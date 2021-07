Daniel Ortega : le fragile leader du Nicaragua et sa répression impitoyable contre ses rivaux.

il y a 55 minutes

Trois ans plus tard, Chamorro était mort, sorti de la route et abattu par les sbires de Somoza.

Le 23 juin, Daniel Ortega est réapparu en public pour la première fois depuis le mois de mai. D'apparence frêle, l'homme de 75 ans a prononcé un discours typiquement grandiloquent qui a duré plus d'une heure et a couvert tous les sujets, des ambitions nucléaires de la Corée du Nord à la récente vague d'arrestations.

Il a insisté sur le fait que ces actions étaient justifiées et a déclaré que les détenus seraient "punis conformément à la loi" pour avoir prétendument commis des crimes contre l'État. "Le Nicaragua est le pays le plus sûr de la région", a-t-il affirmé avec arrogance.

Selon Gioconda Belli, les récents discours du vice-président Murillo sont tout aussi erratiques, "un mélange de religion et d'insultes qui dénoncent constamment les "putschistes" et le satanisme". Les récits du gouvernement font preuve d'une paranoïa extrême".

La peur et la suspicion du couple présidentiel trouvent en partie leur origine dans les événements de 2018, lorsque les protestations contre la réforme des retraites se sont rapidement transformées en manifestations antigouvernementales beaucoup plus importantes. Les autorités ont répondu par la force létale et plus de 300 personnes ont été tuées, la majorité d'entre elles étant des manifestants anti-Ortega.