Par Sandrine Lungumbu

BBC World Service

il y a 57 minutes

Légende image, Près de 8 000 personnes - principalement des enfants sont mortes de la rougeole entre 2018 et 2020 en RD Congo.

On estime que 140 millions de vaccinations contre la rougeole dans le monde ont été manquées en raison des perturbations du système Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) avertit que les pays dont les systèmes de santé sont fragiles pourraient être assis sur une "bombe à retardement" d'épidémies potentielles.

"Au cours des deux ou trois derniers mois, nous n'avons pas été en mesure de procéder aux vaccinations de routine contre la rougeole, ce qui est inquiétant", déclare Eugénie Ngabo Nzibire, une infirmière basée dans l'est de la RD Congo.

Eugénie vit et travaille dans la ville de Bukavu, où la rougeole est endémique dans la région.

La RDC a signalé 440 000 cas lors de la dernière épidémie, qui s'est terminée en septembre après une campagne de vaccination réussie.

Près de 8 000 personnes - principalement des enfants - sont mortes de la rougeole entre 2018 et 2020 dans le pays, selon les données de surveillance de l'OMS.

La rougeole est la maladie évitable la plus contagieuse au monde, bien plus contagieuse que le Covid-19.

Le virus se transmet par contact et par des gouttelettes qui peuvent rester dans l'air pendant des heures.

Légende image, Eugénie Ngabo Nzibire

Bukavu est un carrefour commercial très animé. Elle abrite environ un million de personnes et est célèbre pour ses marchands ambulants et l'immense marché de Kadutu, qui vend tout, du poisson frais aux vêtements, en passant par les chaussures et les articles divers.

C'est aussi la ville où Eugénie a consacré plus de trois décennies de sa vie à soigner les enfants.

"Je savais que je voulais être infirmière dès mon plus jeune âge, ce n'est donc pas seulement un travail dans lequel je suis tombée, mais une vocation de soigner les gens", explique cette mère de onze enfants.Eugénie a trouvé sa vocation de manière inattendue lorsqu'elle est tombée très malade et a dû être hospitalisée à l'âge de 12 ans.

"Je me souviens que l'infirmière qui me soignait utilisait un vieux thermomètre à mercure qu'il fallait secouer avant de prendre la température", raconte-t-elle. "J'étais fascinée et je me suis dit : "C'est ce que je veux faire de ma vie".

La ville est également un centre de distribution de vaccins, qui arrivent de la capitale Kinshasa, avant d'être envoyés dans les petites villes voisines, comme Bunyakiri.

"Cela fait quatre mois que nous n'avons pas eu de vaccins contre la rougeole disponibles, et nous avons eu d'autres pénuries de vaccins en même temps", explique Marocain Chumac Buroko, infirmier superviseur à Bunyakiri.

"Ce n'est que récemment qu'on m'a dit qu'il y avait un nouveau stock disponible pour que nous puissions le récupérer", ajoute-t-il.

Une " bombe à retardement "

Alors que la pandémie s'installait, de nombreux pays ont pris du retard dans la mise en œuvre de programmes de vaccination essentiels, menaçant ainsi la santé d'environ 228 millions de personnes - principalement des enfants - exposées à des maladies telles que la polio, la fièvre jaune et la rougeole.

Sur les 20 pays qui ont temporairement interrompu complètement leurs campagnes de vaccination contre la rougeole l'année dernière, 15 se trouvent en Afrique.

"Malgré la baisse de la couverture vaccinale systématique au cours des deux premiers trimestres de l'année dernière, de nombreux pays ont réussi à rattraper leur retard. Mais nous ne savons pas si tous les enfants de la première moitié ont été atteints", déclare le Dr Natasha Crowcroft, conseiller technique principal pour la rougeole et la rubéole à l'OMS.

"Beaucoup d'entre nous, dans le domaine de la rougeole, sommes vraiment préoccupés par le fait que nous sommes assis sur une bombe à retardement avec certains pays", dit-elle. Avant la pandémie, en 2019, les infections de rougeole ont bondi dans le monde entier, atteignant le plus grand nombre de cas déclarés depuis 23 ans - ce qui a entraîné près de 208 000 décès.

Selon les experts, le nombre élevé de cas et de décès a été principalement alimenté par le fait que les enfants n'ont pas été vaccinés à temps avec deux doses du vaccin.

Aujourd'hui, les experts de la santé avertissent que le déficit potentiel d'immunisation causé par la pandémie pourrait créer l'environnement parfait pour une recrudescence mortelle dans les prochaines années.

"Le nombre de cas de rougeole dans le monde l'année dernière était en baisse [par rapport à 2019] et en 2021, il était encore plus bas. Mais nous ne pouvons pas être bercés d'un faux sentiment de sécurité par le faible nombre de cas", précise le Dr Natasha Crowcroft.

Une dose qui sauve des vies

Légende image, Ces dernières années, quatre grandes épidémies de rougeole ont eu lieu en Ukraine, à Madagascar, aux Philippines et en RD Congo.

La rougeole reste une maladie mortelle dans de nombreux pays en développement, notamment dans certaines régions d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, d'Asie orientale et du Moyen-Orient. Des épidémies sont actuellement en cours au Pakistan, au Yémen et la région du Tigré en Éthiopie suscite des inquiétudes.

"Un enfant peut mourir de la rougeole où qu'il soit dans le monde, mais la probabilité de décès est beaucoup plus élevée pour les enfants de moins d'un an et s'il y a d'autres facteurs de stress comme la malnutrition ou la carence en vitamine A, cela augmente vraiment le risque de décès", explique le Dr Crowcroft.

Ces dernières années, quatre grandes épidémies de rougeole ont eu lieu en Ukraine, à Madagascar, aux Philippines et en République démocratique du Congo.

Dans les pays développés, les épidémies sont généralement dues à l'hésitation à se faire vacciner et n'entraînent pas un nombre élevé de décès.

En Ukraine, après qu'un enfant soit décédé de causes non liées après une piqûre de rougeole en 2008, la couverture vaccinale a plongé de 95 % à 31 % en 2016. Une énorme épidémie a frappé en 2017, entraînant plus de 115 500 cas et 40 décès, selon l'OMS.

Légende image, L'Organisation mondiale de la santé recommande deux doses de vaccin contre la rougeole pour une protection optimale chez les enfants.

Mais dans des pays comme la République démocratique du Congo, où les régions sont touchées par des conflits, où les systèmes de santé sont faibles et où les ressources sont limitées, il est difficile de fournir une seule dose à chaque enfant de moins de cinq ans.

Et ce, bien que l'OMS recommande une double dose pour une protection optimale, la première étant administrée dans les 12 mois et la seconde dans les 24 mois de la vie de l'enfant.

"Les enfants sont normalement vaccinés contre la rougeole à neuf mois ici [en RD Congo] avec une injection de 0,5 ml", explique l'infirmière Eugénie, responsable de la maternité de l'hôpital Skyborne.

Mais, selon le Dr Crowcroft, la prévention de la rougeole repose essentiellement sur l'immunité collective, c'est-à-dire que la grande majorité de la population est immunisée, ce qui réduit le risque de propagation du virus aux personnes les plus vulnérables.

Mais en RD Congo, où le taux de natalité est l'un des plus élevés au monde, l'immunité collective est très difficile à atteindre. Pas un seul enfant ne peut être oublié, dit le Dr Crowcroft. Car un seul enfant de deux ans non vacciné pourrait facilement transmettre la maladie à un nouveau-né.

"Le plus gros problème de l'élimination de la rougeole est son degré d'infectiosité. C'est pourquoi il faut qu'au moins 95 % de la communauté soit toujours immunisée", dit le Dr Crowcroft.

L'effet d'entraînement

Pendant la pandémie, il a été difficile d'obtenir ne serait-ce qu'une dose pour chaque enfant en RDC.

Eugénie explique que l'hôpital a souffert d'une pénurie de vaccins contre la tuberculose (BCG) et la rougeole.

"Nous ne connaissons pas la raison exacte, que ce soit la pandémie ou un problème d'organisation, mais il est clair qu'il y a une pénurie de ces deux vaccins.

"Cela a un impact important sur la vie des enfants, car si le vaccin BCG fait défaut, l'enfant est vulnérable à la tuberculose, les nouveau-nés n'auront pas la protection dont ils ont besoin.

"Il suffit d'un seul enfant malade pour que toute la communauté soit en danger", explique cette infirmière de 57 ans.

Selon les agences d'aide, cette situation est due à un manque d'investissement de la part des autorités.

"Ces derniers mois, il y a eu une pénurie de certains vaccins payés par le gouvernement. Les vaccinations contre la rougeole n'ont pas été arrêtées, mais il y a eu un ralentissement des programmes d'immunisation", explique Thomas Noel Gaha, de l'UNICEF en RD Congo.

Les autorités n'ont pas souhaité faire de commentaires sur la pénurie de vaccins contre le BCG et la rougeole.

Légende image, Eugénie Ngabo Nzibire : "Il suffit d'un seul enfant malade pour que toute la communauté soit en danger".

Les retards dans la distribution des vaccins ont également été ressentis en aval de la chaîne de distribution à Bunyakiri, une petite ville située à environ 80 km au nord-ouest de Bukavu.

Marocain, l'infirmier en chef, explique que son équipe a dû faire face à des défis supplémentaires pour servir la communauté en raison de la pandémie.

"Il est difficile d'être un agent de santé ici, non seulement en raison du faible salaire et des difficultés logistiques, mais aussi parce que les gens vivent avec des traumatismes", explique M. Marocain.

Bunyakiri est situé dans la "zone rouge", une région de l'est du pays en proie à des décennies d'insécurité et de violence. L'acheminement des fournitures médicales peut prendre jusqu'à cinq heures en voiture ou en moto, sur des routes périlleuses, pour atteindre la ville.

"Les gens se souviennent d'avoir fui les rebelles armés pour accoucher sur les collines. Il y a donc un processus de guérison qui doit avoir lieu et une confiance qui doit être gagnée", explique M. Marocain, qui est né et a grandi dans la ville.

Cette confiance fragile au sein de la communauté a été mise à rude épreuve par l'arrivée de Covid-19.

Les fausses nouvelles et les rumeurs concernant les vaccins Covid ont suscité la méfiance de certains parents, qui ont refusé d'emmener leurs enfants pour des vaccins essentiels.

"De nombreux membres de la communauté étaient inquiets lorsque les infos sur le Covid-19 sont apparues. On a dit aux gens que le vaccin [Covid-19] serait inclus dans les autres vaccins de routine, si bien que les parents n'ont pas voulu faire vacciner leurs enfants contre toutes les autres maladies par peur."

Légende image, L'Organisation mondiale de la santé a dressé une liste de 48 pays susceptibles de connaître des épidémies majeures de rougeole au cours des prochaines années.

Une épidémie imminente

Près de 50 pays, dont la RD Congo, figurent sur la liste des pays à risque d'une grave épidémie de rougeole dans les prochaines années, selon l'OMS. "Chaque décès dû à la rougeole est un décès évitable", rappelle le Dr Crowcroft, mais elle craint que pour de nombreux gouvernements, notamment pendant la pandémie en cours, la prévention de la rougeole ne soit tout simplement pas une priorité."

"Les épidémies sont le signe que quelque chose a mal tourné, c'est pourquoi nous faisons pression pour que les pays soient préparés avant ce que nous pensons être à venir."