques centaines de patients atteints de cette maladie et de cette variante et déterminer s'ils présentent un risque de maladie plus important que le variant ancestral", a déclaré le Dr Kang.

La variante Delta plus contient une mutation supplémentaire appelée K417N sur la pointe du coronavirus, que l'on retrouve dans les variantes Beta et Gamma, découvertes pour la première fois en Afrique du Sud et au Brésil respectivement (Beta a été liée à une augmentation des hospitalisations et des décès lors de la première vague d'infections en Afrique du Sud, tandis que Gamma a été estimée hautement transmissible).

Même avec 166 exemples de Delta plus partagés sur GISAID, une base de données mondiale de partage ouvert, "nous n'avons pas beaucoup de raisons de penser qu'il est plus dangereux que le Delta original", selon le Dr Jeremy Kamil, virologue au Centre des sciences de la santé de l'Université d'État de Louisiane à Shreveport.

"Delta plus pourrait avoir un léger avantage pour infecter et se propager entre les personnes qui ont déjà été infectées plus tôt pendant la pandémie ou qui ont une immunité vaccinale faible ou incomplète", m'a dit le Dr Kamil.

"Je garderais mon calme. Je ne pense pas que l'Inde ou qui que ce soit d'autre dans le monde ait publié ou accumulé suffisamment de données pour distinguer le risque de la variante dite Delta plus comme étant plus dangereux ou inquiétant que la variante Delta originale."

Le Dr Anurag Agarwal, directeur du CSIR-Institut de génomique et de biologie intégrative (IGIB) basé à Delhi, l'un des 28 laboratoires indiens impliqués dans le séquençage du génome, a déclaré que "toutes les lignées de la variante Delta sont des variantes préoccupantes", et qu'il n'y avait donc rien d'inhabituel à étiqueter Delta plus comme tel.

"Nous ne disposons pour l'instant d'aucun indicateur montrant que Delta plus devrait susciter une quelconque inquiétude ou panique en matière de santé publique. Nous ne voyons rien d'inquiétant pour l'instant. Nous suivons la situation de près et nous renforçons toutes les mesures de santé publique", a-t-il déclaré.

Le Dr Kamil a déclaré que le gouvernement indien "préfère réagir de manière excessive maintenant plutôt que de paraître désemparé plus tard, comme ce fut le cas avec la variante Delta".

La plupart des scientifiques affirment que l'Inde n'a pas réussi à séquencer suffisamment d'échantillons pour détecter la variante qui a alimenté une deuxième vague massive d'infections au Covid en Inde en avril et mai.

"Je ne suis pas excessivement inquiet. Mais il est juste de garder un œil sur la variante".