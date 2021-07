Bien-être: peut-on apprendre à être heureux ?

Comment peut-on aider les gens à accroître leur bonheur, comment peut-on favoriser le bien-être subjectif et pourquoi les résultats suggèrent-ils que les programmes d'entraînement mental contribuent à améliorer le bien-être psychologique ?

Dans l'hémisphère nord, la fin du printemps et le début de l'été sont considérés comme les jours les plus heureux de l'année. On parle même de "Journée jaune" en référence au 20 juin.

Au contraire, le "lundi bleu" - troisième lundi de janvier, en plein hiver - est appelé le "jour le plus triste de l'année".

Mais la vérité est que ces journées de "bonheur" et de "tristesse" laissent de côté les éléments les plus importants pour quantifier ces états : les mécanismes internes et subjectifs des personnes.

En définitive, le bonheur est-il façonnable et modulable ?

Que dit la science sur le bonheur ?

Un article publié dans la revue Frontiers in Psychology a évalué le bien-être subjectif en analysant l'efficacité de l'entraînement mental pour aider à développer de nouvelles façons de nourrir notre propre bonheur.

Le sentiment de bonheur a été conceptualisé comme le bien-être ressenti par les personnes, tant au niveau des pensées que des sentiments.

Depuis les premières études, le bien-être subjectif a été défini comme la manière dont les individus ressentent la qualité de leur vie sous trois aspects mentaux différents. Cependant, ils sont liés entre eux.

Il s'agit de l'affect négatif peu fréquent, de l'affect positif fréquent et des évaluations cognitives de la satisfaction de la vie dans divers domaines (santé physique, relations et travail).

Conception hédoniste

De plus en plus de recherches ont été menées dans le but d'identifier les facteurs qui affectent le bonheur, opérationnalisé en tant que bien-être subjectif.

Bien que la définition du bonheur ait une longue histoire et remonte à des arguments philosophiques et à la recherche de la sagesse pratique, elle a été assimilée à l'époque moderne à l'hédonisme.

L'hédonisme repose sur l'obtention d'un plaisir immédiat, l'absence d'affect négatif et un haut degré de satisfaction dans la vie.

Cependant, les experts affirment aujourd'hui que le véritable bien-être subjectif va au-delà de cette vision limitée et soutiennent une interprétation du bonheur comme une entreprise eudémonique.

Aujourd'hui, plusieurs chercheurs soutiennent que des niveaux élevés de bien-être subjectif dépendent d'une perspective multidimensionnelle qui englobe à la fois des composantes hédoniques et eudémoniques.

De ce point de vue, les individus semblent se concentrer davantage sur un fonctionnement psychologique optimal, sur une vie profondément satisfaisante et sur l'actualisation de leur propre potentiel, leur épanouissement personnel et leur sens de l'autonomie.

Un bonheur modulable et façonnable

En psychologie, cette position est soutenue par la théorie de la motivation humaine de Maslow.

Le programme susmentionné d'entraînement au bien-être subjectif consistait essentiellement en un entraînement informé et doux de l'esprit, et en particulier des émotions.

Il reposait sur le principe selon lequel le bien-être individuel est inextricablement lié au développement des vertus et des forces humaines intérieures.

Tels que l'équilibre émotionnel, le moi intérieur, la conscience, une attitude ouverte et bienveillante envers soi-même et les autres.

Tous ces éléments confèrent à la personne une clarté mentale qui peut favoriser une compréhension plus profonde de sa propre réalité et de celle des autres.

À ce jour, les preuves suggèrent que le bonheur est, dans une certaine mesure, modulable et façonnable.

Par conséquent, les simples stratégies cognitives et comportementales que les individus choisissent dans leur vie peuvent améliorer le bonheur, plutôt que les conditions externes et environnementales que propose Yellow day.

Il n'y aura pas que des stimuli positifs

Mais pourquoi ne nous posons-nous pas la question inverse : pourquoi nous entraînons-nous jour après jour, sans le savoir, à ne pas être heureux ?

La conception exclusivement hédoniste et extérieure du bonheur a imprégné de nouvelles nos cerveaux surstimulés.

Des conseils, des nouveautés et une infinité de produits de consommation. Sans les choisir, sans les demander ou sans savoir pourquoi et pour quoi faire.

Avec nos cerveaux détournés par l'apport d'informations externes, nous recherchons un effet négatif nul.

C'est un objectif extrêmement difficile à atteindre. En fin de compte, pour survivre et s'adapter à la nature humaine, il faut éprouver un grand nombre d'émotions désagréables nécessaires. Les affects négatifs font partie de notre vie quotidienne.

Une autre condition que nous recherchons avec trop d'intensité, de durée et de fréquence est l'hédonisme.

Nous négligeons la façon dont l'accoutumance diminuera et modifiera l'hédonique et comment, pour y résister, nous augmenterons le délectable à des niveaux si élevés qu'il sera incompatible avec les autres exigences.

État interne

En bref, pour atteindre un meilleur bien-être subjectif (ou bonheur), nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur l'extérieur.

Savoir comment s'entraîner pour atteindre un meilleur état interne est de plus en plus proche.

Les résultats des recherches en psychologie montrent que notre cerveau sera capable de s'adapter. Mais est-ce dans l'intérêt de l'industrie que cela se produise ? Et plus important encore, voulons-nous que cela se produise ?

Les avantages des programmes d'entraînement mental contemplatif pour améliorer notre état subjectif de bonheur parlent d'eux-mêmes.

Cependant, l'ignorance générale de la population concernant ces programmes et mesures fait qu'ils sont considérés avec méfiance et incrédulité.

La diffusion d'articles scientifiques spécifiques sur le bien-être subjectif devrait être un axe central pour faire tomber les barrières que la société a sur le bonheur.

N'oublions pas que l'humanité est composée de personnes qui ne cessent, et n'ont cessé, de la rechercher.