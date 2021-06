Bien-être: la posture correcte pour la toilette et autres conseils sur les soins du plancher pelvien

Raquel Leirós Rodríguez

The Conversation*

il y a 11 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Savez-vous quelle est la position idéale lorsque vous allez aux toilettes ?

Les maladies urogynécologiques et sexuelles résultant d'altérations musculaires du périnée ont gagné en visibilité ces dernières années. En partie grâce aux témoignages transmis par des femmes populaires et ayant réussi dans leur profession, comme les actrices Kate Winslet et Whoopi Goldberg, ou la chanteuse Katy Perry.

Jusqu'à récemment - et encore aujourd'hui dans certains segments de la population - la symptomatologie féminine liée à l'incontinence d'urine et/ou de gaz, à la gêne lors des rapports sexuels ou aux altérations corporelles telles que le prolapsus était ignorée et réduite au silence.

Toutefois, ces derniers temps, la sensibilité à l'égard de ces problèmes s'est accrue et de nombreuses femmes sont conscientes qu'il s'agit de pathologies ou de symptômes traitables et curables.

Cela ne signifie pas qu'il n'est pas encore nécessaire d'informer et de sensibiliser les gens à l'importance de la prévention dès le plus jeune âge.

Cela aidera les femmes à détecter précocement les altérations mineures, à réduire l'incidence et la prévalence de ces pathologies et, en définitive, à améliorer leur qualité de vie.

En plus de réduire les coûts pour le système de santé.

Le contrôle du périnée

Tout d'abord, les femmes doivent savoir que leur périnée, comme tout autre groupe de muscles, doit être contracté et détendu à la demande.

Le fait que cette possibilité soit présente indique que la représentation de la musculature périnéale dans le schéma corporel est préservée.

À des fins pratiques, un test simple de ce phénomène est que, lorsque l'on contracte volontairement le périnée, on ne doit pas ressentir de changements de tension dans les fesses, les adducteurs (intérieur des cuisses) et/ou l'abdomen.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est important d'être conscient du périnée.

Dans ces zones se trouvent les trois grands groupes musculaires qui agissent souvent comme des "parasites" de la contraction périnéale.

Parasites car ils ne doivent pas être activés, car ils n'augmentent pas vraiment la continence, mais ils trompent la personne en lui donnant l'impression qu'elle contracte correctement ses muscles.

Les habitudes quotidiennes

Au quotidien, il est fortement recommandé de sensibiliser les gens à l'importance des bonnes habitudes d'hygiène mictionnelle.

La première et la plus simple est de respecter le "voiding call". C'est-à-dire d'aller aux toilettes quand on en ressent le besoin sans le reléguer jusqu'à ce qu'on ne puisse plus se retenir.

Et une fois cet appel respecté, la miction doit être passive et complète : aucune force active ne doit être utilisée pour évacuer et il faut attendre que la vessie se soit complètement vidée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il n'est pas conseillé de reléguer le "voiding call".

Il est également déconseillé d'utiliser le "stop-pipe" ou le stop-test.

Cette technique consiste à interrompre volontairement le flux mictionnel pour le reprendre après quelques secondes.

Cette procédure, destinée à entraîner la force périnéale, modifie la séquence de réflexes définie par Mahony sur la base de l'automatisme.

C'est-à-dire que la répétition continue de cette technique modifie la séquence des actions musculaires, nerveuses et automatiques qui se produisent naturellement pendant la miction.

Par conséquent, il pourrait provoquer et aggraver les processus d'incontinence urinaire et d'hyperactivité vésicale.

Posture de défécation correcte

D'autres habitudes quotidiennes pertinentes ont trait à la défécation.

Pour une défécation correcte, il est nécessaire d'avoir une flexion de la hanche de plus de 90º. En d'autres termes, les genoux doivent être plus hauts que les hanches.

Dans cette position, la musculature en charge de la continence fécale se détend et il n'est pas nécessaire de faire appel à autant de force pour déféquer.

Si une femme défèque dans une position biomécanique incorrecte ou si elle est chroniquement constipée, elle sera obligée d'exercer un effort excessif.

Cette force supplémentaire provoque des augmentations néfastes de la pression intra-abdominale.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les genoux doivent être plus hauts que les hanches pour une défécation correcte.

Cela se produit parce que, lorsque la pression à l'intérieur de l'abdomen augmente, cette force comprime les viscères pelviens (intestins, utérus, vagin et vessie, principalement) vers le bas.

Le déplacement vers les pieds pousse le plancher pelvien, qui se déforme progressivement et s'affaiblit de plus en plus.

Pour éviter les effets négatifs de la constipation, il est nécessaire d'intérioriser le fait que des directives nutritionnelles saines font également partie de la prévention des pathologies urogynécologiques et sexuelles.

Plus précisément, il s'agit de minimiser la consommation d'aliments ultra-transformés, de consommer des aliments riches en fibres en abondance et de maintenir un apport hydrique suffisant.

Un phénomène similaire se produit, bien qu'à plus petite échelle, lors des épisodes de toux.

Dans ce cas, les augmentations de la pression intra-abdominale sont plus faibles et plus courtes.

Cependant, en cas de pathologie respiratoire chronique, la répétition est beaucoup plus fréquente tout au long de la journée et peut avoir des conséquences.

Obésité et tabagisme, ennemis du plancher pelvien

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'obésité abdominale est un facteur de risque.

Un autre facteur de risque modifiable est la présence d'une obésité abdominale qui augmente la pression (due au poids de la masse graisseuse) sur le diaphragme pelvien.

Le tabagisme est également lié à une incidence plus élevée d'altérations du plancher pelvien car les substances toxiques qu'il contient facilitent la dégénérescence du tissu conjonctif ou fascial.

Ce type de tissu représente plus de 70 % des cellules qui composent le périnée. Si, malgré le maintien d'un bon niveau de force musculaire, les fascias et les ligaments de la zone ne remplissent pas correctement leur fonction, des pathologies peuvent se développer.

Le plancher pelvien et la grossesse

Enfin, il est particulièrement important de prévenir les altérations pendant la grossesse et le post-partum.

La grossesse elle-même, qu'elle se termine ou non par un accouchement par voie vaginale, représente un facteur de risque pour le développement de pathologies liées au plancher pelvien.

La surcharge de poids (le poids) du ventre sur le périnée l'affaiblit progressivement tout au long de la grossesse.

En outre, ce processus se termine généralement par l'énorme surcharge structurelle de la zone qui implique une dilatation pour la naissance du bébé.

À cela s'ajoute le risque de blessure qu'implique l'accouchement en position de lithotomie (face vers le haut), l'utilisation d'instruments médicaux tels que les forceps et les ventouses, les interventions telles que l'épisiotomie ou le développement spontané de complications telles que les déchirures musculaires.

Pour minimiser l'incidence de ces problèmes et en réduire la gravité, des programmes d'accompagnement et de préparation physique à la grossesse et à l'accouchement devraient être largement mis en œuvre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les exercices pratiqués pendant la grossesse et après l'accouchement minimisent l'incidence des problèmes du plancher pelvien.

La participation active de kinésithérapeutes spécialisés en obstétrique offre aux femmes enceintes :

Orientations concernant l'activité sportive et l'exercice physique pendant la grossesse et le post-partum.

Évaluation et prévention périnéale pré et post-partum.

Informations et outils physiques utiles pendant l'accouchement : postures de dilatation et d'accouchement, technique de poussée et modalités de respiration.

Traitement de la pathologie douloureuse obstétricale des syndromes non spécifiques tels que le lumbago, la lombosciatique, la dorsalgie et les crampes des jambes, si fréquents pendant la grossesse et la quarantaine.

Thérapie manuelle et normalisation pelvienne pré et post-partum.

Comme nous l'avons vu, les habitudes quotidiennes et les méthodes de prévention sont nombreuses et ont un grand impact à long terme sur le développement des pathologies liées au plancher pelvien.

Il est donc nécessaire de diffuser cette information et que les institutions de santé fassent un grand effort de diffusion et de sensibilisation afin d'améliorer la qualité de vie des femmes.