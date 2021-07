Carlo Ponzi : la vie étonnante de l'homme d'affaires italien qui a inventé l'arnaque pyramidale

il y a une heure

Des centaines de personnes qui attendaient anxieusement, leur argent en main, ont dû rentrer chez elles déçues lorsqu'il a annoncé qu'il ne prendrait plus de dépôts.

"Je suis arrivé dans ce pays avec 2,50 dollars en liquide et 1 000 000 de dollars d'espoirs, et ces espoirs ne m'ont jamais quitté", dit Carlo Ponzi au New York Times fin juillet 1920.