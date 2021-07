Homosexualité : la loi 377 coloniale britannique qui a laissé un héritage anti-LGBTQ en Asie

Par Tessa Wong

BBC News

il y a 19 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Avant que l'Inde ne légalise les relations homosexuelles en 2018, au moins un milliard de personnes en Asie vivaient avec une forme de législation anti-LGBTQ.

Pendant la majeure partie des deux derniers siècles, il était illégal d'être homosexuel dans une grande partie du monde, et ce à cause des Britanniques de l'époque coloniale.

Encore aujourd'hui, les lois de l'époque coloniale qui interdisent l'homosexualité existent toujours dans les anciens territoires britanniques, notamment dans certaines régions d'Afrique et d'Océanie.

Mais c'est en Asie qu'elles ont eu un impact considérable. C'est la région où, avant que l'Inde ne légalise les relations homosexuelles en 2018, au moins un milliard de personnes vivaient avec une législation anti-LGBTQ.

On peut remonter à une loi particulière d'abord conceptualisée en Inde, et à la mission d'un homme pour "moderniser" la colonie.

L'Orient exotique et mystique

Actuellement, il est illégal d'être homosexuel dans environ 69 pays, dont près des deux tiers ont été sous une forme ou une autre de contrôle britannique à un moment donné.

Ce n'est pas une coïncidence, selon Enze Han et Joseph O'Mahoney, qui ont écrit le livre British Colonialism and the Criminalization of Homosexuality.

Le Dr Han dit à la BBC que les dirigeants britanniques ont introduit de telles lois en raison de leur conception "puritaine victorienne et chrétienne du sexe".

Ils voulaient protéger les soldats britanniques innocents de "l'Orient exotique et mystique" - il y avait cette vision très orientalisée de l'Asie et du Moyen-Orient, qui était excessivement érotique.

"Ils pensaient que s'il n'y avait pas de réglementation, les soldats seraient facilement détournés du droit chemin."

Alors que plusieurs codes pénaux sont utilisés dans les colonies britanniques à travers le monde, en Asie, un ensemble particulier de lois est utilisé de manière proéminente - le code pénal indien (IPC) rédigé par l'historien britannique Lord Thomas Babington Macaulay, qui entre en vigueur en 1862.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lord Macaulay pensait que l'IPC était une "bénédiction" pour l'Inde car il allait "moderniser" sa société.

Il contenait l'article 377, qui stipulait que "quiconque a volontairement des rapports charnels contre l'ordre de la nature avec un homme, une femme ou un animal" est passible d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende.

Lord Macaulay, qui s'est inspiré de la Buggery Act britannique du XVIe siècle, pensait que l'IPC était une "bénédiction" pour l'Inde car il allait "moderniser" sa société, selon le livre du Dr Han et du Dr O'Mahoney.

Les Britanniques ont ensuite utilisé l'IPC comme base des codes de droit pénal dans de nombreux autres territoires qu'ils contrôlaient.

Jusqu'à aujourd'hui, la loi 377 continue d'exister sous diverses formes dans plusieurs anciennes colonies d'Asie telles que le Pakistan, Singapour, le Bangladesh, la Malaisie, Brunei, Myanmar et le Sri Lanka.

Les peines encourues vont de deux à vingt ans de prison. Dans les pays à majorité musulmane qui appliquent la charia, les personnes LGBT peuvent également être condamnées à des peines plus sévères, comme la flagellation.

Un héritage durable

Les activistes affirment que ces lois ont laissé un héritage dommageable à ces pays, dont certains ont longtemps eu des attitudes souples à l'égard des personnes LGBTQ.

Le transgenre, l'identité intersexe et le troisième genre, par exemple, ont traditionnellement fait partie de la culture sud-asiatique avec les communautés hijra ou eunuques.

Crédit photo, NurPhoto Légende image, Marche de la fierté transgenre à Guwahati

En Inde, où pendant des siècles les relations LGBTQ ont été présentées dans la littérature, les mythes et l'art des temples hindous, les attitudes actuelles sont largement conservatrices.

"C'est dans nos traditions. Mais maintenant, nous sommes tellement gênés par rapport aux [relations LGBTQ]. Il est clair que le changement s'est produit en raison de certaines influences", constate Anjali Gopalan, directrice exécutive de la Naz Foundation India, une organisation non gouvernementale qui propose des services de conseil à la communauté LGBTQ.

L'un des arguments fréquemment avancés par les gouvernements pour justifier le maintien de la loi est qu'elle continue de refléter la position conservatrice de leurs sociétés. Certains, comme l'Inde, ont même ironisé sur le fait qu'elle protège de "l'influence occidentale".

Mais les activistes soulignent que cela perpétue la discrimination et va à l'encontre des constitutions de certains pays qui promettent l'égalité des droits à tous les citoyens.

Cela a un "effet déshumanisant" sur les personnes LGBTQ, et peut avoir un impact sérieux sur leur accès à l'éducation et aux opportunités de carrière, tout en augmentant leur risque de pauvreté et de violence physique, dit Jessica Stern, directrice exécutive du groupe de défense des droits LGBTQ OutRight International.

"Si vous êtes un criminel ambulant, vous vivez avec un fardeau chaque jour. Que vous l'intériorisiez ou non, cela vous affecte, vous et tous ceux qui vous aiment", explique-t-elle à la BBC.

Crédit photo, ARUN SANKAR

La pandémie de Covid a exacerbé ces problèmes, poursuit-elle.

Un exemple récent trouvé par son groupe est celui du Sri Lanka, où la police a été chargée de distribuer des rations d'urgence alors que le pays était sous couvre-feu - mais certains membres de la communauté LGBTQ avaient trop peur de se manifester en raison de la loi anti-sodomie du pays.

"Les gens ont dit qu'ils devaient risquer d'être arrêtés ou de souffrir de la faim... C'est un choix de vie ou de mort qu'ils doivent faire", explique Mme Stern.

Certains gouvernements, comme celui de Singapour, ont tenté de trouver un terrain d'entente en promettant publiquement de ne jamais appliquer la loi. Mais la communauté LGBTQ de la cité-État estime que cela est injuste, car elle vit en sachant que le gouvernement peut changer d'avis à tout moment.

Olivia et Irene Chiong ont quitté Singapour il y a cinq ans pour les États-Unis, où elles se sont mariées et sont toutes deux légalement reconnues comme les mères de leurs deux filles - ce qui ne serait pas possible dans leur pays.

L'absence de droits est l'une des raisons pour lesquelles il leur est difficile de rentrer, de même que le refus de certains Singapouriens, y compris des ministres, de reconnaître l'existence d'une discrimination.

Crédit photo, Olivia and Irene Chiong Légende image, Olivia (deuxième à partir de la gauche) et Irene (à l'extrême droite) vivent à Seattle avec leurs deux filles.

"Je pense que pour moi, la plus grande frustration vient du fait que les Singapouriens pensent que tout va bien - que tant que les gays se taisent... se cachent dans le placard, tout va bien !" dit Olivia.

"Il existe de nombreuses familles arc-en-ciel à Singapour... On ne peut pas continuer à cacher les choses sous le tapis.

"La seule raison pour laquelle Singapour s'accroche autant à la loi 377 est qu'elle lui donne l'illusion d'un contrôle", estime-t-elle.

Un long chemin à parcourir

Il y a eu des progrès - surtout, bien sûr, avec la décision de la Cour suprême indienne en 2018 d'abroger la 377, après des années de contestations juridiques montées par des militants déterminés.

C'était une décision historique et une avancée majeure pour les droits des LGBT en Inde. Mais trois ans plus tard, il y a encore un très long chemin à parcourir pour changer les attitudes culturelles, selon les activistes.

"La chose la plus courante que nous voyons encore dans les consultations, ce sont des familles qui veulent que leurs fils gays se marient (avec une femme)", a dit Mme Gopalan.

"En Inde, tout est lié à la famille, et le mariage occupe une place très importante dans nos vies. Donc la première question est l'acceptation de la famille et ensuite, par extension, de la société."

Les activistes disent que davantage de protection est nécessaire, comme des lois anti-discrimination. Au début du mois, un tribunal de Chennai a ordonné aux autorités d'élaborer des plans de réforme pour respecter les droits des LGBTQ.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les militants LGBT en Inde affirment qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir pour faire évoluer les mentalités.

Pourtant, l'abrogation de la loi 377 en Inde a contribué à atténuer les préjugés et a inspiré d'autres pays.

À Singapour et au Kenya, des activistes ont utilisé l'abrogation dans des arguments juridiques contre leurs propres lois coloniales contre l'homosexualité.

Deux siècles après avoir été utilisée par les Britanniques comme modèle juridique, l'Inde est à nouveau considérée comme un exemple à suivre, cette fois pour annuler cette même loi qui a été exportée dans toute l'Asie.

"Elle a enhardi d'autres pays d'Asie, sans équivoque... elle a envoyé un message à tous les anciens avant-postes coloniaux", a fait remarquer Mme Stern.