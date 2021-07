Religion : comment le symbole du halo s'est répandu dans le monde entier

Crédit photo, Alamy

Le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, le zoroastrisme et la mythologie grecque sont généralement considérés comme des religions totalement distinctes, largement définies par leurs différences.

Mais si vous les observez, vous verrez un symbole qui les relie toutes : le halo.

Cette aura autour de la tête d'un personnage saint exprime sa gloire ou sa divinité et est présente dans l'art du monde entier.

Il existe de nombreuses variantes, notamment des auréoles rayonnées (comme celle de la Statue de la Liberté) et des auréoles flamboyantes (que l'on retrouve dans l'art islamique ottoman, moghol et perse), mais la plus caractéristique et la plus répandue est l'auréole circulaire en forme de disque.

Pourquoi ce symbole a-t-il été inventé ?

On a supposé qu'il s'agissait à l'origine d'un type de motif de couronne.

Il pourrait également s'agir du symbole d'une aura divine émanant de l'esprit d'une divinité. Il s'agissait peut-être d'un simple embellissement décoratif.

Une proposition amusante est qu'il dérive des plaques de protection fixées aux statues des dieux pour protéger leur tête des fientes d'oiseaux.

L'ancienne divinité égyptienne Rê était représentée avec un cercle représentant le soleil

L'étude de la fonction de l'auréole circulaire originale dans l'art religieux ne remonte qu'au Ier siècle avant Jésus-Christ. J.-C.

Il ne figurait dans aucune religion antérieure et pourtant, en quelques siècles, il est devenu un élément fixe de l'iconographie religieuse en Eurasie.

Il est probable qu'il ait évolué à partir de traditions artistiques très anciennes.

Dans l'Égypte ancienne, la divinité solaire Rê était couramment représentée avec un disque circulaire représentant le soleil, bien que celui-ci soit placé au-dessus de sa tête plutôt que derrière.

Parallèlement, certains artefacts de la ville de Mohenjo-daro (dans la vallée de l'Indus), créés dans les années 2000 avant J.-C., présentent ce qui ressemble à des auras rayonnées. Cependant, celles-ci sont inscrites autour du corps entier des personnages sacrés, et non pas seulement autour de leur tête.

De même, dans l'art de la Grèce antique, on trouve des représentations occasionnelles de couronnes de lumière rayonnantes entourant la tête des héros mythologiques pour suggérer leurs pouvoirs divins uniques.

Mais l'auréole circulaire distinctive en forme de disque est une invention plus tardive, vraisemblablement le résultat d'idées religieuses uniques.

Les premiers exemples d'un halo en forme de disque remontent aux années 300 avant J.-C. dans l'art religieux de l'Iran antique.

Il semble avoir été conçu comme un signe distinctif de Mithra, divinité de la lumière dans la religion zoroastrienne.

Il a été contesté que le concept de gloire divine (connu sous le nom de "Khvarenah") dans le zoroastrisme est intimement lié à l'éclat du soleil, et que l'auréole était le moyen pictural d'associer cette qualité à Mithra, tout comme elle l'avait été pour Râ.

Du point de vue de l'histoire de l'art, la rapidité avec laquelle le disque auréolé a migré à travers les cultures le rend particulièrement remarquable en tant que pièce d'iconographie religieuse.

Dès les années 100 après J.-C. - soit un peu plus de deux cents ans après sa création - on pouvait l'observer dans des lieux aussi éloignés que la ville tunisienne d'El Djem, la ville turque de Samosata et la ville pakistanaise de Sahri-Bahlol. Dès les années 400, des halos ont été intégrés à l'art chrétien à Rome et à l'art bouddhiste en Chine. En l'espace de quelques siècles, ils sont devenus le symbole religieux universel de la divinité en Eurasie.

Le Bouddha est représenté avec une auréole dans des images du monde entier, comme dans cette fresque d'un temple cambodgien

Alors comment l'influence du halo s'est-elle répandue à travers le monde et entre les religions ? Le mouvement initial de cette pièce d'iconographie religieuse se fait vers l'est et l'ouest à partir de son lieu de naissance en Iran, entre les mains de certains des plus puissants empires du passé.

Au premier siècle de notre ère, les Indo-Scythes (nomades iraniens) et les Kouchans (originaires de Bactriane, en Afghanistan) ont envahi les régions situées au sud-est, c'est-à-dire les territoires couverts par les actuels Pakistan, Afghanistan et Inde du Nord.

Les deux empires, qui étaient imprégnés de l'histoire culturelle de l'Iran antique, ont apporté avec eux des pièces de monnaie représentant Mithra avec une auréole. Ce dieu jeune et séduisant, au rayonnement divin, exerçait un attrait évident sur un nombre croissant de personnes autour de l'Hindu Kush.

À tel point que l'iconographie du Bouddha - même à partir des plus anciennes représentations visuelles de celui-ci, comme le reliquaire de Bimaran (qui pourrait dater de la fin du premier siècle de notre ère), le montre avec une auréole mithriaque.

Pendant ce temps, Mithra gagnait également le cœur des envahisseurs de l'Empire romain à l'ouest, au point que le mithraïsme devint une religion romaine majeure. Mithra a ensuite influencé l'iconographie d'une autre divinité romaine, Sol Invictus (le "soleil invaincu").

Les deux dieux combinaient des physiques masculins gracieux avec des pouvoirs divins, liés au rayonnement et à l'autorité du soleil, et étaient donc vénérés par les membres les plus puissants de la société, notamment les empereurs romains.

Constantin (empereur 306-337CE) a reconnu le pouvoir iconographique de l'auréole, de sorte que lui et ses successeurs se la sont arrogamment appropriée et l'ont utilisée dans des représentations artistiques d'eux-mêmes.

Jésus est parfois représenté avec un halo cruciforme, comme dans cette fresque paléochrétienne de la catacombe de Ponzianus, à Rome

Puis, avec l'acceptation croissante du christianisme dans l'Empire romain, les artistes ont commencé à représenter Jésus avec une auréole, désormais considérée comme le symbole le plus élevé de l'autorité divinement sanctionnée.

Cette nouveauté dans l'iconographie chrétienne est apparue vers les années 300 de notre ère, plus de deux siècles après son apparition dans le bouddhisme. Il s'agissait d'un signal de la métamorphose du christianisme, d'une religion marginalisée à une structure de pouvoir officielle en Occident.

L'auréole est restée dans l'art chrétien depuis lors, même si elle a subi quelques adaptations au fil des ans. On peut parfois voir Dieu le Père couronné d'une auréole triangulaire, Jésus d'une auréole en forme de croix et les saints vivants d'une auréole carrée.

Le bouddhisme, le jaïnisme et l'hindouisme ont coexisté pacifiquement en Inde au cours du premier millénaire de notre ère, et les trois religions ont partagé des idées et une iconographie artistique, notamment les auréoles.

Les plus anciennes représentations sculptées d'auréoles dans l'art religieux indien proviennent des deux grands centres de production artistique, le Gandhara (à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan) et Mathura (90 miles au sud de Delhi).

Le commerce des idées

À la fin de l'Antiquité et au Moyen Âge, le Gandhara se trouvait au centre d'un immense réseau de routes commerciales qui s'étendait jusqu'à la Chine à l'est et la Méditerranée à l'ouest.

Les monastères bouddhistes sont apparus aux points névralgiques de ces routes commerciales pour servir de versions religieuses des caravansérails.

Ils offraient aux marchands un lieu de repos, de prière et de récupération, et sont devenus les tremplins à partir desquels le bouddhisme s'est répandu en Chine, où les artistes ont reproduit l'iconographie de la religion.

Dans les années 500 de notre ère, des auréoles apparaissent dans l'art de la Corée et du Japon, indiquant l'arrivée du bouddhisme dans ces régions également.

La même diffusion s'est produite pour l'hindouisme, qui s'est répandu à travers l'Asie par les voies commerciales terrestres et maritimes, apportant des attitudes religieuses et des styles artistiques en Indonésie, en Malaisie et dans d'autres territoires d'Asie du Sud-Est.

Ces vastes artères commerciales, qui reliaient l'Est et l'Ouest à la fin de l'Antiquité et au Moyen Âge, sont souvent appelées "routes de la soie", en raison des produits de luxe qu'elles transportaient.

Mais outre les marchandises exotiques, ces routes transportaient également des religions, des connaissances et de l'iconographie. Le disque auréolé est une icône de cet échange dynamique d'idées qui existait dans un passé lointain.