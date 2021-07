Croyances et mariages en Inde

Le Pew Center a interrogé près de 30 000 adultes indiens sur les attitudes envers la religion et le mariage

Esha et son mari Rahul ressemblent aux heureux jeunes mariés qu'ils sont. Ils finissent les phrases de l'autre, et quand elle pense que les réponses de Rahul ont déraillé, Esha le guide gentiment sur la bonne voie.

L'un des éléments-clés qui font que leur mariage fonctionne, disent-ils tous les deux, est leur religion hindoue commune. "Être de la même foi a aidé à beaucoup de niveaux", dit Esha. Nous n'avons pas eu à apprendre beaucoup de nouvelles choses. Les seules choses que nous devions apprendre étaient les uns les autres et ce que nous aimions."

Le Pew Research Center a interrogé près de 30 000 personnes dans 17 langues, dans 26 États et trois territoires en Inde entre fin 2019 et début 2020.

En ce qui concerne les relations, la plupart des hindous, des sikhs et des musulmans ont déclaré que l'arrêt du mariage entre confessions était "une haute priorité" pour eux. Environ 80 % des musulmans et environ 65 % des hindous ont ressenti cela.

L'étude a révélé que les Indiens "expriment simultanément leur enthousiasme pour la tolérance religieuse" et ont une "préférence constante pour maintenir leurs communautés religieuses dans des sphères séparées" (ils vivent ensemble, séparément).

"Notre système de soutien était le même"

Esha et Rahul le jour de leur mariage

Esha et Rahul se sont rencontrés en ligne et se sont mariés après huit mois de relation. Après que ce qu'Esha appelle leur "gigantesque mariage indien" a été annulé en raison de la pandémie, ils se sont mariés l'année dernière lors d'une cérémonie intime à la maison avec 11 de leurs proches.

"J'étais une rebelle et je pensais que cela n'avait pas d'importance", dit-elle en riant. "Mais quand je me suis mariée avec quelqu'un de la même religion, j'ai trouvé que c'était facile. En Inde, vous vivez avec votre famille élargie, donc cela a rendu les choses encore plus faciles."