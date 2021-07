Beyoncé et Adèle : comment font-elle face à l'"effet Batman", le trac sur scène

Par David Robson

Beyoncé a fait ses débuts avec son alter ego Sasha Fierce en 2008, ce qui, selon elle, renforce sa confiance en elle et améliore ses performances.

Comment les plus grandes stars du monde font preuve d'aplomb et de détermination pour monter sur scène, malgré le trac et la peur de donner une mauvaise performance?

Pour Beyoncé et Adele, le secret a été la création d'un alter ego.

Beyoncé est 'Sasha Fierce' affirmée et autonome, qui lui a permis de jouer avec une confiance en soi et une sensualité supplémentaire.

"Habituellement, quand j'entends les accords, quand je mets mes talons aiguilles, juste avant quand les nerfs montent… alors Sasha Fierce apparaît, et ma posture et ma façon de parler… tout est différent", dit-elle déclaré à Oprah Winfrey en 2008.

C'est une stratégie qu'elle a continué à adopter jusqu'en 2010, lorsqu'elle a estimé qu'elle avait suffisamment mûri pour éviter la béquille psychologique.

Inspirée par une rencontre émouvante avec Beyoncé elle-même, Adèle lui a emboîté le pas, racontant au magazine Rolling Stone en 2011 la création de 'Sasha Carter'.

Le personnage étant une combinaison du personnage de Sasha Fierce de Beyoncé et de la (vraie) star de la musique country June Carter.

Adèle a déclaré que la stratégie l'avait aidée à donner le meilleur d'elle-même à chaque performance.

Bien que l'incarnation d'un personnage fictif puisse sembler être un gadget pour les pop stars, de nouvelles études suggèrent qu'il pourrait y avoir de réels avantages psychologiques à la stratégie.

Adopter un alter ego est une forme extrême de 'distanciation', qui consiste à prendre du recul par rapport à nos sentiments immédiats pour nous permettre de voir une situation de manière plus sereine.

''L'auto-distanciation nous donne un peu plus d'espace pour réfléchir de manière rationnelle à la situation'', explique Rachel White, professeure adjointe de psychologie au Hamilton College dans l'État de New York.

Elle nous permet de maîtriser les sentiments indésirables comme l'anxiété, augmente notre persévérance dans les tâches difficiles et renforce notre maîtrise de soi.

Ethan Kross, professeur de psychologie à l'Université du Michigan, a dirigé une grande partie de ces recherches au cours de la dernière décennie, montrant que même de petits changements de perspective peuvent aider les gens à prendre le contrôle de leurs émotions.

Dans une étude, les participants ont été invités à réfléchir à un événement difficile tel qu'un examen important, de deux manières différentes.

Le groupe en condition 'immergée' a été invité à l'imaginer de l'intérieur, comme s'il était au milieu de la situation, tandis que ceux en condition 'distancée' ont été invités à l'imaginer de loin - comme s'ils étaient une mouche sur le mur. :

Les différences étaient frappantes, ceux qui adoptaient le point de vue éloigné se sentaient beaucoup moins anxieux à propos de l'événement, par rapport au groupe immergé.

L'auto-distanciation a également encouragé un plus grand sentiment d'auto-efficacité - le sentiment qu'ils pouvaient faire face de manière proactive à la situation et atteindre leur objectif.

Dans d'autres expériences, les participants ont été invités à donner une petite conférence publique.

Au préalable, il leur a été conseillé de réfléchir à leurs émotions sur le défi en utilisant la troisième personne (par exemple, 'David se sent…') comme s'il s'agissait d'une entité distincte, plutôt que la première personne plus immersive (par exemple, 'Je ressens' ).

Comme la visualisation distanciée, ce conseil a été conçu pour inciter la personne à voir la situation d'un point de vue extérieur.

Une fois de plus, la création de la distance psychologique a aidé les participants à maîtriser leur anxiété, réduisant à la fois leurs évaluations subjectives de l'émotion et des mesures objectives, telles que les changements de fréquence cardiaque et de pression artérielle qui accompagnent généralement les événements menaçants.

Et ces sentiments de plus grande confiance se sont reflétés dans la qualité de la présentation elle-même, selon le jugement d'observateurs indépendants invités à évaluer leur performance.

L'auto-distanciation semble permettre aux gens de récolter ces effets positifs en les amenant à se concentrer sur la situation dans son ensemble - il est possible de voir les événements dans le cadre d'un plan plus large plutôt que de s'enliser dans des sentiments immédiats.

Et cela a conduit certains chercheurs à se demander si cela pourrait également améliorer des éléments de maîtrise de soi comme la détermination, en veillant à ce que nous restions concentrés sur nos objectifs même face à la distraction.

Adele a suivi l'exemple de Beyoncé et a créé son propre personnage appelé Sasha Carter

Dans ce sens, une expérience a demandé si les gens étaient mieux en mesure de se concentrer sur des énigmes de mots difficiles s'ils avaient été invités à pratiquer l'auto-distanciation avant le test.

Dans ce cas, il leur a été demandé de se donner des conseils - par exemple en disant 'Vous vous concentrerez sur chaque question' - comme s'ils parlaient à un ami plutôt qu'à eux-mêmes.

Outre l'amélioration des performances globales, les effets ont également pu être observés dans les questionnaires mesurant leurs attitudes face à la tâche, qui ont révélé une intention plus forte d'améliorer leurs performances.

En renforçant leur sens de la maîtrise de soi, la distanciation peut également améliorer le comportement des personnes en matière de santé.

Par exemple, cela peut augmenter les intentions des gens de faire de l'exercice et les aider à résister à la tentation de la malbouffe. Ce n'est pas un exploit.

''À ce jour, peu de stratégies de maîtrise de soi ont réussi à améliorer les résultats alimentaires'', explique Celina Furman, chercheuse en psychologie sociale à l'Université du Minnesota.

Nous pourrions tous renforcer notre régulation émotionnelle, notre maîtrise de soi et notre équilibre général en choisissant d'incarner un autre personnage à la Sasha Fierce.

En travaillant avec Kross, Furman a récemment demandé aux participants de pratiquer l'auto-distanciation car ils étaient confrontés au choix de différents types d'aliments - par exemple, des fruits par rapport aux bonbons.

Lorsque les participants avaient pratiqué l'auto-distanciation (en demandant ''Qu'est-ce que David veut ?'' plutôt que ''Qu'est-ce que je veux ?''), ils étaient plus susceptibles de choisir l'option la plus saine.

Bien que d'autres études soient nécessaires pour tester les avantages à long terme de l'approche, Furman pense qu'elle pourrait être intégrée à divers programmes de perte de poids.

La possibilité que l'auto-distanciation puisse augmenter la volonté est particulièrement excitante pour les psychologues pour enfants, étant donné que l'autodiscipline est considérée comme aussi importante pour les performances scolaires que le QI.

Il y a quelques années, le professeur adjoint de psychologie White a emmené un groupe d'enfants de six ans et leur a fait passer un test de concentration sur un ordinateur, dans lequel une série d'images a clignoté et ils ont dû appuyer sur la barre d'espace chaque fois qu'ils voyaient une image de fromage.

La tâche était conçue pour être plutôt ennuyeuse, mais on a dit aux enfants que c'était ''une activité très importante''.

Au préalable, on a dit aux enfants qu'il pouvait parfois être utile de réfléchir à leurs sentiments, si la tâche devenait trop ennuyeuse.

On a dit à certains de penser ''Est-ce que je travaille dur ?'' tandis que d'autres ont été encouragés à penser à la troisième personne ('' Hannah travaille-t-elle dur ?'').

Un troisième groupe a eu la possibilité de changer complètement de personnage en incarnant le rôle de son héros de fiction préféré, comme Batman ou Dora l'exploratrice.

On leur a même donné des accessoires pour s'habiller, et quand ils s'ennuyaient, on leur a dit de considérer leur comportement comme s'ils étaient le personnage réel, en demandant, par exemple, ''Est-ce que Batman travaille dur ?''.

Les chercheurs avaient soupçonné que l'alter ego serait une forme plus extrême d'auto-distanciation, et les résultats ont montré exactement cela.

Alors que les enfants pensant à la troisième personne passaient environ 10 % de plus du temps total disponible sur la tâche que ceux pensant à la première personne, ce sont les enfants habitant leurs alter egos qui ont tenu le coup le plus longtemps.

Dans l'ensemble, ils ont consacré 13 % de plus du temps total disponible à la tâche que ceux qui réfléchissent à la troisième personne (et 23 % de plus que ceux qui réfléchissent à leur comportement à la première personne).

White a également découvert que l'adoption d'un alter ego peut également aider les enfants à se concentrer sur un jeu de cartes complexe, dans lequel ils devaient suivre des règles complexes qui ne cessaient de changer.

Une fois de plus, 'l'effet Batman' semble avoir accru leur détermination et leur concentration, améliorant leur 'fonction exécutive'.

L'auto-distanciation et les alter ego fonctionnent même avec les enfants. Lorsque les enfants habitent un personnage comme Batman ou Dora l'exploratrice pendant une tâche, des études montrent qu'ils travaillent plus dur

Bien qu'il s'agisse d'expériences en laboratoire, White espère que ce petit exercice pourrait faciliter de nombreuses situations qui nécessitent de la maîtrise de soi.

Le test de la persévérance, après tout, était déjà très proche du type de décisions auxquelles les enfants pourraient être confrontés lorsqu'ils font leurs devoirs avec la tentation potentielle de la télévision ou du téléphone portable.

Elle pense qu'il peut également être utile d'éviter de se sentir découragé lors de nouveaux défis.

"Faire semblant d'être quelqu'un de plus compétent et prendre cette distance par rapport à la situation pourrait les aider à surmonter la frustration qu'ils ressentent lorsqu'ils apprennent quelque chose de nouveau", explique White.

Compte tenu de ces résultats et des avantages de l'auto-distanciation en général, White soupçonne que nous pourrions tous renforcer notre régulation émotionnelle, notre maîtrise de soi et notre équilibre général en choisissant d'incarner un autre personnage à la Sasha Fierce.

Après tout, certaines initiatives religieuses encouragent déjà ce genre de réflexion, dit White. "Quand je grandissais dans les années 90, il y avait tous ces bracelets qui disaient : 'QFJ' - Que ferait Jésus ? Donc, je pense que c'est un concept assez intuitif pour beaucoup de gens.

Si vous voulez l'essayer vous-même, White suggère de choisir une personne différente pour différents types d'objectifs - peut-être un membre sage de votre famille pour un dilemme personnel, ou un mentor de travail pour un problème professionnel.

"Quand j'étais postdoctorant, nous avions un petit dicton dans notre laboratoire qui disait que si vous êtes un étudiant de premier cycle, faites semblant d'être un étudiant diplômé. Si vous êtes un étudiant diplômé, prétendez être un post-doctorant, et si vous êtes un post-doctorant, prétendez être le chef du laboratoire - juste pour vous amener à ce niveau supérieur", dit-elle.

Quel que soit le personnage que nous choisissons, la pratique devrait créer un espace psychologique loin des sentiments potentiellement gênants, tout en nous rappelant les comportements que nous voulons imiter.

Que nous nous mettions à la place d'un ami, d'une personnalité religieuse ou de Beyoncé elle-même, un peu d'imagination pourrait nous rapprocher un peu plus de la personne que nous souhaitons devenir.