Harcèlement en ligne: des femmes célèbres s'élèvent contre les abus

il y a 17 minutes

Plus de 200 femmes célèbres ont signé une lettre ouverte demandant des mesures concrètes pour lutter contre les abus sur les plateformes de réseaux sociaux.

La lettre, signée par des femmes telles que l'ancienne première ministre australienne Julia Gillard, l'ancienne joueuse de tennis américaine Billie Jean King et les actrices britanniques Thandiwe Newton et Emma Watson, a été publiée lors du Forum des Nations unies sur l'égalité entre les générations.

Mme Gillard a déclaré à la BBC : "En tant que Premier ministre de l'Australie, comme d'autres femmes dans le domaine public, j'ai régulièrement reçu des messages très sexistes et laids dans les réseaux sociaux, y compris la diffusion de caricatures pornographiques."

Elle a ajouté que cela la rendait "furieuse et frustrée que les femmes soient encore confrontées à ce genre d'abus".

La lettre a été adressée aux directeurs généraux de Facebook, Google, TikTok et Twitter, et leur demande de "donner de toute urgence la priorité à la sécurité des femmes sur vos plateformes".

En réponse, les patrons des réseaux sociaux ont déclaré qu'ils s'engageraient à améliorer les systèmes de signalement des abus et à filtrer ce que les utilisateurs voient et qui peut interagir avec eux en ligne.Cependant, certains activistes ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que ces engagements ne vont pas assez loin.

"Ces déclarations abstraites offrent aux entreprises technologiques une bonne opportunité de relations publiques, mais ce ne sont pas de véritables engagements", déclare Lucina Di Meco, cofondatrice de #ShePersisted Global, qui s'attaque aux attaques en ligne contre les femmes."Ils ne proposent pas spécifiquement d'examiner la modération du contenu ou les préférences algorithmiques qui récompenseront les mauvais comportements. Jusqu'à présent, on continue à faire peser la charge sur les femmes. "

La lettre stipule : "L'internet est la place publique du 21e siècle. C'est là que les débats ont lieu, que les communautés se construisent, que les produits sont vendus et que les réputations se font.

La lettre fait également référence à une étude réalisée en 2020 par The Economist Intelligence Unit auprès de plus de 4 000 femmes adultes, selon laquelle 38 % d'entre elles, dans 51 pays, ont été directement victimes d'intimidation en ligne.

Elle souligne également que les abus en ligne sont pires pour les groupes marginalisés et les femmes noires, asiatiques, latino-américaines et métisses.

"Il est vraiment important que nous reconnaissions que les abus et le harcèlement à l'encontre des femmes sur les plateformes de médias sociaux sont très répandus et qu'ils constituent l'un des principaux obstacles à l'égalité des sexes", explique Azmina Dhrodia, responsable des politiques à la World Wide Web Foundation.

Elle a ajouté qu'elle se demandait si les plateformes technologiques allaient "un jour prendre au sérieux le trolling et le harcèlement".

TikTok dispose déjà d'une "invite" qui demande aux gens de réfléchir à l'impact de leurs mots avant de publier un commentaire susceptible de contenir des mots inappropriés ou d'autres mots clés, et Twitter dispose de fonctionnalités permettant de limiter les messages que les gens voient.

Vijaya Gadde, responsable des questions juridiques, de la politique publique, de la confiance et de la sécurité chez Twitter, a affirmé : "Bien que nous ayons fait des progrès récents en donnant aux gens un plus grand contrôle pour gérer leur sécurité, nous savons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.

"Nous sommes déterminés à nous attaquer à ce problème et à travailler avec nos partenaires du secteur et la société civile pour construire un internet plus sûr."