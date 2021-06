Les scientifiques saluent l'étonnante découverte de "l'homme-dragon"

il y a 37 minutes

L'équipe affirme qu'il s'agit de notre parent évolutionnaire le plus proche parmi les espèces connues d'humains anciens, comme les Néandertaliens et les Homo erectus.

Il a été découvert à Harbin, dans le nord-est de la Chine, en 1933, mais n'a attiré l'attention des scientifiques que plus récemment.

Une analyse du crâne a été publiée dans la revue The Innovation.

L'un des plus grands spécialistes britanniques de l'évolution humaine, le professeur Chris Stringer du Natural History Museum de Londres, faisait partie de l'équipe de recherche.

"En termes de fossiles des derniers millions d'années, c'est l'un des plus importants encore découverts", explique-t-il à BBC News.

"Ce que vous avez ici est une branche distincte de l'humanité qui n'est pas en passe de devenir Homo sapiens (notre espèce), mais représente une lignée longtemps séparée qui a évolué dans la région pendant plusieurs centaines de milliers d'années et a fini par s'éteindre."

Impression d'artiste de ce à quoi l'Homme Dragon pouvait ressembler. Son crâne suggère qu'il était puissamment bâti et robuste

Selon les chercheurs, cette découverte pourrait permettre de réécrire l'histoire de l'évolution humaine. Leur analyse suggère qu'il est plus étroitement lié à Homo sapiens qu'à Neandertal.

"Nous avons trouvé notre lignée sœur perdue depuis longtemps", affirme Xijun Ni, professeur à l'Académie chinoise des sciences et à l'université Hebei GEO de Shijiazhuang.

Il confie à BBC News : "j'ai dit 'oh mon dieu!'. Je n'arrivais pas à croire qu'il était si bien conservé, on peut voir tous les détails. C'est une découverte vraiment étonnante !"

L'homme-dragon avait de grandes orbites presque carrées, des crêtes sourcilières épaisses, une bouche large et des dents surdimensionnées. Selon le professeur Qiang Ji, de l'université Hebei GEO, il s'agit de l'un des premiers fossiles de crâne humain les plus complets jamais découverts.

"Il présente une combinaison en mosaïque de caractéristiques primitives et (plus modernes), ce qui le distingue de toutes les autres espèces humaines", a expliqué le chercheur.

Les scientifiques pensent que l'Homme-Dragon était puissamment bâti et robuste. Mais on sait peu de choses sur son mode de vie, car son crâne a été retiré du site où il a été découvert.

À l'époque, la ville était sous occupation japonaise. Suspectant sa valeur culturelle, l'ouvrier chinois l'a ramené clandestinement chez lui, pour le soustraire aux mains des occupants. Il l'a caché au fond du puits de sa famille, où il est resté pendant environ 80 ans. L'homme a parlé du crâne à sa famille avant de mourir, et c'est ainsi qu'il est parvenu aux mains des scientifiques.

"L'homme-dragon" s'ajoute à un certain nombre de vestiges humains anciens découverts en Chine qui se sont avérés difficiles à classer. Il s'agit notamment des vestiges de Dali, Jinniushan, Hualongdong et de la mâchoire de Xiahe, sur le plateau tibétain.

"Les Denisovans sont une population fascinante et mystérieuse du passé. Il a été suggéré (à partir de preuves ADN) que la mâchoire trouvée sur le plateau tibétain pourrait être un Denisovan", dit-elle. "Et maintenant que la mâchoire du Tibet et l'Homme Dragon se ressemblent, nous pourrions avoir le premier visage d'un Denisovan."