Dark_Eni

À Pamukkale, dans l'ouest de la Turquie, une énorme formation rocheuse blanche domine la plaine environnante. La montagne étincelante de calcaire pétrifié tombe en cascade dans le fond de la vallée, plissée de stalactites gelées et tessellée de centaines de bassins d'eau turquoise étincelante.

Ces formations d'un autre monde sont des travertins, des falaises de calcaire lentement créées pendant 400 000 ans par le bouillonnement de sources minérales. Au fur et à mesure que l'eau s'écoule le long de la colline, elle dégaze, laissant derrière elle un vaste dépôt de carbonate de calcium blanc brillant de près de 3 km de long et 160 m de haut. Ce n'est pas le seul endroit où l'on trouve des travertins. Huanglong en Chine et Mammoth Hot Springs dans le parc national de Yellowstone sont d'autres exemples célèbres - mais ceux de Pamukkale sont les plus grands et sans doute les plus magnifiques du monde. Elles constituent l'une des attractions touristiques les plus populaires du pays et sont si spectaculaires que le nom du site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco signifie "château de coton" en turc.

Jusqu'à l'arrivée de la pandémie, plus de 2,5 millions de personnes par an faisaient le voyage d'Izmir ou d'Istanbul, débordant des bus touristiques au sommet de l'éblouissant plateau et se répandant dans le paysage comme des fourmis sur un gigantesque monticule de sucre avant de remonter à bord et de se diriger vers les plages de Bodrum ou les ruines historiques d'Éphèse.

Mais les visiteurs qui se contentent de tremper leurs orteils dans les piscines minérales vives et de prendre un selfie devant les colonnes naturelles ruisselantes avant de poursuivre leur chemin manquent un truc. En effet, tout en haut des rochers blancs de Pamukkale se trouve une attraction encore plus fascinante : les ruines de la magnifique cité antique de Hiérapolis.

Hiérapolis a été fondée par les rois attalides de Pergame à la fin du IIe siècle avant J.-C. avant d'être reprise par les Romains en 133 après J.-C.. Sous la domination romaine, elle est devenue une ville thermale florissante ; au IIIe siècle, les visiteurs venaient de tout l'Empire pour admirer le paysage et se baigner dans les eaux censées être curatives. Le succès de la ville est encore visible dans son impressionnante porte d'entrée en arc, sa rue principale à colonnades et son amphithéâtre magnifiquement restauré, tous construits dans le même travertin local qui brille d'un éclat doré sous le chaud soleil turc.

Les eaux chargées de calcite de Pamukkale ont créé un paysage surréaliste de bassins en terrasses et de chutes d'eau pétrifiées

"Les eaux thermales sont probablement l'une des principales raisons de la fondation de la ville", a déclaré le Dr Sarah Yeomans, archéologue à l'Université de Californie du Sud, spécialiste de l'Empire romain.

"Au milieu du IIe siècle, Hiérapolis devait être une belle ville thermale animée, avec une population que j'imagine plus dynamique et diversifiée que la plupart des autres, étant donné la popularité de ces lieux auprès des visiteurs."

Mais Hiérapolis était également connue dans le monde romain pour une autre raison, plus sinistre. On disait qu'elle était l'emplacement d'une "porte de l'enfer", un portail vers les enfers où le souffle toxique du chien de l'enfer à trois têtes Cerbère sortait du sol, faisant des victimes sans méfiance pour le compte de son maître, le dieu Pluton. Un sanctuaire - le Ploutonion - a été construit sur le site, et les pèlerins venaient de toute la région pour payer les prêtres du temple afin qu'ils fassent des sacrifices à Pluton en leur nom.

Les écrivains de l'époque, dont Pline l'Ancien et le géographe grec Strabo, ont décrit ces sacrifices comme un spectacle effrayant. Un prêtre conduisait un animal, peut-être un mouton ou un taureau, dans le sanctuaire.

Comme par la main du dieu, l'animal tombait instantanément mort, tandis que le prêtre en sortait vivant. "J'ai jeté des moineaux, et ils ont immédiatement rendu leur dernier souffle et sont tombés", écrit Strabon dans le livre 13 de son encyclopédie Géographie, manifestement étonné par ce qu'il venait de voir.

Lorsque vous visitez le Ploutonion aujourd'hui, il est difficile d'imaginer que ces scènes dramatiques sont réelles. Aujourd'hui excavé et restauré, c'est un endroit tranquille : une enceinte rectangulaire remplie d'environ 25 cm d'eau claire et étincelante, surmontée d'une mousse minérale qui dérive doucement, et une petite entrée arquée sur un côté.

Au-dessus, des sièges en gradins accueillent les spectateurs, et une réplique de la statue de Pluton contemple l'arène avec bienveillance. Lors de ma visite, je n'ai pas compris comment ce lieu pouvait être un lieu de mort ? Ce sont sûrement des histoires inventées, me suis-je dit. Comment les prêtres peuvent-ils survivre alors que les animaux meurent ?

Ces questions ont également intrigué Hardy Pfanz, biologiste spécialiste des volcans à l'université allemande de Duisburg-Essen, qui étudie les gaz géogènes, c'est-à-dire les gaz émis lors de processus géologiques.

"Lorsque j'ai lu les descriptions des auteurs anciens, j'ai commencé à me demander s'il pouvait y avoir une explication scientifique", a-t-il déclaré. "Je me suis demandé si cette porte de l'enfer pouvait être une cheminée volcanique".

Le sanctuaire du plutonium a été construit à l'emplacement de ce que l'on pensait être une "porte de l'enfer"

Désireux de tester sa théorie, Pfanz s'est rendu à Hiérapolis en 2013. "Nous n'étions pas sûrs de ce que nous allions trouver. Cela aurait pu être inventé, cela aurait pu ne rien être", dit-il en riant. "Nous ne nous attendions certainement pas à obtenir une réponse aussi rapidement".

Mais il a obtenu une réponse, presque immédiatement. "Nous avons vu des dizaines de créatures mortes autour de l'entrée : des souris, des moineaux, des merles, de nombreux scarabées, des guêpes et d'autres insectes. Donc, nous avons tout de suite su que les histoires étaient vraies".

Lorsque Pfanz a testé l'air autour de l'évent avec un analyseur de gaz portable, il a découvert la raison : des niveaux toxiques de dioxyde de carbone. L'air normal ne contient que 0,04 % de CO2, mais M. Pfanz a été choqué de découvrir que la concentration autour du sanctuaire atteignait le chiffre stupéfiant de 80 %.

"Une exposition de quelques minutes à 10 % de dioxyde de carbone peut vous tuer", a-t-il déclaré, "alors les niveaux ici sont vraiment mortels".

Ces niveaux ultra-élevés de dioxyde de carbone sont causés par le même système géologique qui a créé les sources chaudes et les spectaculaires terrasses de travertin de la région. Hierapolis est construite sur la faille de Pamukkale, une zone de faille tectonique active de 35 km de long où des fissures dans la croûte terrestre permettent à l'eau riche en minéraux et aux gaz mortels de s'échapper vers la surface.

L'une d'elles passe directement sous le centre-ville et dans le Ploutonion.

"Il est presque certain que le choix de l'emplacement du Ploutonion était directement lié aux évents de gaz sismiques qui existent ici", a déclaré Yeomans.

"Étant donné que le monde souterrain, les divinités et les mythes qui y sont associés constituaient une part importante de leur éthique religieuse, il est logique qu'ils construisent des temples et des sanctuaires dans des endroits qui évoquent le mieux le monde qu'ils croyaient être sous leurs pieds."

Mais cette proximité avec les forces de la nature avait un prix : une zone de faille active provoque également des tremblements de terre, qui ont rasé la ville en 17 et 60 après J.-C., puis à nouveau aux 14e et 17e siècles. Finalement, Hiérapolis a été abandonnée.

Des visiteurs de tout l'Empire romain venaient dans la ville thermale pour se baigner dans les eaux géothermiques riches en minéraux.

Mais Pfanz restait mystifié par une chose : si cette zone est si mortelle, pourquoi les prêtres du Ploutonion ne sont-ils pas morts eux aussi ? Il est retourné à Hiérapolis l'année suivante et cette fois, il a étudié les concentrations de gaz à différents moments de la journée.

"Nous avons remarqué que pendant la journée, quand il fait chaud et ensoleillé, le dioxyde de carbone se dissipe rapidement", dit-il. "Mais comme le dioxyde de carbone est plus lourd que l'air, la nuit, quand il fait plus frais, il s'accumule dans l'arène, créant un lac de gaz mortel au niveau du sol."

Sa conclusion : les animaux, le nez près du sol, ont rapidement suffoqué dans ce nuage toxique, mais les prêtres, debout plus haut, respiraient des niveaux de CO2 beaucoup plus faibles et ont pu survivre.

J'ai réalisé que nous avions résolu cet ancien mystère ; c'était un sentiment vraiment fantastique.

Ce spectacle était-il un tour de passe-passe lucratif ou les prêtres croyaient-ils vraiment communiquer avec les dieux ? "Il ne fait aucun doute que le Ploutonion de Hiérapolis était un gros commerce", déclare Yeomans, "mais il est difficile de savoir si les prêtres comprenaient vraiment ce qui se passait.

Certains ont sans doute attribué leur survie à la faveur du divin, tandis que d'autres ont pu considérer qu'il s'agissait d'un phénomène naturel - bien qu'énigmatique - qui pouvait être observé et, du moins dans une certaine mesure, prédit."

Aujourd'hui, le Ploutonion est muré, et une passerelle a récemment été construite autour du site pour permettre aux visiteurs de voir cette arène légendaire sans s'approcher trop près de la source du gaz mortel.

Mais même avec ces aménagements modernes, il est passionnant de pouvoir marcher sur les traces des pèlerins grecs et romains et de contempler le lieu où la mythologie et la réalité se rejoignent, où les dieux antiques ont touché la vie des gens.

"Lorsque j'ai compris que le souffle légendaire de Cerbère était en fait du dioxyde de carbone, je me trouvais juste devant l'arche", a déclaré M. Pfanz. "À ce moment-là, j'ai compris que nous avions résolu ce mystère antique ; c'était un sentiment vraiment fantastique."