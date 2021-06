Secrets de PDG : "ma société d'un milliard de livres n'a pas de bureau "

En deux ans seulement, Johnny Boufarhat a transformé sa plateforme d'hébergement de conférences en ligne, Hopin, en une entreprise évaluée à plus de 4 milliards de livres sterling (3 billions 55 milliards 216 millions 900 mille FCFA).

Il emploie plus de 650 personnes, dont certaines qu'il n'a jamais rencontrées et qui ne travaillent pas dans un bureau central.

Selon le Sunday Times Rich List, le jeune homme de 27 ans est désormais le plus jeune milliardaire britannique ayant réussi par ses propres moyens. Lors d'une récente levée de fonds, Hopin a réuni 400 millions de dollars (plus de 305 milliards FCFA) auprès d'investisseurs privés, ce qui lui confère une valeur impressionnante de 5,65 milliards de dollars (3 billions 108 milliards 198 millions 700 mille).

C'est un nomade numérique qui passe d'une location à l'autre et dirige son entreprise où qu'il se trouve.

"Il y a dix ans, vous ne pouviez pas le faire parce que le logiciel n'était pas assez bon, envoyer des courriels dans les deux sens ne suffit pas", explique M. Boufarhat. Il ne s'agit pas d'une décision idéologique, ajoute-t-il, le travail à distance s'est simplement avéré plus efficace au fur et à mesure que l'entreprise s'est développée à la vitesse de l'éclair.

Un timing parfait

Hopin n'a démarré qu'en 2019 avec six employés, mais a connu une croissance exponentielle pendant la pandémie, alors que les lockdowns signifiaient que l'industrie des conférences était effectivement mise en veilleuse.

La plateforme a accueilli plus de 80 000 événements depuis 2020, travaillant avec des organisations et des entreprises comme les Nations unies, l'OTAN, Slack et Unilever.